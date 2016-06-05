Дом-бунгало для любителей серфинга

Представляем вашему вниманию первый ракурс на этот семейный дом c заднего двора. Он был построен в виде одноэтажного бунгало с практически плоской кровлей. Дизайн экстерьера достаточно сдержан и прост, однако наличие открытой террасы и раздвижных панорамных дверей придает эстетичности всему объекту. Эти двери, в свою очередь, осуществляют связь интерьера с окружающей средой.

Серо-синий цвет фасада выделяет его на фоне близлежащих домов. U-образная форма дома защищает террасу от ветра и любопытных глаз.