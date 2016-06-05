Дом-бунгало для любителей серфинга

Сегодня в нашем обзоре homify 360 ° мы отправимся в Японию, а именно в поселок Кудзюкури на восточном побережье страны. Это место пользуется большой популярностью у любителей серфинга и водных видов спорта в целом со всего мира. Владельцы этого дома, как вы уже наверное догадались, заядлые серферы, любители моря и волн. Поэтому они хотели, чтобы новый дом отражал их стиль жизни и архитекторам из Studio Citta удалось спроектировать и построить современный небольшой дом для любителей экстримального спорта. Лаконичная архитектура этого дома-бунгало отражает расслабленный стиль жизни серферов, а интерьер залит естественным светом и воздухом. Давайте же познакомимся с ним ближе.
Представляем вашему вниманию первый ракурс на этот семейный дом c заднего двора. Он был построен в виде одноэтажного бунгало с практически плоской кровлей. Дизайн экстерьера достаточно сдержан и прост, однако наличие открытой террасы и раздвижных панорамных дверей придает эстетичности всему объекту. Эти двери, в свою очередь, осуществляют связь интерьера с окружающей средой.
Серо-синий цвет фасада выделяет его на фоне близлежащих домов. U-образная форма дома защищает террасу от ветра и любопытных глаз.
Главный вход в дом находится с обратной стороны здания, к которому мы попадаем за пару шагов по каменной дорожке. Крыльцо немного утоплено в фасад, за счет чего над ним появляется
навес. Входная зона выглядит достаточно брутальной и не очень приветливой, однако грифельная табличка, с любовью расписанная хозяевами, смягчает этот образ и приглашает зайти внутрь.
Со стороны улицы вы не найдете больших окон. Японцы очень трепетно относятся к праву на неприкосновенность частной жизни.
Внутри дома обстановка гораздо более дружелюбная и гостеприимная. Благодаря большим раздвижным стеклянным дверям со стороны сада и открытой планировке весь интерьер залит естественным светом.
В прихожей стоит доска для серфинга, которую дизайнеры превратили в элемент декора с помощью грифельную краски. Она привносит веселые летние нотки в дизайн интерьера. Сразу у входа мы видим открытую умывальную зону, отделанную голубой мозаикой. Такое расположение очень удобно, так как сразу при входе в дом можно избавиться от песка и соленой воды после дня на море.
Здесь мы видим открытую кухню, которая плавно перетекает в гостиную. Отсутствие стен и дверей делает пространство воздушным. В просторной гостиной это чувство усиливает яркая белый цвет стен и потолка.
Зона приготовления пищи отделена от гостиной барной стойкой, что очень удобно. Во время готовки можно спокойно общаться с семьей или гостями, которые расположились в зале. Интерьер дополнен оригинальным декором и аксессуарами. Индустриальные лампы и зеркало в раме в стиле флага США придают интерьеру свежести и современности, а также отражают творческий характер этой семьи.
Мы отходим буквально на несколько шагов назад от барной стойки и теперь в нашем поле зрения все жизненное пространство целиком. Оно очень функционально и выдержано в минималистическом стиле. Гостиная уютно меблирована. Из-за довольно узкой планировки дома дизайнеры воздержались от слишком большого количества мебели и аксессуаров, а вместо этого сконцентрировались на основных.
Теплый деревянный пол отлично контрастирует с белыми стенами, а голубая стена за телевизором сочетается с цветом на фасаде. Изюминкой гостиной являются большие стеклянные раздвижные двери ведущие на террасу. Как мы уже говорили, они осуществляют плавный переход интерьера в экстерьер, а еще наполняют интерьер большим количеством естественного света.