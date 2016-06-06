Райский загородный дом

Многие мечтают иногда о вилле, расположенной вблизи природы, с бассейном, садами, чтобы расслабиться и отдохнуть. В бразильском городе Жоанополис одна семья исполнила эту мечту благодаря архитектору Андреа Гонзага. Ее команда построила великолепный загородный дом, который идеально сочетает в себе деревенский шарм и современный стиль и имеет много роскоши и комфорта. Это идеальное место для отдыха в выходные дни в гармонии с природой…