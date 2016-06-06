Райский загородный дом

Многие мечтают иногда о вилле, расположенной вблизи природы, с бассейном, садами, чтобы расслабиться и отдохнуть. В бразильском городе Жоанополис одна семья исполнила эту мечту благодаря архитектору Андреа Гонзага. Ее команда построила великолепный загородный дом, который идеально сочетает в себе деревенский шарм и современный стиль и имеет много роскоши и комфорта. Это идеальное место для отдыха в выходные дни в гармонии с природой…
Мы начинаем нашу прогулку с задней части дома. Он имеет большие окна, выходящие в сад, и живописные окрестности. Открытая площадка с бассейном, лужайкой и солнечной террасой, а также крытая терраса в доме, являются частью жилой концепции и представляют собой своего рода расширение внутреннего пространства.
Передняя часть виллы имеет классический вид и несколько закрыта от любопытных взглядов. Здание сочетает в себе традиционные элементы загородного дома и детали современной архитектуры, а пышное окружение прекрасно все это дополняет.
Ничего себе, такой интерьер не был ожидаемым в этом доме, не так ли? Благодаря двойной высоте потолков и большим стеклянным поверхностям задняя часть комнаты выглядит просторно, светло и легко. Современный дизайн в светлых, нейтральных тонах и четкие линии дополняются некоторыми деревенскими элементами загородного дома, такие как каменный камин, плиточный пол, деревянная мебель и потолочные балки.
В дополнение к крайне высоким потолкам открывается великолепный вид на впечатляющий камин. Он является одним из самых ярких акцентов в гостиной. Благодаря серой каменной облицовке он имеет уютный и элегантный вид, дает тепло и домашнюю атмосферу комнате. Изюминка: открытый камин и стеклянный фасад сзади позволяют наслаждаться пламенем и искрами не только в гостиной, но и с террасы.
Открытая кухня также является частью большой гостиной /столовой и оформлена она в нейтральных тонах. Кухня функциональная и простая, в ней есть много места для хранения, оснащена современным оборудованием и элегантной гранитной столешницей.
Только что представленная кухня не является единственной областью приготовления пищи в доме. На этой террасе находится блестящая летняя кухня, которая оснащена барбекю, дровяной печью и всем необходимым для различных мероприятий на открытом воздухе.
В дополнение к грандиозной летней кухне на крытой террасе также есть столовая и уютная зона отдыха с видом на камин в гостиной. Мебель из ротанга с удобными подушками, растениями привносит тропическую атмосферу в окружающую среду.
В роскошном загородном доме есть свой собственный спа-центр. Он был создан как пристройка к основному дому, там имеется сауна, джакузи и удобные лежаки, все, что нужно для отдыха. Благодаря большим раздвижным стеклянным дверям спа напрямую связано с садом и бассейном.