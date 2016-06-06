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Райский загородный дом

Ksenia Zayarnyuk Ksenia Zayarnyuk
Casa Joanópolis, Andréa Gonzaga Andréa Gonzaga Загородные дома
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Многие мечтают иногда о вилле, расположенной вблизи природы, с бассейном, садами, чтобы расслабиться и отдохнуть. В бразильском городе Жоанополис одна семья исполнила эту мечту благодаря архитектору Андреа Гонзага. Ее команда построила великолепный загородный дом, который идеально сочетает в себе деревенский шарм и современный стиль и имеет много роскоши и комфорта. Это идеальное место для отдыха в выходные дни в гармонии с природой…

Задний двор

Casa Joanópolis, Andréa Gonzaga Andréa Gonzaga Загородные дома
Andréa Gonzaga

Andréa Gonzaga
Andréa Gonzaga
Andréa Gonzaga

Мы начинаем нашу прогулку с задней части дома. Он имеет большие окна, выходящие в сад, и живописные окрестности. Открытая площадка с бассейном, лужайкой и солнечной террасой, а также крытая терраса в доме, являются частью жилой концепции и представляют собой своего рода расширение внутреннего пространства.

Передняя сторона

Casa Joanópolis, Andréa Gonzaga Andréa Gonzaga Загородные дома
Andréa Gonzaga

Andréa Gonzaga
Andréa Gonzaga
Andréa Gonzaga

Передняя часть виллы имеет классический вид и несколько закрыта от любопытных взглядов. Здание сочетает в себе традиционные элементы загородного дома и детали современной архитектуры, а пышное окружение прекрасно все это дополняет.

Открытая планировка интерьера

Casa Joanópolis, Andréa Gonzaga Andréa Gonzaga Домашнее хозяйство Хозяйственные товары
Andréa Gonzaga

Andréa Gonzaga
Andréa Gonzaga
Andréa Gonzaga

Ничего себе, такой интерьер не был ожидаемым в этом доме, не так ли? Благодаря двойной высоте потолков и большим стеклянным поверхностям задняя часть комнаты выглядит просторно, светло и легко. Современный дизайн в светлых, нейтральных тонах и четкие линии дополняются некоторыми деревенскими элементами загородного дома, такие как каменный камин, плиточный пол, деревянная мебель и потолочные балки.

Интересный камин

Casa Joanópolis, Andréa Gonzaga Andréa Gonzaga Домашнее хозяйство Хозяйственные товары
Andréa Gonzaga

Andréa Gonzaga
Andréa Gonzaga
Andréa Gonzaga

В дополнение к крайне высоким потолкам открывается великолепный вид на впечатляющий камин. Он является одним из самых ярких акцентов в гостиной. Благодаря серой каменной облицовке он имеет уютный и элегантный вид, дает тепло и домашнюю атмосферу комнате. Изюминка: открытый камин и стеклянный фасад сзади позволяют наслаждаться пламенем и искрами не только в гостиной, но и с террасы.

Кухня

Casa Joanópolis, Andréa Gonzaga Andréa Gonzaga Домашнее хозяйство Хозяйственные товары
Andréa Gonzaga

Andréa Gonzaga
Andréa Gonzaga
Andréa Gonzaga

Открытая кухня также является частью большой гостиной /столовой и оформлена она в нейтральных тонах. Кухня функциональная и простая, в ней есть много места для хранения, оснащена современным оборудованием и элегантной гранитной столешницей.

Летняя кухня

Casa Joanópolis, Andréa Gonzaga Andréa Gonzaga Домашнее хозяйство Хозяйственные товары
Andréa Gonzaga

Andréa Gonzaga
Andréa Gonzaga
Andréa Gonzaga

Только что представленная кухня не является единственной областью приготовления пищи в доме. На этой террасе находится блестящая летняя кухня, которая оснащена барбекю, дровяной печью и всем необходимым для различных мероприятий на открытом воздухе.

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Терраса

Casa Joanópolis, Andréa Gonzaga Andréa Gonzaga Домашнее хозяйство Хозяйственные товары
Andréa Gonzaga

Andréa Gonzaga
Andréa Gonzaga
Andréa Gonzaga

В дополнение к грандиозной летней кухне на крытой террасе также есть столовая и уютная зона отдыха с видом на камин в гостиной. Мебель из ротанга с удобными подушками, растениями привносит тропическую атмосферу в окружающую среду.

Спа

Casa Joanópolis, Andréa Gonzaga Andréa Gonzaga Домашнее хозяйство Хозяйственные товары
Andréa Gonzaga

Andréa Gonzaga
Andréa Gonzaga
Andréa Gonzaga

В роскошном загородном доме есть свой собственный спа-центр. Он был создан как пристройка к основному дому, там имеется сауна, джакузи и удобные лежаки, все, что нужно для отдыха. Благодаря большим раздвижным стеклянным дверям спа напрямую связано с садом и бассейном.

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