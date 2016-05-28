Современная деревянная вилла

Команде профессиональных голландских архитекторов было поручено создать удивительный новый дом, сочетающий в себе современный дизайн, уютную атмосферу, комфорт и естественность. И для них это не оказалось проблемой!

Так на свет появилось просторное здание с большим количеством пространства и света. Роскошный сад гармонично объединяет его с окружающей природой, а отдельные стилизованные элементы придают дому индивидуальность. Посмотрев фото, вы можете сами оценить этот потрясающий проект.