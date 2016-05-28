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Современная деревянная вилла

Татьяна Ващенко Татьяна Ващенко
villa Heemstede, paul seuntjens architectuur en interieur paul seuntjens architectuur en interieur Дома в стиле модерн
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Команде профессиональных голландских архитекторов было поручено создать удивительный новый дом, сочетающий в себе современный дизайн, уютную атмосферу, комфорт и естественность. И для них это не оказалось проблемой!

Так на свет появилось просторное здание с большим количеством пространства и света. Роскошный сад гармонично объединяет его с окружающей природой, а отдельные стилизованные элементы придают дому индивидуальность. Посмотрев фото, вы можете сами оценить этот потрясающий проект.

Фасад

villa Heemstede, paul seuntjens architectuur en interieur paul seuntjens architectuur en interieur Дома в стиле модерн
paul seuntjens architectuur en interieur

paul seuntjens architectuur en interieur
paul seuntjens architectuur en interieur
paul seuntjens architectuur en interieur

Дом стоит на огромном участке в окружении девственно прекрасной природы. Чтобы не нарушать ее гармонию, для облицовки фасада выбрали длинные и узкие деревянные панели, расположив их вертикально. Древесина делает здание органичной частью общей картины, включает его в концепцию жизни. Естественность композиции подчеркивает аккуратная гравийная дорога, ведущая от привокзальной площади к дому и саду.

Задняя сторона

villa Heemstede, paul seuntjens architectuur en interieur paul seuntjens architectuur en interieur Дома в стиле модерн
paul seuntjens architectuur en interieur

paul seuntjens architectuur en interieur
paul seuntjens architectuur en interieur
paul seuntjens architectuur en interieur

Только глядя на том с задней стороны, можно оценить его огромный размер. Здесь стена покрыта не деревом, а лаконичным серым бетоном, но ее оживляют большие сияющие окна, отражающие небесную лазурь, и широкие стеклянные двери, ведущие в сад.

Терраса

villa Heemstede, paul seuntjens architectuur en interieur paul seuntjens architectuur en interieur Дома в стиле модерн
paul seuntjens architectuur en interieur

paul seuntjens architectuur en interieur
paul seuntjens architectuur en interieur
paul seuntjens architectuur en interieur

Прежде, чем закончить с внешним осмотром и перейти к интерьеру, обратите внимание на уютную террасу. Именно она задает оригинальную Г-образную форму здания. Помимо нее, на лужайке оборудована площадка для загорания, напоминающая остров среди спокойного зеленого моря. Ее можно использовать и для дружеских встреч, перенеся туда стол, стулья и оборудование для барбекю.

Гостиная

villa Heemstede, paul seuntjens architectuur en interieur paul seuntjens architectuur en interieur Гостиная в стиле модерн
paul seuntjens architectuur en interieur

paul seuntjens architectuur en interieur
paul seuntjens architectuur en interieur
paul seuntjens architectuur en interieur

Войдя в дом через одну из многочисленных дверей патио, вы сразу оцените яркий интерьер и прекрасный вид из окон, позволяющий даже внутри здания чувствовать себя частью природы. Естественный солнечный свет проникает сюда со всех сторон – гостиная является чем-то вроде переходной зоны между полудиким пространством сада и тихим домашним уголком.

Интерьер, как и фасад, создан в современном духе, с использованием высококачественных природных материалов. Такие детали, как яркие подушки на диване, красочные картины на стене, пушистый ковер и камин обеспечивают уютную, комфортную атмосферу, располагающую к отдыху.

Кухня

villa Heemstede, paul seuntjens architectuur en interieur paul seuntjens architectuur en interieur Кухня в стиле модерн
paul seuntjens architectuur en interieur

paul seuntjens architectuur en interieur
paul seuntjens architectuur en interieur
paul seuntjens architectuur en interieur

И, наконец, фото открытой кухни, также имеющей несколько окон и прямой выход на террасу. Рабочая область радует глаз сверкающими белыми поверхностями с высокотехнологичным оборудованием, большим и удобным кухонным островом, дизайнерскими лампами в ультрасовременном стиле, а также дарит много места для кулинарных подвигов и хранения продуктов.

Геометрия в деталях или дом-совершенство
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