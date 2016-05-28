Современная деревянная вилла

Команде профессиональных голландских архитекторов было поручено создать удивительный новый дом, сочетающий в себе современный дизайн, уютную атмосферу, комфорт и естественность. И для них это не оказалось проблемой!
Так на свет появилось просторное здание с большим количеством пространства и света. Роскошный сад гармонично объединяет его с окружающей природой, а отдельные стилизованные элементы придают дому индивидуальность. Посмотрев фото, вы можете сами оценить этот потрясающий проект.
Дом стоит на огромном участке в окружении девственно прекрасной природы. Чтобы не нарушать ее гармонию, для облицовки фасада выбрали длинные и узкие деревянные панели, расположив их вертикально. Древесина делает здание органичной частью общей картины, включает его в концепцию жизни. Естественность композиции подчеркивает аккуратная гравийная дорога, ведущая от привокзальной площади к дому и саду.
Только глядя на том с задней стороны, можно оценить его огромный размер. Здесь стена покрыта не деревом, а лаконичным серым бетоном, но ее оживляют большие сияющие окна, отражающие небесную лазурь, и широкие стеклянные двери, ведущие в сад.
Прежде, чем закончить с внешним осмотром и перейти к интерьеру, обратите внимание на уютную террасу. Именно она задает оригинальную Г-образную форму здания. Помимо нее, на лужайке оборудована площадка для загорания, напоминающая остров среди спокойного зеленого моря. Ее можно использовать и для дружеских встреч, перенеся туда стол, стулья и оборудование для барбекю.
Войдя в дом через одну из многочисленных дверей патио, вы сразу оцените яркий интерьер и прекрасный вид из окон, позволяющий даже внутри здания чувствовать себя частью природы. Естественный солнечный свет проникает сюда со всех сторон – гостиная является чем-то вроде переходной зоны между полудиким пространством сада и тихим домашним уголком.
Интерьер, как и фасад, создан в современном духе, с использованием высококачественных природных материалов. Такие детали, как яркие подушки на диване, красочные картины на стене, пушистый ковер и камин обеспечивают уютную, комфортную атмосферу, располагающую к отдыху.
И, наконец, фото открытой кухни, также имеющей несколько окон и прямой выход на террасу. Рабочая область радует глаз сверкающими белыми поверхностями с высокотехнологичным оборудованием, большим и удобным кухонным островом, дизайнерскими лампами в ультрасовременном стиле, а также дарит много места для кулинарных подвигов и хранения продуктов.