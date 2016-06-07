10 интерьеров в классическом стиле

Классический стиль в наше не классическое время представляется чуть ли не вечной ценностью. А ведь это не так. Говоря строго, классический стиль должен бы соответствовать классицизму, хотя в обиходе под этим понятием обычно собирают всё невероятное разнообразие стилей и направлений декоративно-прикладного искусства и архитектуры начиная примерно с эпохи барокко и заканчивая нео-классицизмом или ампиром.

Что же, что бы мы ни понимали под этим определением, это что-то как правило радикально противопоставлено футуристической современности и разнообразным этно-вариациям. В таком случае, основными признаками этого неувядающего “не-стиля” нужно признать именно те черты, которые отличают условно европейскую культуру от неевропейской и интернациональной. Стоит, однако, быть конкретнее. Постараемся разобраться с стилистические рамками и приёмами, а попутно полюбуемся на превосходные образчики стиля.