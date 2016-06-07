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10 интерьеров в классическом стиле

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Einrichtungsprojekt Altbauwohnung in HH, Atmosphere Judith Thiel Atmosphere Judith Thiel Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле
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Классический стиль в наше не классическое время представляется чуть ли не вечной ценностью. А ведь это не так. Говоря строго, классический стиль должен бы соответствовать классицизму, хотя в обиходе под этим понятием обычно собирают всё невероятное разнообразие стилей и направлений декоративно-прикладного искусства и архитектуры начиная примерно с эпохи барокко и заканчивая нео-классицизмом или ампиром. 

Что же, что бы мы ни понимали под этим определением, это что-то как правило радикально противопоставлено футуристической современности и разнообразным этно-вариациям. В таком случае, основными признаками этого неувядающего “не-стиля” нужно признать именно те черты, которые отличают условно европейскую культуру от неевропейской и интернациональной. Стоит, однако, быть конкретнее. Постараемся разобраться с стилистические рамками и приёмами, а попутно полюбуемся на превосходные образчики стиля.

Избыточность

Ильинка Александра Клямурис Гостиная в классическом стиле Серый
Александра Клямурис

Ильинка

Александра Клямурис
Александра Клямурис
Александра Клямурис

Избыточность – ещё один верный признак того, что перед вами – классический интерьер. Зачастую, истинно и обратное утверждение: исполненный гармоничными, согласованными между собою элементами, интерьер имеет все шансы обернуться роскошной классической картинкой.

В приведённом случае воплощением избыточности предстаёт камин со всем своим массивным убранством. Богатая меблировка, мера фактур и цветов текстиля, хрустальные люстры – всё говорит о торжественном порядке. Но роскошь – тот самый прибавочный элемент, который делает классику весомой и ценной, или же просто свидетельствует о и без того явной ценности – за эту роскошь отвечает в этом интерьере именно камин. Как правило, лишённый очевидной или неизбежной функциональности, он служит скорее декоративным целям. И снова, можно констатировать, что избыточность, позволенная привилегированному человеку, может быть, и составляет именно то зерно, которое отличает истинно классический стиль от превалирующей сегодня всюду эклектики.

Традиция

Lake House, Lago di Como, Italy, Ethnic Chic - Home Couture Ethnic Chic - Home Couture Зимний сад в классическом стиле
Ethnic Chic – Home Couture

Ethnic Chic - Home Couture
Ethnic Chic – Home Couture
Ethnic Chic - Home Couture

Первое и основное требование к классическому интерьеру – наличная преемственность и строгое подчинение традиции, по крайней мере в деталях. Эта солнечная галерея демонстрирует тонкое историческое чувство архитектора. Пускай деревянная мебель здесь и откровенно современная, тем не менее в ней легко прочитываются явная рокайльная пластика. 

Ну а что до собственно интерьера, то уж тут, кажется, что в него ни помести, всё окажется стилизованной классикой! Этот мозаичный пол, через пилястры и меандровый поясок, через двойной карниз сопряжённый со сводчатым, украшенным гризайльными кессонами, потолком не оставляет возможности трактовать интерьер иначе! Чистейший и образцовый пример деликатного наследования, далёкого от пошлого шаблона.

Весомость

Notariswoning Villa "De Hofstede", Brand I BBA Architecten Brand I BBA Architecten Гостиная в классическом стиле
Brand I BBA Architecten

Brand I BBA Architecten
Brand I BBA Architecten
Brand I BBA Architecten

В отличие от добродетелей, установленных на заре новой эры дизайна: лёгкости, непредсказуемости, уникальности и проч. – классический стиль декларирует ценности ясные и полновесные, как ясен и полновесен золотой слиток. Все возможные ухищрения здесь только прибавляют весомости предметам, но никак не облегчают их.

Достаточно посмотреть, как внимательный дизайнер решает эту гостиную: тяжеловесные вольтеровские кресла внушительно громоздятся на пути заигравшегося солнца. Солнце путается в низко подвешенной хрустальной люстре и в обилии стекла и хрусталя на изящном столе, в резных узорах мебели, отступая, колеблется в мелкой расстекловке дверей и окончательно укрощается плотными римскими шторами и тучными складками бархатных гардин. Всё здесь значительно и подчинено ясной и симметричной иерархии.

Аскетизм и порядок в цветах

homify Спальня в классическом стиле
homify

homify
homify
homify

Классический стиль не только не предполагает, но всячески даже отвергает яркость и инфантильную жизнерадостность чистых цветов. Это стиль человека, не сомневающегося в истинности своих взглядов. Он строг и назидателен, но так же и щедр на тонкие приметы благорасположения.

Как в этой спальне, классическая концепция постоянного и “благородного” цвета требует самой строгой последовательности в совершении намеченного. Всё идеально соотнесено, колера выверены: умбра, пурпур и слоновая кость здесь взвешены и удостоены каждый своей меры, не нарушаемой ничем чуждым или своевольным. Только узору, перетекающему со штор на текстиль и ковёр, позволено устремляться в миметическом буйстве к прообразу, помещённому тут же – цветам, впрочем так же не избежавшим прокрустова ложа классической гармонии.

Маленькие реплики

Einrichtungsprojekt Altbauwohnung in HH, Atmosphere Judith Thiel Atmosphere Judith Thiel Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле
Atmosphere Judith Thiel

Atmosphere Judith Thiel
Atmosphere Judith Thiel
Atmosphere Judith Thiel

Впрочем, классичность не обязательно предполагает тотальность. Светлый интерьер – возможно, главный признак современного дома, – охотно принимает черты всего того, что в него помещают дизайнеры. Так, к примеру, в этом коридоре без всякого напряжения помещаются обязательные признаки респектабельности – одного из ключевых стилистических признаков классики. Консольный столик, увенчанный зеркалом, скромный гарнитур из двух стульев, симметрично расположенные светильники-канделябры – выполненные с большим изяществом, эти элементы классической меблировки, объединённые ненавязчивым резным (и кованным) узорочьем, трансформируют в целом нейтральный интерьер в образец досточтимой традиции.

Строгость

Flock carpets made in 100% Laneve, a premium wool sourced from Wools of New Zealand, Flock Living Flock Living Стены и полКовры и ковровые покрытия
Flock Living

Flock carpets made in 100% Laneve, a premium wool sourced from Wools of New Zealand

Flock Living
Flock Living
Flock Living

Порядок, особое умонастроение чувственного величия – важный компонент того ансамбля приёмов, совокупное действие которого порождает благородную возвышенность и утончённость классического стиля. Здесь всё подчинено базовым принципам соразмерности – как классическая картина, сообщающая о триумфе исторических великанов-полководцев или о добродетельной старине.Едва ли бы мы удивились, увидев такой интерьер в открытой заново картине Лиотара, вроде его знаменитой “шоколадницы”: вот скромная девушка в костюме служки устанавливает декоративный экран перед успокоенным жерлом камина, а вот сама хозяйка дома, чинно сверяющая дневную корреспонденцию, сидя за невесомым столиком у светлого окна. Всё преисполнено покоя и самодовлеющего аристократизма.

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Фрагменты декораций

homify Спальня в классическом стиле Зеленый
homify

homify
homify
homify

Иной раз “классичность” заключена в деталях. Сочетание состаренных предметов мебели с оригинальными артефактами производит в конце концов достаточно цельное впечатление. Здесь, например, текстиль и мебель порождают переживание практически музейное – а ведь именно консерватизм (почитай, законсервированность) музея является разделительной линией между поверхностной стилизацией и подлинной классикой.

Что способен преодолеть стиль?

Lake House, Lago di Como, Italy, Ethnic Chic - Home Couture Ethnic Chic - Home Couture Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле
Ethnic Chic – Home Couture

Ethnic Chic - Home Couture
Ethnic Chic – Home Couture
Ethnic Chic - Home Couture

Но вот случается коллапс: жизнь привносит свои коррективы в наши высокопарные и самоуверенные расчёты. Что в таких обстоятельствах гарантирует нам сохранность чистоты стиля? Всё та же самоуверенность! Мандельштама называли “более русским поэтом, чем любой русский” в том числе и за то, что происходя из ортодоксальной еврейской семьи, он всё же был настолько погружён в “большую” великорусскую культуру, что восстал против её традиционного оплота и, как Чаадаев, принял католицизм. Эта историческая притча может быть истолкована таким образом: когда вы с головой растворяетесь в классике, ничто не навредит чистоте стиля, даже и радикальная эклектика.

Компромисс

Гостиная. Вид 1 Defacto studio Гостиная в классическом стиле
Defacto studio

Гостиная. Вид 1

Defacto studio
Defacto studio
Defacto studio

Впрочем, классический стиль можно представить сегодня и в виде компромисса. И не всегда мы можем похвастаться ресурсом проникновенной вовлечённости. Что же! В таком случае приходится довольствоваться малым – наличием формальных признаков стиля. Компромисс же этот, однако, как видно из примера этой столовой, довольно часто бывает крайне привлекательным.

Классика как стиль жизни

APARTAMENTO LISBOA, Artica by CSS Artica by CSS Гостиная в классическом стиле
Artica by CSS

Artica by CSS
Artica by CSS
Artica by CSS

И всё же именно глубина переживания делает разрозненные приметы цельным стилем. Классика угадывается во многом, но только порядок и последовательность мышления способны извлечь и очистить самородок настоящего стиля, так, как это произошло в случае с этой гостиной.

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