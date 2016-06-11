10 кирпичных домов

Кирпичные дома можно уверенно назвать первой ласточкой городской цивилизации. Изобретённый в глубокой древности, материал этот детерминировал не только внешний вид домов,но и самый принцип градостроительства. Обладая таким почтенным послужным списком, кирпич давно бы был списан в увольнительную, но по таинственному стечению обстоятельств остаётся ничуть не потрясённый, и время от времени реактуализируется текущим общественным заказом.
И сегодня даже самые экстравагантные постройки зачастую создаются с применением кирпича. В чём же его загадочная привлекательность? И каковы его декоративные и потребительские качества? Изучим вопрос изнутри, на примере нескольких примечательных домов.
Уникальный образец кирпичного дома от архитекторов студии 123DV представляет собой странное зрелище для отечественного наблюдателя. Конструктивизм в краснокирпичном зодчестве нами привычно соотносится с сооружениями муниципальными и мало привлекательными. Здесь же такой уверенный жест смотрится свежо и не замыленно. Кирпич здесь является главным средством выразительности: всё поставлено на его
брутальную убедительность. Кроме того и сам характер формы здания: динамично противопоставленные один другому крупные прямоугольные объёмы – предзадан спецификой материала.
Этот необычный дом находится на окраине города Вада неподалеку от Мумбаи. Впечатляющий кирпичный фасад дома гармонично вписывается в окружающий ландшафт. Разработанный IStudio проект был вдохновлен творениями таких архитекторов как Лори Бейкер, который занимался экономичным и энергоэффективным строительством, и Нари Ганди, известным своими биоархитектурными проектами.
Фасад дома практически полностью состоит из кирпича, однако кладка кирпича в этой постройке отличается от традиционной кладки по вертикали. Изобретённая в 70х годах ХХ века Лори Бейкером, эта система укладки кирпича предполагала особый порядок его расположения: по диагонали. Щели, образуемые кирпичами при такой системе укладки, заполнялись цементом и строительным раствором, что обеспечивало термо- и аудио-изоляцию совершенно нового уровня. Кроме того, приятным побочным результатом внедрения этой системы стала экономия на материале при возведении здания.
Принцип укладки кирпичей по системе ’rat-trap-bond’ (в переводе с английского:
кладка в один кирпич на ребро) предполагает обязательное следование определённой технологии: мало того, что кирпичи должны соответствовать некоторой норме, так ещё и первый и последний слои кладки должны отличаться от прочих (здесь не предусмотрены зазоры между кирпичами). Существенными чертами конструкции дома, приведённого в пример, являются использование специальной арматуры, сообщающей зданию качество сейсмоустойчивого сооружения, и наличие специальных ниш-каналов в кладке, где скрываются канализация, водопровод и электрические кабели.
Этот миниатюрный дом расположен на тихой улице Лондона. Традиционному английскому стилю времен промышленного переворота придана некоторая округлость, плавно завершающая блок построек. Проект от Rural Office For Architecture вторит соседним домам во внешнем виде и размерности. Окна и двери, окрашенные в приятный оттенок серого сланца , хорошо дополняют желто- коричневый кирпичный фасад .
Для строительства этого большого дома с огромными окнами и красивой террасой на предпоследнем этаже использовался кирпич разных оттенков. Белый, коричневый, серый, терракотовый вовсе не пестрят, накладываясь друг на друга, а естественно соседствуют, придавая фасаду какой-то особенно естественный, даже
природный вид.
Узкую террасу завершает кирпичная стена в серых тонах. Она придает дому деревенское очарование, напоминая о древних садах и патио. Фасад, выложенный кирпичами разных оттенков в хаотичном порядке, выглядит очень эффектно. Такая кладка кирпичей называется баварской, в ней используют от четырёх до восьми разных цветов. Её история начинается в Германии в XVII веке, когда кирпич стал популярным материалом, но получить партию этого строительного материала одинакового оттенка было сложно. Специалисты Ателье VENS и их проект Gewad Vabelle еще раз подтверждают, что такой тип декоративной кладки способен производить более, чем современный эффект.
Этот уникальный дом, созданный архитектурным бюро Satish Jassal Architects, фактически является результатом капитального переустройства бывшего гаражного участка. Миниатюрный или почти игрушечный, он стоит в квартале, застроенном таунхаусами викторианской эпохи.
Разрешённый под застройку участок имел размеры порядка 3,6 на 8,6 метров. На этой крохотной территории и разместился двухэтажный дом с общей зоной на первом этаже и одной спальней на втором. Все конструкции выполнены из простого керамического кирпича, он же стал основным материалом в интерьере в тандеме с деревом. Как часто случается с крохотными домами, наружность здесь обманчива, скрывая куда как больший, чем то может показаться на первый взгляд, потенциал.
Расположенный в Нормандии, этот дом наследует духу здешней истории. Собственно, внешность его – и есть самая настоящая история! Архитектор Apolline Terrier усмотрел невероятный потенциал в практически руинированном старинном доме, оставив фасады нетронутыми, но произведя впечатляющие манипуляции с его
содержимым .
В результате удалось сохранить уникальный облик этого памятника, переквалифицировав его для нужд современного человека. Немаловажен здесь факт сохранения исторической кладки: именно кирпичное строительство делает возможным совмещать радикальные перемены
начинки строения, сохраняя при этом фасады.
Эта одноуровневая резиденция находится в жарком центре Южной Америки, в городе Буэнос-Айрес. Архитекторы Carbone Fernandez включили в проект элементы, напоминающие об испанской колониальной эпохе. В строительстве применялось много натуральных материалов, таких как кирпич и дерево. В этом случае очевидна декоративная функция кирпича, контрастирующего с яркой южной зеленью, и вводящего в восприятие экстерьера дома измерение
натуральных ассоциаций.
Здание, построенное в конце 1400х в итальянской провинции Феррара, за свою долгую жизнь претерпело множество перемен и перестроек. В конце пути долгих и порой мучительных трансформаций стараниями dall'Arch.Mauro Crepaldi ему был возвращён его изначальный облик, казалось, канувший в Лету.
Не только волнующая красота интерьеров, но даже и внешний вид кирпичных фасадов были восстановлены и примирены с изначальным замыслом безвестных зодчих. Всё в этих местах не просто хранит память, но живёт памятью глубокой старины, и рассматриваемый нами дом – одна из ярких иллюстраций преодоления естественного забвения и разрушения.
Расположенный в Сеуле, этот дом отражает яркие национальные и в то же время сверхсовременные веяния, каковые сейчас владеют умами дизайнеров и архитекторов этой удивительной страны.
Первый этаж здесь приспособлен под квартиры и коммерческие офисы. Прочие – полностью заняты жилыми пространствами. Уникальная форма здания стала результатом осмысления градостроительной ситуации и условий обозрения объёма дома. Не малое влияние на результат оказало и существующее законодательство, предписывающее застройщикам придерживаться определённых нормативов.
Особая кирпичная кладка, перемежающая кирпичи разного цвета, создаёт удивительный эффект
живой поверхности, благодаря чему становится возможным решить фасады дома большими и лаконичными плоскостями.
Этот дом претворяет собою идею реактуализации традиционной викторианской виллы. С первого взгляда, обращённого на передний фасад, дом предстаёт добротным, крепким, но нисколько не оригинальным образцом чистого стиля. Однако впечатление разительно изменяется, как только вы приступаете к осмотру заднего фасада!
Особая кладка, характерный цвет традиционного кирпича и старинные декорации помогают связать оба фасада в одно пластическое целое.