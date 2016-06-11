10 кирпичных домов

Этот необычный дом находится на окраине города Вада неподалеку от Мумбаи. Впечатляющий кирпичный фасад дома гармонично вписывается в окружающий ландшафт. Разработанный IStudio проект был вдохновлен творениями таких архитекторов как Лори Бейкер, который занимался экономичным и энергоэффективным строительством, и Нари Ганди, известным своими биоархитектурными проектами.

Фасад дома практически полностью состоит из кирпича, однако кладка кирпича в этой постройке отличается от традиционной кладки по вертикали. Изобретённая в 70х годах ХХ века Лори Бейкером, эта система укладки кирпича предполагала особый порядок его расположения: по диагонали. Щели, образуемые кирпичами при такой системе укладки, заполнялись цементом и строительным раствором, что обеспечивало термо- и аудио-изоляцию совершенно нового уровня. Кроме того, приятным побочным результатом внедрения этой системы стала экономия на материале при возведении здания.