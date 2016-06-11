Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

10 кирпичных домов

Журналисты и блогеры Журналисты и блогеры
Rural Office for Architecture Дома в классическом стиле
Loading admin actions …

Кирпичные дома можно уверенно назвать первой ласточкой городской цивилизации. Изобретённый в глубокой древности, материал этот детерминировал не только внешний вид домов,но и самый принцип градостроительства. Обладая таким почтенным послужным списком, кирпич давно бы был списан в увольнительную, но по таинственному стечению обстоятельств остаётся ничуть не потрясённый, и время от времени реактуализируется текущим общественным заказом.

И сегодня даже самые экстравагантные постройки зачастую создаются с применением кирпича. В чём же его загадочная привлекательность? И каковы его декоративные и потребительские качества? Изучим вопрос изнутри, на примере нескольких примечательных домов.

Реинкарнация конструктивизма

Brick Wall House, 123DV Moderne Villa's 123DV Moderne Villa's Дома в стиле модерн
123DV Moderne Villa&#39;s

123DV Moderne Villa's
123DV Moderne Villa&#39;s
123DV Moderne Villa's

Уникальный образец кирпичного дома от архитекторов студии 123DV представляет собой странное зрелище для отечественного наблюдателя. Конструктивизм в краснокирпичном зодчестве нами привычно соотносится с сооружениями муниципальными и мало привлекательными. Здесь же такой уверенный жест смотрится свежо и не замыленно. Кирпич здесь является главным средством выразительности: всё поставлено на его брутальную убедительность. Кроме того и сам характер формы здания: динамично противопоставленные один другому крупные прямоугольные объёмы – предзадан спецификой материала.

Футуристический арабеск

Brick House, Wada, iSTUDIO Architecture iSTUDIO Architecture Дома в тропическом стиле
iSTUDIO Architecture

iSTUDIO Architecture
iSTUDIO Architecture
iSTUDIO Architecture

Этот необычный дом находится на окраине города Вада неподалеку от Мумбаи.   Впечатляющий  кирпичный фасад дома гармонично вписывается в окружающий ландшафт. Разработанный IStudio  проект был вдохновлен творениями таких архитекторов как Лори Бейкер, который занимался экономичным и энергоэффективным строительством,  и Нари Ганди, известным своими биоархитектурными проектами. 

Фасад дома практически полностью состоит из кирпича, однако кладка кирпича в этой постройке  отличается от традиционной кладки по вертикали. Изобретённая в 70х годах ХХ века Лори Бейкером, эта система укладки кирпича предполагала особый порядок его расположения: по диагонали. Щели, образуемые кирпичами при такой системе укладки, заполнялись цементом и строительным раствором, что обеспечивало термо- и аудио-изоляцию совершенно нового уровня. Кроме того, приятным побочным результатом внедрения этой системы стала экономия на материале при возведении здания.

Принцип укладки кирпичей по системе ’rat-trap-bond’ (в переводе с английского: кладка в один кирпич на ребро) предполагает обязательное следование определённой технологии: мало того, что кирпичи должны соответствовать некоторой норме, так ещё и первый и последний слои кладки должны отличаться от прочих (здесь не предусмотрены зазоры между кирпичами). Существенными чертами конструкции дома, приведённого в пример, являются использование специальной арматуры, сообщающей зданию качество сейсмоустойчивого сооружения, и наличие специальных ниш-каналов в кладке, где скрываются канализация, водопровод и электрические кабели.

Дух чопорной старины

Rural Office for Architecture Дома в классическом стиле
Rural Office for Architecture

Rural Office for Architecture
Rural Office for Architecture
Rural Office for Architecture

Этот миниатюрный дом расположен на тихой улице Лондона. Традиционному английскому стилю времен промышленного переворота придана некоторая округлость, плавно завершающая  блок построек. Проект от Rural Office For Architecture вторит соседним домам во внешнем виде и размерности.  Окна и двери, окрашенные в приятный оттенок серого сланца ,  хорошо дополняют желто- коричневый кирпичный фасад . 

Схлопывание времён

Gewad, atelier vens vanbelle atelier vens vanbelle Сад в тропическом стиле
atelier vens vanbelle

atelier vens vanbelle
atelier vens vanbelle
atelier vens vanbelle

Для строительства этого большого дома с огромными окнами и красивой террасой на предпоследнем этаже использовался кирпич разных оттенков. Белый, коричневый, серый, терракотовый вовсе не пестрят, накладываясь друг на друга, а естественно соседствуют, придавая фасаду какой-то особенно естественный, даже природный вид. 

Узкую террасу завершает кирпичная стена в серых тонах. Она придает дому деревенское очарование,  напоминая о древних садах и патио. Фасад, выложенный кирпичами разных оттенков в хаотичном порядке, выглядит очень эффектно. Такая кладка кирпичей называется баварской, в ней используют от четырёх до восьми разных цветов. Её история начинается в Германии в XVII веке, когда кирпич стал популярным материалом, но получить партию этого строительного материала одинакового оттенка было сложно. Специалисты Ателье VENS и их проект Gewad Vabelle еще раз подтверждают,  что такой тип декоративной кладки  способен производить более, чем современный эффект.

На месте гаража

Street view of front garden and balcony Satish Jassal Architects Дома в скандинавском стиле
Satish Jassal Architects

Street view of front garden and balcony

Satish Jassal Architects
Satish Jassal Architects
Satish Jassal Architects

Этот уникальный дом, созданный архитектурным бюро Satish Jassal Architects, фактически является результатом капитального переустройства бывшего гаражного участка. Миниатюрный или почти игрушечный, он стоит в квартале, застроенном таунхаусами викторианской эпохи.  

Разрешённый под застройку участок имел размеры порядка 3,6 на 8,6 метров. На этой крохотной территории и разместился двухэтажный дом с общей зоной на первом этаже и одной спальней на втором. Все конструкции выполнены из простого керамического кирпича, он же стал основным материалом в интерьере в тандеме с деревом. Как часто случается с крохотными домами, наружность здесь обманчива, скрывая куда как больший, чем то может показаться на первый взгляд, потенциал.

Возводя замки

Petit Manoir Normand, AGENCE APOLLINE TERRIER AGENCE APOLLINE TERRIER Дома в классическом стиле
AGENCE APOLLINE TERRIER

AGENCE APOLLINE TERRIER
AGENCE APOLLINE TERRIER
AGENCE APOLLINE TERRIER

Расположенный в Нормандии, этот дом наследует духу здешней истории. Собственно, внешность его – и есть самая настоящая история! Архитектор Apolline Terrier усмотрел невероятный потенциал в практически руинированном старинном доме, оставив фасады нетронутыми, но произведя впечатляющие манипуляции с  его содержимым .

В результате удалось сохранить уникальный облик этого памятника, переквалифицировав его для нужд современного человека. Немаловажен здесь факт сохранения исторической кладки: именно кирпичное строительство делает возможным совмещать радикальные перемены начинки строения, сохраняя при этом фасады.

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

homify Дома в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Эта одноуровневая резиденция находится в жарком центре Южной Америки, в городе Буэнос-Айрес. Архитекторы Carbone Fernandez включили в проект элементы, напоминающие об испанской колониальной эпохе. В строительстве применялось много натуральных материалов, таких как кирпич и дерево. В этом случае очевидна декоративная функция кирпича, контрастирующего с яркой южной зеленью, и вводящего в восприятие экстерьера дома измерение натуральных ассоциаций.

Живая история

Villa Mensa: salvaguardia, intrusione, riscoperta, Mauro Crepaldi Mauro Crepaldi Дома в стиле кантри
Mauro Crepaldi

Mauro Crepaldi
Mauro Crepaldi
Mauro Crepaldi

Здание, построенное в конце 1400х в итальянской провинции Феррара,  за свою долгую жизнь претерпело множество перемен и перестроек. В конце пути долгих и порой мучительных трансформаций стараниями dall'Arch.Mauro Crepaldi ему был возвращён его изначальный облик, казалось, канувший в Лету.

Не только волнующая красота интерьеров, но даже и внешний вид кирпичных фасадов были восстановлены и примирены с изначальным замыслом безвестных зодчих. Всё в этих местах не просто хранит память, но живёт памятью глубокой старины, и рассматриваемый нами дом – одна из ярких иллюстраций преодоления естественного забвения и разрушения.

beyond the screen, OBBA OBBA Дома в стиле модерн
OBBA

OBBA
OBBA
OBBA

Расположенный в Сеуле, этот дом отражает яркие национальные и в то же время сверхсовременные веяния, каковые сейчас владеют умами дизайнеров и архитекторов этой удивительной страны.

Первый этаж здесь приспособлен под квартиры и коммерческие офисы. Прочие – полностью заняты жилыми пространствами. Уникальная форма здания стала результатом осмысления градостроительной ситуации и условий обозрения объёма дома. Не малое влияние на результат оказало и существующее законодательство, предписывающее застройщикам придерживаться  определённых нормативов. Особая кирпичная кладка, перемежающая кирпичи разного цвета, создаёт удивительный эффект живой поверхности, благодаря чему становится возможным решить фасады дома большими и лаконичными плоскостями.

Викторианские небылицы

Full House Renovation with Crittall Extension, London, HollandGreen HollandGreen Дома в классическом стиле
HollandGreen

Full House Renovation with Crittall Extension, London

HollandGreen
HollandGreen
HollandGreen

Этот дом претворяет собою идею реактуализации традиционной викторианской виллы. С первого взгляда, обращённого на передний фасад, дом предстаёт добротным, крепким, но нисколько не оригинальным образцом чистого стиля. Однако впечатление разительно изменяется, как только вы приступаете к осмотру заднего фасада!  

Особая кладка, характерный цвет традиционного кирпича и старинные декорации помогают связать оба фасада в одно пластическое целое.

До и После: Из трешки в четырешку

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Edit SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо