Дом мечты в кубе

Современная архитектура часто использует прямые линии, аскетичные формы и делает это, надо сказать, с особым изяществом. Самые простые кубы и прямоугольники предстают в виде декора, заменив традиционное богатство лепнины, арок и анфилад. Минимализм безжалостно отсекает все лишнее, остаются широкие плоскости крыш, белые стены, открытые стеклянные панели и… неизменно высокий уровень комфорта. Такие дома строятся для людей, изысканность и пышная декоративность уступают место эргономике, умным технологиям и индивидуальному подбору решений.
Даже на первый взгляд этот дом производит впечатление стильного и открытого природе строения. Фасад дома сочетает четкие кубические формы, контрастные черные и белые поверхности бетона и стекла, открытые панорамные окна на террасе и балконе. Широкой лентой опоясывает черное стекло фасада линия открытых балконов. Глянец панорамных окон словно отступает в тень под широкий навес белой крыши. Прозрачные стекла открывают вид из комнат на зелень лужайки, а для защиты от солнца и создания более уединенной обстановки в вечернее время служат плотные автоматические жалюзи.
Фронтальная часть дома представляет собой контраст массивной темно-коричневой стали и воздушной белой конструкции, которая словно бумажное оригами затеняет все внутренние помещения дома. В белой прямоугольной раме – балкон с широкими окнами.
Геометрию верхней конструкции повторяют аналогичные рамы, расположенные на газоне за домом в виде скульптурной композиции. Прямоугольные рамы сами по себе предельно просты и лаконичны, но лучи солнца и рисунок теней на белой стене дома преобразуют эти арки в ажурную, завораживающую игру света и тени.
Основным декором интерьера в доме служит отточенный до мельчайшей детали минимализм, четкие прямые линии и идеальная геометрия каждого элемента. К примеру, обычная лестница в просторном холле, выглядит как скульптура абстрактного минимализма: белый цвет, точные пропорции и широкие потоки света из панорамных окон.
Ведет минималистичная лестница нас на второй этаж дома или – к свету, небу, солнцу. По крайней мере именно такое ощущение создается при подъеме по лестнице засчет полностью прозрачной стеклянной стены между этажами. Панорама окна, стеклянные легкие ограждения лестничного пролета, синева неба – идеальное сочетание.