Дом мечты в кубе

Даже на первый взгляд этот дом производит впечатление стильного и открытого природе строения. Фасад дома сочетает четкие кубические формы, контрастные черные и белые поверхности бетона и стекла, открытые панорамные окна на террасе и балконе. Широкой лентой опоясывает черное стекло фасада линия открытых балконов. Глянец панорамных окон словно отступает в тень под широкий навес белой крыши. Прозрачные стекла открывают вид из комнат на зелень лужайки, а для защиты от солнца и создания более уединенной обстановки в вечернее время служат плотные автоматические жалюзи.