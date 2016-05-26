Небольшой дом с большими идеями

Путешествуя по Дальнему Востоку можно увидеть прекрасный дом, который спланирован и построен очень уютно и оригинально. Современный стиль в создании этого дома, цветовая гамма внешней и внутренней отделки очень органично вписывает его в окружающее пространство территории, на которой он построен. Во время проектирования ставилась задача создать современный и компактный дом для молодой и активной семьи, которая любит комфорт, удобство и много свободного пространства. Очень удачный проект небольшого дома с большими идеями позволил воплотить в жизнь мечту о просторном и комфортном жилье.
Здесь есть достаточно места для двух автомобилей. Дом оборудован безопасным и удобным подъездом и характеризуется органично сочетающимся размещением всех помещений в довольно уединенном и защищенном от посторонних взглядов месте. Этот небольшой дом интересен своим индивидуальным подходом к воплощению интересных и даже немного необычных идей, которые стали изюминкой и сделали его уникальным и неповторимым.
Местом для установки небольшого дома с большими идеями не случайно был выбран пологий склон. Это позволило воплотить в жизнь оригинальные идеи планировки жилых помещений. Строение органично вписалось в природную среду и приобрело свои неповторимые, индивидуальные очертания.
Яркий стиль внешней отделки дома привлекает внимание благодаря применению ярко-оранжевого цвета в наружном оформлении верхнего уровня фасада. Такой цвет притягивает взгляд и делает дом центральным элементом в общей архитектуре участка. На нижнем уровне размещены два больших встроенных гаража с удобным въездом. Размещение главного входа с другой стороны здания помогло сделать дом более домашним и уютным, и скрыть вход от посторонних взглядов.
С тыльной стороны этого небольшого дома отчетливо просматриваются его фактические размеры, четкие и открытые общие контуры. На сад выходят большие, светлые окна, благодаря чему вся семья может любоваться цветущей и благоухающей зеленью, и наслаждаться красивым видом на природу, которая окружает дом и органично его дополняет.
Увеличивает объем дома и эркер, спроектированный и установленный в доме со стороны улицы. Применение этого приема придает ему необычности, неповторимости и особого шарма, добавляя больше внутреннего простора. Его строгие и одновременно утонченные линии притягивают к дому любой взгляд, и придают его облику аристократичности и изящности. Миниатюрный особняк с эркером выглядит изысканно и богато, а также позволяет наполнить дом светом, и повышает его общий комфорт.
Вход в этот небольшой дом с большими идеями расположен с тыльной стороны здания. Это выглядит особенно по-домашнему, выход во внутренний дворик позволяет не сразу окунуться в вихрь повседневной суеты и, минуя дворик, выйти на улицу. Во дворе тихо и спокойно, царит атмосфера уюта и комфорта. Входная дверь расположена с левой стороны в небольшом углублении. В центральной части дворика располагается патио. Чудесный уголок для отдыха на свежем воздухе радует своих хозяев, и предоставляет возможность в уединении и спокойствии проводить время за чтением любимой книги или общении с друзьями в теплые солнечные дни.
Дерево, примененное для создания ступенчатой деревянной террасы, облагораживает его внешний облик и создает спокойную, умиротворенную атмосферу внутреннего дворика. Вход в дом, сделанный в углублении, выкрашен в тот же цвет, что и весь фасад и выглядит оптимистично и оживленно, приветствуя посетителей и хозяев солнечным оранжевым цветом, гармонично вписываясь в общую стилистику всего здания.
Открывая центральную входную дверь этого небольшого дома можно сразу попасть во входную зону – вестибюль. Здесь места не так много, и чтобы создать визуально просторную и вместительную входную зону мебель, которую здесь установленная, отличается легкостью форм и простотой в дизайнерском оформлении. Шкафы, изготовленные из дерева, несмотря на свои размеры, имеют достаточно места для хранения верхней одежды и обуви, в которой приходят хозяева и посетители. В верхней части шкафов довольно много места для хранения пальто и курток. Нижняя часть шкафов, расположенных в вестибюле предназначена для хранения обуви и принадлежностей для ухода за ней. Здесь есть где оставить зонт, если дождливая погода, сумку или любые другие вещи, которые не стоит нести дальше в дом. Благодаря тому, что вся обувь и одежда может быть спрятана в шкафах, удается поддерживать идеальный порядок. При этом вестибюль выглядит чистым и просторным, и создается приятное впечатление ухоженности и благоприятной атмосферы уже с первых минут пребывания в доме, что очень важно для всех, кто попадает в любое жилище.
Использование темной плитки для отделки пола и окрашивание стен в зеленый цвет в этой части дома помогает создать расслабляющую, естественную атмосферу, и настраивает всех на дружелюбность и гостеприимство, с которым дом встречает своих гостей. Удачная комбинация цветовой гаммы выглядит естественно и комфортно, что очень важно для создания первого впечатления о жилище и его хозяевах.
Из вестибюля можно сразу попасть в просторную и светлую гостиную. Внутреннее убранство этой комнаты, ее дизайн выглядит современно, стильно, и дополняет впечатление от внешнего современного оформления дома с наружной его стороны. Первый этаж имеет просторную и открытую планировку. Благодаря этому можно беспрепятственно попасть в столовую и кухню, которые плавно сообщаются между собой и имеют разделение всего несколькими шагами. Открытый переход между зоной приготовления пищи и столовой выглядит очень современно, и в то же время естественно и органично.
Окраска стен в белый цвет, двойная высота потолка, а также большие окна обеспечивают этим помещениям достаточное количество естественного освещения. Такой прием в дизайне небольшого дома создает впечатление воздушности и простора. Интересный прием в декорировании – применение деревянных балок, привносит частичку деревенского стиля в интерьер и добавляет естественности и теплоты в общую атмосферу мелочей, влияющих на настроение жилища.
Открытая гостиная небольшого дома, которая создана в современном стиле, является центральным местом в доме и служит местом, где больше всего времени проводит вся семья. Поэтому здесь все дышит уютом, простотой и естественностью.
Из этой комнаты открывается прекрасный вид на другую сторону двора этого небольшого, но шикарного и уютного дома для одной семьи. Применение интересного приема с размещением площадок на разных высотах в общей структуре жилища позволяет создавать уединенную и приятную атмосферу, создавая райский уголок для приятного времяпрепровождения и отдыха после пребывания в городской суете. Оформление в дереве площадок на разных уровнях, лестницы из такого же материала органично и естественно вписывает все элементы этого пространства в общую стилистику дома, делая ее богатой и довольно привлекательной. По удобной и красивой деревянной лестнице можно без труда подняться на второй этаж, где располагается открытая площадка, ведущая в семейную спальню.