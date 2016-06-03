Современный особняк в живописном месте

Выбор в сторону современной архитектуры не всегда уместен. Так поначалу думали и о проекте архитекторов из JAMIE FALLA ARCHITECTURE, которые построили стильный дом для роскошного отдыха в живописном месте на Нормандском острове Гернси. Но конечный результат убедил в обратном не только владельцев, но и весь остров и теперь этот дом является наглядным примером того, как гармонично могут сосуществовать современная архитектура и природа.

Особняк имеет все удобства для жизни современного человека и собственный характер. Вместе с тем он прекрасно взаимодействует с окружающей средой, максимально впуская природу в интерьер через обширное остекление.