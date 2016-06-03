Современный особняк в живописном месте

Выбор в сторону современной архитектуры не всегда уместен. Так поначалу думали и о проекте архитекторов из JAMIE FALLA ARCHITECTURE, которые построили стильный дом для роскошного отдыха в живописном месте на Нормандском острове Гернси. Но конечный результат убедил в обратном не только владельцев, но и весь остров и теперь этот дом является наглядным примером того, как гармонично могут сосуществовать современная архитектура и природа.
Особняк имеет все удобства для жизни современного человека и собственный характер. Вместе с тем он прекрасно взаимодействует с окружающей средой, максимально впуская природу в интерьер через обширное остекление.
В вечернее время эта вилла в очередной раз показывает себя наилучшим образом, и еще раз доказывает, что все скептики ошибались не ее счет. Атмосферное освещение внутри не превращает дом в инородное тело на фоне природы, а наоборот дополняет эту живописную местность.
А как вы относитесь к современной архитектуре на фоне классической природы?
Архитектура дома прекрасно интегрирована в окружающую среду за счет большого количества стекла, которое растворяет объект в пространстве, лаконичной формы, натурального камня на фасаде и учета рельефа. Через большие окна из дома открывается живописный вид. Насладиться природой можно и выйдя на широкий балкон или террасу, которые расположились на нескольких уровнях. Таким образом интерьер сливается с экстерьером и вместе они образуют единое целое.
Первое, что мы видим, приближаясь к вилле – это впечатляющую входную группу. В отделке входа использовано сочетание различных фактур: грубый серый камень, белая гладкая штукатурка и стеклянная поверхность двери, которая отражает морской пейзаж. Таким образом, уже на входе мы получаем представление о стиле внутреннего интерьера.
Панорама, открывающаяся из окон этого дома, несомненно является одним из главных его преимуществ. Но это не значит, что ему больше нечем нас удивить! Совсем наоборот. Современный изысканный интерьер оставляет природу главной за окном, а внутри очаровывает нас своими простыми элегантными линиями и стильными элементами декора. Глянцевая поверхность черного журнального столика придает ему легкости, а подвесной камин делает комнату более уютной.
На верхний этаж ведет шикарная стеклянная лестница. Пространство библиотеки, также как и все остальные комнаты, наполнено естественным светом и может предложить великолепный вид. На этом этаже, среди прочего, обустроена рабочая зона и пространство для чтения. Однако, с таким видом нужно быть осторожным, есть вероятность постоянно на него отвлекаться.
Как мы уже говорили, почти в каждой комнате этого дома есть панорамное окно и прямой доступ к одному из балконов или одной из террас. Перед нами спальня, которая в этом отношении не является исключением. Хозяева могут созерцать прекрасный вид лежа на кровати, а на рассвете эта возможность просто бесценна. По просьбе владельцев архитекторы разместили чашу ванной прямо в спальне и теперь во время водных процедур они тоже могут любоваться панорамой, а после переместиться в кровать, которая находися всего за несколько шагов.