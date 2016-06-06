Идеальный дом для современной семьи

Сегодняшнее молодое поколение живет по совсем другим стандартам, поэтому дома старых форматов могут не подходить под индивидуальные потребности той или иной семьи. Каждая семья не раз задумывается о том, каким же должен быть дом их мечты? Будет ли это большой дом в несколько этажей или маленькое бунгало, главное, что бы жилище было доступно по цене, обязательно с небольшим садом и зоной для релакса. Ведь все мы проводим большую часть времени именно дома. А если все правильно спроектировать, то такой домиик непременно станет любимым и комфортным гнёздышком для современной семьи.
Все это, а также множество других критериев было учтено японской компанией архитекторов Kobahaus, которые недавно по заказу команды археологов спроектировали дизайн современного дома для семьи. В результате получился дом, который соответствует всем вышеуказанным требованиям на все 100%. Давайте поближе познакомимся с этим прекрасным и уютным помещением в 144 кв.м. жилой площади, где есть все удобства, современная техника, а также довольно обширный и светлый сад. Такое чудо можно приобрести всего лишь за 222 000 евро.
Для постройки дома был взят небольшой садовой участок в японской префектуре Хёго. Выбран был именно он из-за подходящего контраста: здесь можно было совместить простоту дизайна и одновременно подчеркнуть эстетику выполнения за счет усадьбы. Несмотря на то что дом расположен в центре префектуры, это не отнимает того факта, что местечко получилось довольно уютное и спокойное.
На общем фоне не очень привлекательных многофакторных жилищ усадьба смотрится стильно. Сам фасад выполнен в кубическом стиле, что подчеркивается чистыми линиями самого дома. Более того, из больших окон открывается прекрасный обзор сада.
Если вы просто проходите мимо, то вас не может не впечатлить это строение. Ведь первым, что бросится в глаза на общем сером фоне – это яркая белая штукатурка, которой покрыт весь фасад дома. Стена плавно перетекает в остроконечную крышу, которая не нуждается в различных свесах. Размеры дома тоже довольно внушающие: обширное двухэтажное здание с прилегающей террасой. Весь дом выполнен в ярких тонах, что сразу привлекает внимания множества прохожих.
Для того чтобы защитить дом от лишних глаз, оконные разъёмы были сделаны с выходом в сад и на задний двор, отделив открытые помещения от любопытных прохожих. Благодаря этому жители всегда смогут чувствовать себя в безопасности.
После того, как мы миновали небольшой сад, перед нами предстает массивная деревянная дверь, которая смотрится довольно органично на общем фоне. Создатели проектировали дом так, чтобы на первом этаже было все, что нужно для повседневной жизни: здесь обычные гостевые комнаты плавно перетекают в столовые, которые, в свою очередь, открывают доступ на кухню. Все это выполнено в простом и довольно лаконичном минималистическим стилем, ведь для небольшой семьи тут места вполне достаточно.
Кроме того, здесь также есть второй этаж, который выполнен в довольно оригинальном стиле, и служит, скорее, местом для отдыха. Если говорить о тонах, то здесь очень интересно подчеркнули небольшие размеры комнат при помощи ярко-белого высококачественного дерева, что не только выглядит красиво, но и дарит ощущение тепла, уюта и комфорта любой семье.
Кухня в данном доме выполнена в открытом стиле, чтобы всегда быть залитой светом для активной хозяйственной работы. Простой, и в то же время эстетический дизайн придает комнате особого шарма. Здесь нет каких-то завитков или разукрашенных стен, как это сейчас популярно в большинстве новых домов. Прямолинейные очертания предметов, компактность габаритов, а также многофункциональность кухни делают ее идеальной для всей необходимой деятельности. Выполнена комната как небольшая открытая кладовая на общем фоне гостиной.
Благодаря игре тонов кухня не привлекает к себе лишнего внимания, плавно вписываясь в общую картину. Кроме того, в кухне есть специальное обширное помещение для хранения вещей. Тут нет места для многих приборов, поэтому для экономии места кухня оснащена небольшими деревянными полочками, чтобы все необходимые вещи всегда были под рукой.
Если рассмотреть здание изнутри, можно заметить, как плавно придержан переход между внутренней и внешней отделкой. Благодаря большим стеклянным раздвижным дверям можно попасть прямо на деревянную террасу. Небольшая крыша, а также хорошо оформленные стены дают возможность приютиться здесь в плохую погоду, а также скрыться от нежелательных глаз и просто побыть одному. Кроме того, формат, в котором выполнена терраса, полностью сливается с фасадом дома. Поэтому даже находясь на террасе, вы можете насладиться прекрасным видом на сад. В дневное время этот контраст очень выделяется, ведь всматриваясь в окно, можно увидеть, как эстетично гармонизирует внутреннее оформление и внешняя планировка.
Все помещение выполнено в светлых тонах, поэтому на общем фоне жилых районов это и вправду смотрится довольно впечатляющим.
При проектировании дома археологи решили сделать аж две ванные комнаты, разделив основное помещение на две части.
В одной из них разместили умывальник и туалет, а в другой – ванную и душевую. Это очень интересное, и в то же время практичное решение для семьи. В первой комнате основным материалом в оформлении выступает мягкая белая древесина, чтобы ванная комната не выделялась на общем фоне.
Вторая ванная комната выполнена в виде небольшого коридора, от которой так и веет минимализмом, ведь здесь нет ничего лишнего: только современная душевая кабинка и джакузи. Яркое белое освещение еще больше подчеркивает современную обработку помещения.
Вы думаете, что увидели уже все, чем может вас впечатлить это здание?
Так вот, вы еще не видели второго этажа этого прекрасного дома. Ведь именно на втором этаже вы сможете попасть на довольно просторный балкон-террасу, который оснащен газоном. Это небольшое озеленение помещения придало ему еще большего слияния с природой и ощущения того, что вы находитесь где-то посреди леса на свежем воздухе.
Террасу можно обставить как небольшую гостиную, в которую можно будет переместиться с друзьями для приятной беседы, либо же просто отдохнуть в теплое время, вдали от посторонних глаз. Опершись на красивые стеклянные перила, можно наслаждаться видом на открывающейся взору окрестности префектуры.
Множество современных домов не имеют функции регулирования света, поэтому в ночное время бывает довольно проблематично перемещаться по зданию. Данное жилище продумано до мелочей! В отличие от модернизированных аналогов, дом обустроен приятным ночным освещением. Его можно легко регулировать и настраивать под любой вкус.
При этом освещение не ограничивается только самым домом: приятный и тонкий свет попадает на открытые площадки. Это дает возможность выбирать режимы, как именно будет освещаться здания, и создаст индивидуальную, и в то же время захватывающую атмосферу.