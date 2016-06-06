Идеальный дом для современной семьи

Сегодняшнее молодое поколение живет по совсем другим стандартам, поэтому дома старых форматов могут не подходить под индивидуальные потребности той или иной семьи. Каждая семья не раз задумывается о том, каким же должен быть дом их мечты? Будет ли это большой дом в несколько этажей или маленькое бунгало, главное, что бы жилище было доступно по цене, обязательно с небольшим садом и зоной для релакса. Ведь все мы проводим большую часть времени именно дома. А если все правильно спроектировать, то такой домиик непременно станет любимым и комфортным гнёздышком для современной семьи.

Все это, а также множество других критериев было учтено японской компанией архитекторов Kobahaus, которые недавно по заказу команды археологов спроектировали дизайн современного дома для семьи. В результате получился дом, который соответствует всем вышеуказанным требованиям на все 100%. Давайте поближе познакомимся с этим прекрасным и уютным помещением в 144 кв.м. жилой площади, где есть все удобства, современная техника, а также довольно обширный и светлый сад. Такое чудо можно приобрести всего лишь за 222 000 евро.