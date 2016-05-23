Дом вверх дном!

Наиболее ярко необычная форма дома проявляет себя при осмотре строения с боковой части. Здание выглядит как прямоугольный длинный короб, вагончик, поставленные под углом к земле.

Диагональные линии на фасаде еще сильнее акцентируют такую уникальную пространственную ориентацию дома, а вертикальные и горизонтальные длинные линии оконных проемов прорывают массивность конструкции, дополняя серый стальной фасад отражением голубого неба и облаков в стеклянных панелях окон.

Кстати, если вам интересно как эта конструкция была установлена – под дом закладывался по линии касания строения с землей массивный ленточный фундамент, так что несмотря на кажущуюся невесомость зависшего в воздухе короба, этот дом имеет весьма прочное основание.