Дом вверх дном!

Авторами этого проекта, в буквальном смысле слова, переворачивающего представления об архитектуре жилых домов, стало креативное бюро из Бостона под названием PRAUD, что расшифровывается как: Progressive Reseach Architecture Urbanism Design. И действительно, проект коттеджа в Южной Корее полностью оправдывает каждую букву этой аббревиатуры.
С фронтальной стороны фасада дом выглядит так, как будто опрокинулся назад, чтобы лучше посмотреть на небо. Действительно, в южная часть дома приподнята, чтобы впустить максимум естественного света в интерьер. Три этажа, 130 квадратных метров площади – все это активно насыщенно солнечными лучами, пронизывающими комнаты. Кроме того, такой неординарный угол фасада помогает открыть обзор на великолепные виды живописных окрестностей.
Наиболее ярко необычная форма дома проявляет себя при осмотре строения с боковой части. Здание выглядит как прямоугольный длинный короб, вагончик, поставленные под углом к земле.
Диагональные линии на фасаде еще сильнее акцентируют такую уникальную пространственную ориентацию дома, а вертикальные и горизонтальные длинные линии оконных проемов прорывают массивность конструкции, дополняя серый стальной фасад отражением голубого неба и облаков в стеклянных панелях окон.
Кстати, если вам интересно как эта конструкция была установлена – под дом закладывался по линии касания строения с землей массивный ленточный фундамент, так что несмотря на кажущуюся невесомость зависшего в воздухе короба, этот дом имеет весьма прочное основание.
Еще один интересный ракурс осмотра дома – с задней части фасада, где строение похоже на взлетную полосу, освещенную вечерними огнями.
Неординарные элементы архитектуры этого дома выполняют и вполне практические функции. Вход сконструирован в виде просторной террасы, которую от солнечных лучей и дождя защищает приподнятый фасад дома.
Теперь посмотрим непосредственно на входную дверь и расположенную рядом стеклянную раздвижную панель стены. Такое решение позволяет плавно соединить жилые помещения с террасой. Первый этаж дома образует единое открытое пространства, в котором терраса, гостиная, столовая и кухня гармонично переходят друг в друга.
По лестнице из столовой можно попасть на просторную площадку, которая используется как рабочее место и библиотека. Такая концепция открытых пространств гарантирует наполнение всего дома солнечным светом, воздухом и ощущение безграничной свободы.
Лестничная галерея соединяет нижний ярус дома с верхними жилыми помещениями, где расположены спальни и ванная комната. Панорамное раздвижное окно находится в наиболее высокой точке здания и из него открывает потрясающий вид на зеленые пейзажи окрестностей. В комнатах необычная геометрия конструкции дома практически не ощущается, небольшим намеком на нее служит лишь наклонная линия потолка.