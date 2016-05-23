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Дом вверх дном!

Перла Вереника Перла Вереника
Leaning House, PRAUD PRAUD Дома в стиле модерн
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Авторами этого проекта, в буквальном смысле слова, переворачивающего представления об архитектуре жилых домов, стало креативное бюро из Бостона под названием PRAUD, что расшифровывается как: Progressive Reseach Architecture Urbanism Design. И действительно, проект коттеджа в Южной Корее полностью оправдывает каждую букву этой аббревиатуры. 

Взгляд в облака

Leaning House, PRAUD PRAUD Дома в стиле модерн
PRAUD

PRAUD
PRAUD
PRAUD

С фронтальной стороны фасада дом выглядит так, как будто опрокинулся назад, чтобы лучше посмотреть на небо. Действительно, в южная часть дома приподнята, чтобы впустить максимум естественного света в интерьер. Три этажа, 130 квадратных метров площади – все это активно насыщенно солнечными лучами, пронизывающими комнаты.  Кроме того, такой неординарный угол фасада помогает открыть обзор на великолепные виды живописных окрестностей.

Новый угол зрения на привычные вещи

Leaning House, PRAUD PRAUD Дома в стиле модерн
PRAUD

PRAUD
PRAUD
PRAUD

Наиболее ярко необычная форма дома проявляет себя при осмотре строения с боковой части. Здание выглядит как прямоугольный длинный короб, вагончик, поставленные под углом к земле. 

Диагональные линии на фасаде еще сильнее акцентируют такую уникальную пространственную ориентацию дома, а вертикальные и горизонтальные длинные  линии оконных  проемов прорывают массивность конструкции, дополняя серый стальной фасад отражением голубого неба и облаков в стеклянных панелях окон. 

Кстати, если вам интересно как эта конструкция была установлена – под дом закладывался по линии касания строения с землей массивный ленточный фундамент, так что несмотря на кажущуюся невесомость зависшего в воздухе короба, этот дом имеет весьма прочное основание.

К взлету готов!

Leaning House, PRAUD PRAUD Дома в стиле модерн
PRAUD

PRAUD
PRAUD
PRAUD

Еще один интересный ракурс осмотра дома – с задней части фасада, где строение похоже на взлетную полосу, освещенную вечерними огнями.

Безупречная защита от солнца

Leaning House, PRAUD PRAUD Балкон и терраса в стиле модерн
PRAUD

PRAUD
PRAUD
PRAUD

Неординарные элементы архитектуры этого дома выполняют и вполне практические функции. Вход  сконструирован в виде просторной террасы, которую от солнечных лучей и дождя защищает приподнятый фасад дома.  

Внутри и снаружи

Leaning House, PRAUD PRAUD Балкон и терраса в стиле модерн
PRAUD

PRAUD
PRAUD
PRAUD

Теперь посмотрим непосредственно на входную дверь и расположенную рядом стеклянную раздвижную панель стены. Такое решение позволяет плавно соединить жилые помещения с террасой. Первый этаж дома образует единое открытое пространства, в котором терраса, гостиная, столовая и кухня гармонично переходят друг в друга. 

Просторный интерьер

Leaning House, PRAUD PRAUD Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
PRAUD

PRAUD
PRAUD
PRAUD

По лестнице из столовой можно попасть на просторную площадку, которая используется как рабочее место и библиотека. Такая концепция открытых пространств гарантирует наполнение всего дома солнечным светом, воздухом и ощущение безграничной свободы. 

Спальни на высоте

Leaning House, PRAUD PRAUD Гостиная в стиле модерн
PRAUD

PRAUD
PRAUD
PRAUD

Лестничная галерея соединяет  нижний ярус дома с верхними жилыми помещениями, где расположены спальни и ванная комната. Панорамное раздвижное окно находится в наиболее высокой точке здания и из него открывает потрясающий вид на зеленые пейзажи окрестностей. В комнатах необычная геометрия конструкции дома практически не ощущается, небольшим намеком на нее служит лишь наклонная линия потолка. 

Энергоэффективный дом, отвечающий всем правилам дизайна

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