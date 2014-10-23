Удивительный мир гидромассажных ванн: фото и советы

История гидромассажных ванн берет свое начало в первой половине 20-го века, когда в семье итальянских эмигрантов а Америке случилось довольно неприятное событие – один из братьев попал в аварию, и для скорейшего восстановления ему были необходимы ежедневные гидротерапевтические процедуры. Другой брат в то время держал небольшой бизнес по производству насосов и морских моторов. Недолго думая, он решил приспособить гидравлический насос к обыкновенной ванне. Задумка удалась, и на свет появилась гидромассажная ванна, которая, помимо профилактической функции, также служила целям комфортного отдыха и релаксации.
Если вы только начинаете открывать для себя удивительный мир гидромассажных ванн, у вас может возникнуть вопрос, чем спа-ванна отличается от гидромассажной. Термин spa возник еще во времена Римской Империи, он происходит от аббревиатуры
sanitas per aquam, что в дословном переводе означает
оздоровление водой. Спа от обычной ванны отличалось тем, что в нее добавляли настойки из трав для расслабления и оздоровления кожи и тела. Много веков спустя принципы спа были переняты в современных гидромассажных ваннах и бассейнах.
Огромное разнообразие ванн и бассейнов с гидромассажем позволяет каждому подобрать что-то по душе. Современные ванны делают из очень легких и теплоемких полимеров, таких как акрил, куарил или метакрил. Они могут принимать самые разные формы – форму капли или сердца, могут быть круглыми и угловатыми. В ванну можно встроить множество дополнительных функций – многоязычность, музыкальный плейер, подсветку самых разных цветов. При этом их цена становится все более доступной. Эти факторы превращают гидромассажные ванны в настоящую находку для современных дизайнеров, открывая им невероятный простор для реализации креативных идей и разработок.
Сегодня на homify мы рассмотрим наиболее интересные дизайнерские проекты, связанные с внедрением гидромассажных ванн и саун в интерьеры частных домов, гостиниц и даже малометражных квартир.
Всем нам знаком прославленный американский плавец, обладатель целых 18 олимпийских медалей, Майкл Фелпс, но мало кто знает, что, помимо спортивной карьеры, Майкл активно занимается продвижением новых разработок в области спа-бассейнов и сотрудничает с лондонской компанией, выпускающей переносные спа-бассейны, которые, кроме физиотерапевтической и релаксационной функций, могут служить в качестве тренажера для всего тела.
Эти гидравлические бассейны отлично подойдут не только для отелей и дорогих особняков, они также могут поместиться в небольшом саду загородного дома. Невероятно многофункциональные, они понравятся членам семьи всех возрастов. Пока вы осваиваете новые техники плавания, ваши дети могут беззаботно играть в специально отведенной для этого задней части этого небольшого, но очень удобного спа-бассейна.
Спа-бассейны знамениты не только своими терапевтическими возможностями, но и благоприятным воздествием, которое оказывает на нас их удивительный дизайн. Дно и стены бассейна, который мы видим перед собой, украшены разноцветной мозаичной плиткой. Его форма также необычна, у самого входа бассейн представляет собой ванну с несколькими форсунками, если вам надоест лежать под напором циркулирующей воды, спуститесь ниже, и вы попадете в самый обычный спа-бассейн, в котором можно часами отдыхать в одиночестве или с друзьями после продолжительного и напряженного рабочего дня.
Деревянная лестница, ведущая в эту ванну, беззастенчиво соблазняет вас зайти внутрь. Ванна оснащена по последнему слову техники, при этом небольшие размеры позволят вам с легкостью разместить это чудо даже в своих четырех стенах, если, конечно, решитесь выделить целую комнату под это замечательное изобретение. Даже если поначалу вы скептически отнесетесь к идее размещения ванны в своем доме, пройдет время, и вы оцените все преимущества сей затеи. Ведь, теперь вы сможете сэкономить приличную сумму денег, поскольку необходимость посещать дорогие спа-салоны и курорты просто отпадет.
Когда-то это был стандартный спортивный бассейн, но безграничная фантазия дизайнеров превратила его в стильный крытый водный оазис. Современные технологии продвинулись так далеко, что грани между обычным бассейном и спа-бассейном начинают стираться. Бассейны, которые вы видите на изображении, были созданы не просто для плавания, а для занятия медитацией и полной релаксации тела, чему способствует встроенное освещение, яркость которого можно менять, и белый натуральный камень, выбранный в качестве отделки дна для того, чтобы пространство бассейна излучало тепло, а вода выглядела кристалльно чистой.
Практически ни одна современная гостиница не обходится без спа салона. Посреди горного массива Рен в центральной части Германии мы нашли настоящую жемчужину мира спа. Эта гостиница подарит любителям спа все необходимое и порадует удивительным дизайном. Только представьте, как можно замечательно провести время в бассейне, изображенном на фото. Кристалльно чистая вода, приглушенное освещение и кувшинки на потолке. Это настоящий спа-рай!
В этом же отеле любители сауны смогут без труда найти сауну, которая им по душе. Био сауна, финнская сауна или сауна с кристаллами – здесь можно испробовать все возможные виды саун, избежав очередей и списков ожидания.
Мы часто мечтаем о том, чтобы прийти домой с работы и полежать часок другой в теплой спа-ванне. Однако многие из нас все еще находятся под властью заблуждения о том, что этл – дорогое удовольствие, воспользоваться которым можно только в специализированных салонах. На самом деле времена давно изменились. Теперь практически каждый работающий человек может приобрести гидромассажную ванну и установить ее прямо в собственной ванной. Следует только не забывать, что гидромассажная ванна требует ухода. Вам обязательно понадобится установить фильтры для очистки воды, чтобы не засорились форсунки, а саму ванну необходимо чистить мягкими губками или щетками и ни в коем случае не использовать сильно действующую химию и грубые щетки.
Нестандартные идеи по установке ванны в малометражной квартире вы можете посмотреть в Книге идей Ванны без ванных комнат
От этого фото просто захватывает дух. Архитекторы одного из скандинавских отелей решили установить спа-ванну прямо на крыше, что является еще одним подтверждением невероятной популярности гидромассажных ванн. Ведь, если на крыше отеля вместо привычных баров и ресторанов с панорамным видом на город появляется спа, значит, именно эта услуга пользуется среди постояльцев наибольшим спросом.
Еще один образец того, как творческие замыслы дизайнеров, воплощенные в реальность, способны превратить вполне привычные предметы в настоящие произведения искусства. Благодаря этой удивительной мозайке, прекрасно сочетающейся с освещением бассейна, вы сможете не просто поплавать в бассейне, а почувствовать себя привелигированной особой, живущей в окружении роскоши и шика.
Подробнее о типах бассейнов вы можете узнать в статье 10 бассейнов, от которых захватывает дух.
Для тех, кто не любит нагромождения предметов мебели в помещении, подойдет ванна, которую легко можно вмонтировать в пол. Кстати, такой проект можно осуществить не только в стенах отеля или спа салона, но и в собственном загородном доме.
Свежесть и стиль – вот, что приходит на ум, когда мы смотрим на эту минималистичную ванну. Для тех, кто любит минимализм в интерьере, дизайнеры создали небольшие лишенные декора ванны, которые можно относительно легко транспортировать с места на место. Несмотря на размер, такие спа оснащены все самым необходимым и отлично выполняют свое главное предназначение – дарить незабываемый и очень полезный для здоровья гидромассаж.
Как мы упоминали выше, благодаря материалам, из которых изготавливаются ванны, они могут принимать самые разнообразные формы. На этом изображении мы видим вариант закругленной формы, корпус состоит из дерева. Создатель этого проекта идет в ногу со временем и добавляет в дизайн элементы невероятно модного нынче рустикального стиля.
Большинство из нас не может позволить себе регулярный отдых на Мертвом море, однако это не означает, что мы должны отказывать себе в удовольствии время от времени погружаться в солевую ванну. Солевые ванны не только способствуют очищению и обновлению кожи, они также невероятно полезны при простудных заболеваниях, болях в суставах и позвоночнике и отеках различной этиологии.
Официальная медицина подтвердила полезные физиотерапевтические свойства таких ванн. Врачи рекомендуют использовать его для профилактики и даже лечения некоторых заболеваний. Психотерапевты утверждают, что с их помощью можно снять нервное напряжение. Струи воды, смешанные с пузырьками воздуха, освобождают тело от различных болей, массируя мягкие ткани. Теплая вода гораздо лучше воспринимается, чем обычный массаж твердыми роликами, а потому вместе с эффективным массажем вы получаете еще и релаксацию. Благодаря потокам теплой воды происходит стимуляция определенных точек акупунктуры, которые расположены по двум сторонам позвоночника, и происходит восстановление энергетического баланса организма.