Удивительный мир гидромассажных ванн: фото и советы

История гидромассажных ванн берет свое начало в первой половине 20-го века, когда в семье итальянских эмигрантов а Америке случилось довольно неприятное событие – один из братьев попал в аварию, и для скорейшего восстановления ему были необходимы ежедневные гидротерапевтические процедуры. Другой брат в то время держал небольшой бизнес по производству насосов и морских моторов. Недолго думая, он решил приспособить гидравлический насос к обыкновенной ванне. Задумка удалась, и на свет появилась гидромассажная ванна, которая, помимо профилактической функции, также служила целям комфортного отдыха и релаксации.

Если вы только начинаете открывать для себя удивительный мир гидромассажных ванн, у вас может возникнуть вопрос, чем спа-ванна отличается от гидромассажной. Термин spa возник еще во времена Римской Империи, он происходит от аббревиатуры sanitas per aquam , что в дословном переводе означает оздоровление водой . Спа от обычной ванны отличалось тем, что в нее добавляли настойки из трав для расслабления и оздоровления кожи и тела. Много веков спустя принципы спа были переняты в современных гидромассажных ваннах и бассейнах.

Огромное разнообразие ванн и бассейнов с гидромассажем позволяет каждому подобрать что-то по душе. Современные ванны делают из очень легких и теплоемких полимеров, таких как акрил, куарил или метакрил. Они могут принимать самые разные формы – форму капли или сердца, могут быть круглыми и угловатыми. В ванну можно встроить множество дополнительных функций – многоязычность, музыкальный плейер, подсветку самых разных цветов. При этом их цена становится все более доступной. Эти факторы превращают гидромассажные ванны в настоящую находку для современных дизайнеров, открывая им невероятный простор для реализации креативных идей и разработок.

Сегодня на homify мы рассмотрим наиболее интересные дизайнерские проекты, связанные с внедрением гидромассажных ванн и саун в интерьеры частных домов, гостиниц и даже малометражных квартир.