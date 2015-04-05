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10 лучших домов мира – часть 2

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La Perla del Mediterráneo, Spainville Inmobiliaria Spainville Inmobiliaria Дома в стиле модерн
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Вчера мы опубликовали первую часть статьи о десяти домах, которые, по праву, можно считать лучшими домами мира. Сегодня мы продолжаем удивляться и восхищаться фантазией архитекторов, их смелостью и  решимостью не просто идти в ногу со временем, а опережать его. 

В первую пятерку наших любимых домов мира вошли преимущественно дома, расположенные в теплых странах. Мы побывали в Южной Африке, Азии, Южной Америке и европейской части Средиземноморья. Однако идея вечного лета не всем по душе. Поэтому сегодня мы отправимся в путешествие по регионам мира, находящимся в разных климатических зонах.  Вы готовы?

6. Мексиканский рай

Casa Calandrias, BR ARQUITECTOS BR ARQUITECTOS Гостиницы в тропическом стиле Гостиницы
BR ARQUITECTOS

BR ARQUITECTOS
BR ARQUITECTOS
BR ARQUITECTOS

Этот чудесный дом расположен на мексиканском приморском курорте Пунта Мита, который славится нетронутыми золотыми пляжами и чистой лазурной водой. Он находится на северном побережье залива Бандерас в штате Найярит. Это идеальное место для роскошного и экстравагантного отпуска мечты. Casa Calandrias, так называют этот дом, сочетает в себе все черты типичного дома мечты. Он был построен в самом сердце тропических джунглей, на побережье Тихого океана, его архитектурный стиль крайне необычен, а роскошный интерьер полон предметами неземной красоты.

Casa Calandrias, BR ARQUITECTOS BR ARQUITECTOS Гостиницы в тропическом стиле Гостиницы
BR ARQUITECTOS

BR ARQUITECTOS
BR ARQUITECTOS
BR ARQUITECTOS

Casa Caladrias символизирует гармонию между человеком и окружающей природой. Огромная веранда позволяет жителям  этого дома испытать уникальное чувство единения с природой. Куда бы вы не глянули, вас окружают потрясающий океан, солнце и пьянящий своей чистотой воздух. Материалы и цвета, выбранные для постройки Casa Caladrias, органично сочетаются с цветовой гаммой окружающей его знойной мексиканской природы.

Casa Calandrias, BR ARQUITECTOS BR ARQUITECTOS Гостиницы в тропическом стиле Гостиницы
BR ARQUITECTOS

BR ARQUITECTOS
BR ARQUITECTOS
BR ARQUITECTOS

Роскошный дом, входящий в десятку лучших домов мира, просто обязан иметь бассейн. Архитекторы Casa Caladrias оснастили дом высококачественным природным бассейном, заполненным дистиллированной водой, при очистке которого используются не привычные химикаты, а минералы и водные растения. 

Благодаря сочетанию белого и естественных тонов, дом кажется светлым и воздушным. Океанский воздух, тропические растения и роскошный интерьер – это настоящий рай на земле под названием Casa Caladrias.

7. Идиллия сельской местности

Zeitlos klassisch...als wär´s schon immer so gewesen!, THORA TOWN & COUNTRY THORA TOWN & COUNTRY Дома в классическом стиле
THORA TOWN &amp; COUNTRY

THORA TOWN & COUNTRY
THORA TOWN &amp; COUNTRY
THORA TOWN & COUNTRY

Многие из нас во время рабочего дня нередко украдкой мечтают оказаться далеко за пределами шумного города и хоть недолго побыть среди блаженной тишины, спокойствия и комфорта сельской местности. 

Эта вилла выполнена в архитектурном стиле восемнадцатого века. Глядя на нее появляется ощущение, что мы попали в особняк из романтических романов Джейн Остин. Эта вилла характеризуется чистотой формы и классическими пропорциями. Фасад частично покрыт зеленью, что придает дому толику солидности и подчеркивает его почтенный возраст.

Zeitlos klassisch...als wär´s schon immer so gewesen!, THORA TOWN & COUNTRY THORA TOWN & COUNTRY Дома в классическом стиле
THORA TOWN &amp; COUNTRY

THORA TOWN & COUNTRY
THORA TOWN &amp; COUNTRY
THORA TOWN & COUNTRY

Дом окружает обширный, зеленый и благоустроенный ландшафт, частное озеро, бесчисленные пруды, лесная зона, а также большая площадка для занятий верховой ездой.

Zeitlos klassisch...als wär´s schon immer so gewesen!, THORA TOWN & COUNTRY THORA TOWN & COUNTRY Столовая комната в классическом стиле
THORA TOWN &amp; COUNTRY

THORA TOWN & COUNTRY
THORA TOWN &amp; COUNTRY
THORA TOWN & COUNTRY

В интерьере виллы был сохранен классический стиль, Благодаря использованию теплых тонов, мягких тканей и характерных для 18-го века аксессуаров, комната выглядит торжественно и в тоже время уютно. Тяжелые шторы, деревянная мебель, роскошная хрустальная люстра создают атмосферу поистине царского отдыха.

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Zeitlos klassisch...als wär´s schon immer so gewesen!, THORA TOWN & COUNTRY THORA TOWN & COUNTRY Ванная в классическом стиле
THORA TOWN &amp; COUNTRY

THORA TOWN & COUNTRY
THORA TOWN &amp; COUNTRY
THORA TOWN & COUNTRY

Ванная комната также полностью соответствует концепции чудного особняка из команов Джейн Остин, из ванной можно наблюдать идиллический пейзаж – озеро, аккуратно подстриженный газон и павлины.

8. Роскошная экстравагантность

Doñana Sotogrande, Ark Arquitectos Ark Arquitectos Сад Бассейны и водоемы
Ark Arquitectos

Ark Arquitectos
Ark Arquitectos
Ark Arquitectos

Если старинные особняки с девственной природой вокруг не заставляют ваше сердце биться чаще, если вы эксцентричны и своенравны, любите современную роскошь и стиль жизни класса люкс, обратите внимание на еще один из лучших домов мира, построенный в сердце испанского национального природного парка Лос Алькорнокалес в Андалусии. Этот дом даже невозможно назвать домом, это настоящее архитектурное произведение, красота которого просто ослепляет. 

Андалусия считается чемпионом Европы по количеству солнечных дней. Говорят, что здесь так много солнечного цвета, что люди светятся изнутри. Действительно, жителей этой виллы окружает гостеприимный и жизнерадостный народ и великолепная природа. В непосредственной близости от виллы находятся бассейны и теннисные корты.

Doñana Sotogrande, Ark Arquitectos Ark Arquitectos Модерн
Ark Arquitectos

Ark Arquitectos
Ark Arquitectos
Ark Arquitectos

Площадь резиденции составляет 2500 м², она со всех сторон окружена шикарным дубовым лесом. Вилла выполнена в стиле модерн, который сочетает в себе приглушенные цвета и натуральные материалы.  Белый фасад и большие стеклянные  окна соединились вместе, чтобы создать этот замечательный образец роскошного архитектурного проектирования.

9. Зимняя сказка

Ferienhaus in den Bündner Alpen, Drexler Architekten AG Drexler Architekten AG
Drexler Architekten AG

Drexler Architekten AG
Drexler Architekten AG
Drexler Architekten AG

А сейчас мы плавно переместимся в совершенно другую климатическую зону и посмотрим на дом, который расположен в вечной зимней сказке, – в поселке Pigniu, посреди швейцарских Альп. Этот дом слегка возвышается над другими домами, позволяя его жителям любоваться сказочной альпийской панорамой, при этом он выполен в архитектурном стиле горной хижины, характерном для этой местности. 

Ferienhaus in den Bündner Alpen, Drexler Architekten AG Drexler Architekten AG
Drexler Architekten AG

Drexler Architekten AG
Drexler Architekten AG
Drexler Architekten AG

Построенный из дерева, бетона и стекла этот дом отлично вписывается в местный ландшафт. Большие окна и раздвижные стеклянные двери соединяют внутреннее пространство дома с окружающей природой. Комнаты этой горной хижины всегда наполнены естественным светом и свежим горным воздухом.

Ferienhaus in den Bündner Alpen, Drexler Architekten AG Drexler Architekten AG
Drexler Architekten AG

Drexler Architekten AG
Drexler Architekten AG
Drexler Architekten AG

Нетрудно догадаться, что вечера жители этого дома и его гости проводят у камина с чашкой горячего чая и глинтвейна, они наблюдают за медленно падающими на крыши соседних домов крупными хлопьями снега и ведут долгие задушевные беседы.

Ferienhaus in den Bündner Alpen, Drexler Architekten AG Drexler Architekten AG
Drexler Architekten AG

Drexler Architekten AG
Drexler Architekten AG
Drexler Architekten AG

Интерьер коттеджа весьма минималистичен, с довольно ограниченным выбором цветов и украшений. Все, что мы видим внутри, так или иначе напоминает нам о потрясающей природе, открывающейся за окнами дома. Белые стены, чистота и свежесть, царящие в интерьере этой хижине, ее непосредственная близость к природе превращают этот сказочный домик в идеальное место для зимнего отдыха.

10. Жемчужина Средиземноморья

La Perla del Mediterráneo, Spainville Inmobiliaria Spainville Inmobiliaria Дома в стиле модерн
Spainville Inmobiliaria

Spainville Inmobiliaria
Spainville Inmobiliaria
Spainville Inmobiliaria

Эта вилла в прямом и переносном смысле является жемчужиной архитектуры. Дизайн в сочетании с месторасположением обеспечили этому дому гарантированное попадание в десятку лучших домов мира. Вилла находится в Altea Hills на побережье Коста Бланка, которое славится изумительно красивым морским пейзажем и роскошными особняками. Возвышаясь над побережьем, этот дом предоставляет своим жителям возможность каждый день любоваться потрясающим видом на Средиземное море.

La Perla del Mediterráneo, Spainville Inmobiliaria Spainville Inmobiliaria Бассейн в стиле модерн
Spainville Inmobiliaria

Spainville Inmobiliaria
Spainville Inmobiliaria
Spainville Inmobiliaria

Невероятно красивый бассейн казалось бы сливается с голубым небом и почти прозрачной морской водой.  Его размер составляет 70 м², вокруг расположена  терраса площадью 200 м². В прохладные дни воду в бассейне можно подогреть.

La Perla del Mediterráneo, Spainville Inmobiliaria Spainville Inmobiliaria Дома в стиле модерн
Spainville Inmobiliaria

Spainville Inmobiliaria
Spainville Inmobiliaria
Spainville Inmobiliaria

Абсолютно из каждого окна этого дома открывается потрясающий вид на одно из самых красивых побережий мира Коста Бланка. Снаружи дом выглядит минималистично и элегантно, белый фасад и огромные окна никогда не выйдут из моды.

La Perla del Mediterráneo, Spainville Inmobiliaria Spainville Inmobiliaria Ванная комната в стиле модерн
Spainville Inmobiliaria

Spainville Inmobiliaria
Spainville Inmobiliaria
Spainville Inmobiliaria

Интерьер дома устроен таким образом, чтобы в нем максимально сочетались комфорт и роскошь. Дом всегда наполнен естественным цветом, в нем много свободного пространства. Итальянские фарфоровые полы, джакузи и плетеная мебель – это лишь некоторые из элементов роскоши, которыми так богат дом-жемчужина.

La Perla del Mediterráneo, Spainville Inmobiliaria Spainville Inmobiliaria Сад в стиле модерн
Spainville Inmobiliaria

Spainville Inmobiliaria
Spainville Inmobiliaria
Spainville Inmobiliaria

Завершает композицию идеального дома мечты большой сад, который полон апельсиновыми, лимонными и оливковыми деревьями. Среди потрясающе красивой средиземноморской природы, нашлось место и для теннисного корта. Это настоящая сказка.

На этом мы заканчиваем наше долгое путешествие по самым красивым домам в мире. Надеемся, что нам удалось вдохновить вас, и теперь у вас появится ваш собственный дом мечты, который, если задаться целью, обязательно скоро станет вашим местом обитания.

До и После: переделка виллы в Тоскане

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