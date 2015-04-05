10 лучших домов мира – часть 2

Вчера мы опубликовали первую часть статьи о десяти домах, которые, по праву, можно считать лучшими домами мира. Сегодня мы продолжаем удивляться и восхищаться фантазией архитекторов, их смелостью и решимостью не просто идти в ногу со временем, а опережать его.

В первую пятерку наших любимых домов мира вошли преимущественно дома, расположенные в теплых странах. Мы побывали в Южной Африке, Азии, Южной Америке и европейской части Средиземноморья. Однако идея вечного лета не всем по душе. Поэтому сегодня мы отправимся в путешествие по регионам мира, находящимся в разных климатических зонах. Вы готовы?