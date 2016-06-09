Комфортабельный дом с прекрасным видом на море

Согласитесь, это было бы просто великолепно - закрыть глаза, вдохнуть соленый запах морской свежести, ощутить легкие теплые солнечные лучи и ласковый прибрежный бриз на своей коже…

Гости курорта Polzeath в Корнуолле, в юго-Западной части Англии знают об этом не понаслышке. Во время отдыха в этом красивейшем уголке природы несравненный вид на бескрайние морские просторы идеально подходит для умиротворенного отдыха, чтобы успокоить ум и привести мысли в порядок. Все, что нужно для такого отдыха, воплотив в себе проект дома от архитекторов из The Bazeley Partnership. Этот дом впечатляет не только формами оригинальной архитектуры, но и комфортабельным интерьером – простым и роскошным.