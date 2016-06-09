Комфортабельный дом с прекрасным видом на море

Согласитесь, это было бы просто великолепно - закрыть глаза, вдохнуть соленый запах морской свежести, ощутить легкие теплые солнечные лучи и ласковый прибрежный бриз на своей коже…
Гости курорта Polzeath в Корнуолле, в юго-Западной части Англии знают об этом не понаслышке. Во время отдыха в этом красивейшем уголке природы несравненный вид на бескрайние морские просторы идеально подходит для умиротворенного отдыха, чтобы успокоить ум и привести мысли в порядок. Все, что нужно для такого отдыха, воплотив в себе проект дома от архитекторов из The Bazeley Partnership. Этот дом впечатляет не только формами оригинальной архитектуры, но и комфортабельным интерьером – простым и роскошным.
За фронтальной частью дома скрывается ряд интересных объектов для исследования. Здесь и винтовая лестница, придающая морское очарование фасаду, и открытая веранда на втором этаже, и плавные изгибы белоснежного крыльца. Если передняя часть фасада дома вытянута в одну простую линию, то архитектура дома с обратной стороны более креативна и напоминает плавные линии морской ракушки или палубу яхты с капитанским мостиком наверху.
Дом встречает гостей дорожкой из белой гальки, а вокруг сразу открывается великолепный вид на морские ландшафты. Шезлонги на просторной террасе приглашают отдохнуть и в полной мере насладиться безоблачной синевой неба, соединяющейся на горизонте с бескрайними морскими далями.
Двор вокруг дома переходит в каменистую террасу с лестницей. Спустившись по пологим ступеням вы можете сразу попасть к гаражам, расположенным в нижнем ярусе террасы. Таким образом, автомобили всегда находятся в надежном месте, но не загромождают своим видом пейзажей.
При входе в дом, вы сразу попадаете в светлую гостиную с мягкими уютными диванчиками. Особую атмосферу интерьеру придает тонкий подбор благородных оттенков и материалов: от жемчужного цвета стен до бархатной обивки мебели в теплых тонах. Гармоничным акцентом обстановки, подчеркивающим природный характер интерьера, служит оригинальный столик в центре комнаты.
Пространство кухни в этом доме организовано по принципу open-spase, что дает дополнительный объем комнате. Контраст белых фасадов и глянцевых черных поверхностей визуально расширяет комнату: белые стены словно расступаются в стороны, а черные прямоугольники акцентируют легкость интерьера. Центр пространства – великолепный многофункциональный кухонный остров и деревянная барная стойка, дополняющая рабочую поверхность. Черный глянец и янтарная древесина столешниц элегантно контрастируют друг с другом, подчеркивая достоинства каждого материала.
В одном общем пространстве с кухней находится и обеденная зона: деревянный прямоугольный стол, стильные кожаные стулья бежево-кофейного оттенка, ярко-охристая древесина ступеней лестницы за стеклянной перегородкой, и – главное украшение комнаты, великолепный огромный камин, встроенный стеклянным кубом в стену рядом со столовой.
Активный морской отдых так выматывает за день, что белая прохладная спальня призвана дать максимум расслабления и полноценный сон в атмосфере тишины, свежести и релакса. Что предлагают для этого дизайнеры проекта? Все просто и идеально одновременно: белая, освежающая цветовая гамма спальни, широкие дверные проемы и стеклянные двери открывают безупречный вид на морские пейзажи, выбеленная древесина дощатого пола, широкая кровать напротив окна с римскими жалюзи.
Приятным дополнением интерьера спальни служит ванная комната в соседней комнате. Округлая большая ванна и синева неба в широком окне – максимум свежести и уюта.
Безусловно, в любом доме у моря главное достоинство – близость к побережью, великолепие пейзажей. Главная задача архитекторов таких строений – максимально задействовать этот природные ресурс в каждом уголке дома, начиная от широкий окон, стеклянных панорамных дверей и заканчивая открытыми верандами и террасами. Так и в этом проекте, главным украшением дома является застекленная веранда на втором этаже, с которой открывается широчайший обзор моря и год до самой линии горизонта.