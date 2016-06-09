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Комфортабельный дом с прекрасным видом на море

Перла Вереника Перла Вереника
Seagrass, Polzeath, Cornwall, The Bazeley Partnership The Bazeley Partnership Дома в стиле модерн
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Согласитесь, это было бы просто великолепно - закрыть глаза, вдохнуть соленый запах морской свежести, ощутить легкие теплые солнечные лучи и ласковый прибрежный бриз на своей коже…

Гости курорта Polzeath в Корнуолле, в юго-Западной части Англии знают об этом не понаслышке. Во время отдыха в этом красивейшем уголке природы несравненный вид на бескрайние морские просторы идеально подходит для умиротворенного отдыха, чтобы успокоить ум и привести мысли в порядок. Все, что нужно для такого отдыха, воплотив в себе проект дома от архитекторов из The Bazeley Partnership. Этот дом впечатляет не только  формами оригинальной архитектуры, но и комфортабельным интерьером – простым и роскошным.

Экскурсия по заднему дворику

Seagrass, Polzeath, Cornwall The Bazeley Partnership Дома в стиле модерн
The Bazeley Partnership

Seagrass, Polzeath, Cornwall

The Bazeley Partnership
The Bazeley Partnership
The Bazeley Partnership

За фронтальной частью дома скрывается ряд интересных объектов для исследования. Здесь и винтовая лестница, придающая морское очарование фасаду, и открытая веранда на втором этаже, и плавные изгибы белоснежного крыльца. Если передняя часть фасада дома вытянута в одну простую линию, то архитектура дома с обратной стороны более креативна и напоминает плавные линии морской ракушки или палубу яхты с капитанским мостиком наверху.

Первый взгляд

Seagrass, Polzeath, Cornwall The Bazeley Partnership Дома в стиле модерн
The Bazeley Partnership

Seagrass, Polzeath, Cornwall

The Bazeley Partnership
The Bazeley Partnership
The Bazeley Partnership

Дом встречает гостей дорожкой из белой гальки, а вокруг сразу открывается великолепный вид на морские ландшафты. Шезлонги на просторной террасе приглашают отдохнуть и в полной мере насладиться безоблачной синевой неба, соединяющейся на горизонте с бескрайними морскими далями. 

Вниз по лестнице

Seagrass, Polzeath, Cornwall The Bazeley Partnership Дома в стиле модерн
The Bazeley Partnership

Seagrass, Polzeath, Cornwall

The Bazeley Partnership
The Bazeley Partnership
The Bazeley Partnership

Двор вокруг дома переходит в каменистую террасу с лестницей. Спустившись по пологим ступеням вы можете сразу попасть к гаражам, расположенным в нижнем ярусе террасы. Таким образом, автомобили всегда находятся в надежном месте, но не загромождают своим видом пейзажей.

Гостеприимный интерьер

Seagrass, Polzeath, Cornwall The Bazeley Partnership Гостиная в стиле модерн
The Bazeley Partnership

Seagrass, Polzeath, Cornwall

The Bazeley Partnership
The Bazeley Partnership
The Bazeley Partnership

При входе в дом, вы сразу попадаете в светлую гостиную с мягкими уютными диванчиками. Особую атмосферу интерьеру придает тонкий подбор благородных оттенков и материалов: от жемчужного цвета стен до бархатной обивки мебели в теплых тонах. Гармоничным акцентом обстановки, подчеркивающим природный характер интерьера, служит оригинальный столик в центре комнаты.

Просторная кухня

Seagrass, Polzeath, Cornwall The Bazeley Partnership Кухня в стиле модерн
The Bazeley Partnership

Seagrass, Polzeath, Cornwall

The Bazeley Partnership
The Bazeley Partnership
The Bazeley Partnership

Пространство кухни в этом доме организовано по принципу open-spase, что дает дополнительный объем комнате. Контраст белых фасадов и глянцевых черных поверхностей визуально расширяет комнату: белые стены словно расступаются в стороны, а черные прямоугольники акцентируют легкость интерьера. Центр пространства – великолепный многофункциональный кухонный остров и деревянная барная стойка, дополняющая рабочую поверхность. Черный глянец и янтарная древесина столешниц элегантно контрастируют друг с другом, подчеркивая достоинства каждого материала.

Уютная столовая с камином

Seagrass, Polzeath, Cornwall The Bazeley Partnership Столовая комната в стиле модерн
The Bazeley Partnership

Seagrass, Polzeath, Cornwall

The Bazeley Partnership
The Bazeley Partnership
The Bazeley Partnership

В одном общем пространстве с кухней находится и обеденная зона: деревянный прямоугольный стол, стильные кожаные стулья бежево-кофейного оттенка, ярко-охристая древесина ступеней лестницы за стеклянной перегородкой, и – главное украшение комнаты, великолепный огромный камин, встроенный стеклянным кубом в стену рядом со столовой. 

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Покой и отдых после долгого дня

Seagrass, Polzeath, Cornwall The Bazeley Partnership Спальня в стиле модерн
The Bazeley Partnership

Seagrass, Polzeath, Cornwall

The Bazeley Partnership
The Bazeley Partnership
The Bazeley Partnership

Активный морской отдых так выматывает за день, что белая прохладная спальня призвана дать максимум расслабления и полноценный сон в атмосфере тишины, свежести и релакса. Что предлагают для этого дизайнеры проекта? Все просто и идеально одновременно: белая, освежающая цветовая гамма спальни, широкие дверные проемы и стеклянные двери открывают безупречный вид на морские пейзажи, выбеленная древесина дощатого пола, широкая кровать напротив окна с римскими жалюзи. 

Смежная ванная комната рядом со спальней

Seagrass, Polzeath, Cornwall The Bazeley Partnership Ванная комната в стиле модерн
The Bazeley Partnership

Seagrass, Polzeath, Cornwall

The Bazeley Partnership
The Bazeley Partnership
The Bazeley Partnership

Приятным дополнением интерьера спальни служит ванная комната в соседней комнате. Округлая большая ванна и синева неба в широком окне – максимум свежести и уюта. 

И лучшее – напоследок

Seagrass, Polzeath, Cornwall The Bazeley Partnership Балкон и терраса в стиле модерн
The Bazeley Partnership

Seagrass, Polzeath, Cornwall

The Bazeley Partnership
The Bazeley Partnership
The Bazeley Partnership

Безусловно, в любом доме у моря главное достоинство – близость к побережью, великолепие пейзажей. Главная задача архитекторов таких строений – максимально задействовать этот природные ресурс в каждом уголке дома, начиная от широкий окон, стеклянных панорамных дверей и заканчивая открытыми верандами и террасами. Так и в этом проекте, главным украшением дома является застекленная веранда на втором этаже,  с которой открывается широчайший обзор моря и год до самой линии горизонта.

Из однушки в двушку на 38 кв. метрах

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