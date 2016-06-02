Очаровательный семейный дом

В южной части Гессена специалисты из Helwig Haus und Raum Planungs GmbH разработали современный отдельно стоящий дом, обращенный на южную сторону. Клиент хотел наблюдать за горной дорогой, а это означает, что основная жилая площадь располагается на верхнем этаже. Какие особенности имеет этот дом, вы узнаете в этой книге идей.
Прежде всего, помимо дома, в глаза бросается безупречный сад, который вместе с немаленькими стеклянными поверхностями, террасой и открытым видом на природу оставляет приятное и гостеприимное впечатление. Широкие выступающие поверхности, играющие роль крыши и потолка, делят дом на этажи, а вертикальные поверхности дают понимание о расположении жилых помещений.
Здесь представлен вид из дома на улицу. На этой стороне отсутствуют большие окна, чтобы избежать многочисленных любопытных взглядов. Со стороны сада дом выглядит очень открыто, а вот со стороны улицы он кажется строгим и неприветливым. На первом этаже построена отдельная зона для владельца, как отдельная квартира.
Для владельцев дома вид на живописные окрестности был очень важен. Соответственно, основные жилые помещения были перемещены на верхний этаж, откуда можно наслаждаться видом на южную сторону через большие стеклянные окна. Просторные открытые места, как эта терраса на крыше, расширяют общие помещения и личные комнаты, приближая их к природе.
Внутри дома мы видим современную, открытую планировку первого этажа, в который распространяется дневной свет с южной стороны по всей гостиной. Здесь также есть стильная стальная лестница, которая соединяет отдельные этажи друг с другом.
Просторная, залитая светом гостиная с современным камином. Позади нас проходит столовая и открытая кухня. Теплые, темные деревянные полы отлично сочетаются со стенами, оформленными в блестящий белый цвет. Оригинальная мебель привносит немного цвета в помещение.
И здесь мы видим столовую с открытой, ультра-современной кухней. Почти из каждого помещения дома открывается фантастический вид через стеклянные двери и окна в сад.
В ванной комнате полностью воплощен современный дизайн, имеется вся необходимая мебель. Четкие линии, качественные материалы и все удобства современной жизни делают проведение времени в серо-белой ванной, как в частном спа-оазисе.