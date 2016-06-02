Очаровательный семейный дом

Здесь представлен вид из дома на улицу. На этой стороне отсутствуют большие окна, чтобы избежать многочисленных любопытных взглядов. Со стороны сада дом выглядит очень открыто, а вот со стороны улицы он кажется строгим и неприветливым. На первом этаже построена отдельная зона для владельца, как отдельная квартира.