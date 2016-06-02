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Очаровательный семейный дом

Ksenia Zayarnyuk Ksenia Zayarnyuk
opEnd house - Single Family House in Lorsch, Germany, Helwig Haus und Raum Planungs GmbH Helwig Haus und Raum Planungs GmbH Сад в стиле модерн
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В южной части Гессена специалисты из Helwig Haus und Raum Planungs GmbH разработали современный отдельно стоящий дом, обращенный на южную сторону. Клиент хотел наблюдать за горной дорогой, а это означает, что основная жилая площадь располагается на верхнем этаже. Какие особенности имеет этот дом, вы узнаете в этой книге идей.

С видом на сад

opEnd house - Single Family House in Lorsch, Germany, Helwig Haus und Raum Planungs GmbH Helwig Haus und Raum Planungs GmbH Сад в стиле модерн
Helwig Haus und Raum Planungs GmbH

opEnd house – Single Family House in Lorsch, Germany

Helwig Haus und Raum Planungs GmbH
Helwig Haus und Raum Planungs GmbH
Helwig Haus und Raum Planungs GmbH

Прежде всего, помимо дома, в глаза бросается безупречный сад, который вместе с немаленькими стеклянными поверхностями, террасой и открытым видом на природу оставляет приятное и гостеприимное впечатление. Широкие выступающие поверхности, играющие роль крыши и потолка, делят дом на этажи, а вертикальные поверхности дают понимание о расположении жилых помещений.

Вход и вид на улицу

opEnd house - Single Family House in Lorsch, Germany, Helwig Haus und Raum Planungs GmbH Helwig Haus und Raum Planungs GmbH Дома в стиле модерн
Helwig Haus und Raum Planungs GmbH

opEnd house – Single Family House in Lorsch, Germany

Helwig Haus und Raum Planungs GmbH
Helwig Haus und Raum Planungs GmbH
Helwig Haus und Raum Planungs GmbH

Здесь представлен вид из дома на улицу. На этой стороне отсутствуют большие окна, чтобы избежать многочисленных любопытных взглядов. Со стороны сада дом выглядит очень открыто, а вот со стороны улицы он кажется строгим и неприветливым. На первом этаже построена отдельная зона для владельца, как отдельная квартира.

Терраса

opEnd house - Single Family House in Lorsch, Germany, Helwig Haus und Raum Planungs GmbH Helwig Haus und Raum Planungs GmbH Балкон и терраса в стиле модерн
Helwig Haus und Raum Planungs GmbH

opEnd house – Single Family House in Lorsch, Germany

Helwig Haus und Raum Planungs GmbH
Helwig Haus und Raum Planungs GmbH
Helwig Haus und Raum Planungs GmbH

Для владельцев дома вид на живописные окрестности был очень важен. Соответственно, основные жилые помещения были перемещены на верхний этаж, откуда можно наслаждаться видом на южную сторону через большие стеклянные окна. Просторные открытые места, как эта терраса на крыше, расширяют общие помещения и личные комнаты, приближая их к природе.

Лестница

opEnd house - Single Family House in Lorsch, Germany, Helwig Haus und Raum Planungs GmbH Helwig Haus und Raum Planungs GmbH Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
Helwig Haus und Raum Planungs GmbH

opEnd house – Single Family House in Lorsch, Germany

Helwig Haus und Raum Planungs GmbH
Helwig Haus und Raum Planungs GmbH
Helwig Haus und Raum Planungs GmbH

Внутри дома мы видим современную, открытую планировку первого этажа, в который распространяется дневной свет с южной стороны по всей гостиной. Здесь также есть стильная стальная лестница, которая соединяет отдельные этажи друг с другом.

Гостиная

opEnd house - Single Family House in Lorsch, Germany, Helwig Haus und Raum Planungs GmbH Helwig Haus und Raum Planungs GmbH Гостиная в стиле модерн
Helwig Haus und Raum Planungs GmbH

opEnd house – Single Family House in Lorsch, Germany

Helwig Haus und Raum Planungs GmbH
Helwig Haus und Raum Planungs GmbH
Helwig Haus und Raum Planungs GmbH

Просторная, залитая светом гостиная с современным камином. Позади нас проходит столовая и открытая кухня. Теплые, темные деревянные полы отлично сочетаются со стенами, оформленными в блестящий белый цвет. Оригинальная мебель привносит немного цвета в помещение.

Столовая и кухня

opEnd house - Single Family House in Lorsch, Germany, Helwig Haus und Raum Planungs GmbH Helwig Haus und Raum Planungs GmbH Столовая комната в стиле модерн
Helwig Haus und Raum Planungs GmbH

opEnd house – Single Family House in Lorsch, Germany

Helwig Haus und Raum Planungs GmbH
Helwig Haus und Raum Planungs GmbH
Helwig Haus und Raum Planungs GmbH

И здесь мы видим столовую с открытой, ультра-современной кухней. Почти из каждого помещения дома открывается фантастический вид через стеклянные двери и окна в сад.

Ванная комната

opEnd house - Single Family House in Lorsch, Germany, Helwig Haus und Raum Planungs GmbH Helwig Haus und Raum Planungs GmbH Ванная комната в стиле модерн
Helwig Haus und Raum Planungs GmbH

opEnd house – Single Family House in Lorsch, Germany

Helwig Haus und Raum Planungs GmbH
Helwig Haus und Raum Planungs GmbH
Helwig Haus und Raum Planungs GmbH

В ванной комнате полностью воплощен современный дизайн, имеется вся необходимая мебель. Четкие линии, качественные материалы и все удобства современной жизни делают проведение времени в серо-белой ванной, как в частном спа-оазисе.

Жилой дом в форме куба

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