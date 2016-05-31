Модульный дом нового поколения

Вы думаете модульные дома бывают только простой скучной формы с двускатной крышей? Ошибаетесь! Представляем вашему вниманию сборный дом нового поколения!

Модульные дома уже успели завоевать репутацию хрупких и ненадежных домов, но благодаря новейшим разработкам в области модульного домостроения, они превратились в красивые и надежные конструкции. Вместе с тем они, конечно, сохранили все преимущества, сборных домов: возведение в течение нескольких дней, выгодные цены и возможность строительства дома мечты.

Ранее в своих статьях мы уже рассматривали проекты модульных домов, но в этот раз хотим представить вашему вниманию исключительный образец от архитекторов LUXHAUS. Фотографии объекта были любезно предоставлены фотографами из Lopez-Fotodesign.