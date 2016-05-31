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Модульный дом нового поколения

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LUXHAUS Musterhaus Köln, Lopez-Fotodesign Lopez-Fotodesign Дома в стиле модерн
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Вы думаете модульные дома бывают только простой скучной формы с двускатной крышей? Ошибаетесь! Представляем вашему вниманию сборный дом нового поколения! 

Модульные дома уже успели завоевать репутацию хрупких и ненадежных домов, но благодаря новейшим разработкам в области модульного домостроения, они превратились в красивые и надежные конструкции. Вместе с тем они, конечно, сохранили все преимущества, сборных домов: возведение в течение нескольких дней, выгодные цены и возможность строительства дома мечты. 

Ранее в своих статьях мы уже рассматривали проекты модульных домов, но в этот раз хотим представить вашему вниманию исключительный образец от архитекторов LUXHAUS. Фотографии объекта были любезно предоставлены фотографами из Lopez-Fotodesign.

Вид с улицы в вечернее время

LUXHAUS Musterhaus Köln, Lopez-Fotodesign Lopez-Fotodesign Дома в стиле модерн
Lopez-Fotodesign

Lopez-Fotodesign
Lopez-Fotodesign
Lopez-Fotodesign

Фотографы сделали этот снимок в вечернее время. Именно вечером дом кубической формы с плоской крышей и щедрым остеклением выглядит особенно волшебно за счет внутреннего света. В сумерках теплый желтый свет представляет дом в наилучшем свете. 

Оригинальная архитектура дома с ее объемами и пустотами захватывает дух. Вы только посмотрите на широкий балкон на втором этаже или крытую и открытую террасу на первом!

Вид с улицы днем

LUXHAUS Musterhaus Köln, Lopez-Fotodesign Lopez-Fotodesign Дома в стиле модерн
Lopez-Fotodesign

Lopez-Fotodesign
Lopez-Fotodesign
Lopez-Fotodesign

Возможно, при свете дня фасад здания не такой захватывающий, но тем не менее имеет свое очарование. В это время суток мы в полной мере можем оценить стильную цветовую схему фасада состоящую из белого и серого с красными акцентами. Благодаря этим трем тщательно подобранным цветам дом выглядит современным и сдержанным одновременно. 

С этой точки обзора хорошо виден гараж, который является непосредственным элементом общего объема дома. По наличию такого просторного гаража можно сделать вывод о том, что хозяева заботятся не только о достаточном жилом пространстве, но и о комфортном хранении автомобиля.

Кухня

LUXHAUS Musterhaus Köln, Lopez-Fotodesign Lopez-Fotodesign Кухня в стиле модерн
Lopez-Fotodesign

Lopez-Fotodesign
Lopez-Fotodesign
Lopez-Fotodesign

Теперь давайте заглянем внутрь. И начнем мы свое путешествие по дому со сказочной кухни. Наше внимание сразу приковывает золотой фасад гарнитура от пола до потолка – потрясающий эффект! Кухонные шкафы с золотистым эффектом обрамляют встроенную технику со стеклянной серой поверхностью. 

Мебель выполнена в черно-белой цветовой гамме и золото как нельзя лучше ее дополняет. Эта кухня в какой-то степень даже не похожа на кухню в традиционном ее представлении, что, безусловно, делает интерьер еще более оригинальным. 

Обеденная зона

LUXHAUS Musterhaus Köln, Lopez-Fotodesign Lopez-Fotodesign Кухня в стиле модерн
Lopez-Fotodesign

Lopez-Fotodesign
Lopez-Fotodesign
Lopez-Fotodesign

Из рабочего пространства кухни открывается прекрасный вид на столовую, а за ней и на сад, благодаря панорамному остеклению. Интерьер обеденной зоны выдержан в стиле минимализм. Семь белых стульев окружают темный стол, а расположен весь этот ансамбль на богато украшенном ковре. Интересная ваза на обеденном столе перекликается с синими тонами ковра, обеспечивая тем самым целостность интерьера. С левой стороны мы видим встроенный в стену камин, который практически незаметен в пространстве и не съедает полезную площадь.

Гостиная

LUXHAUS Musterhaus Köln, Lopez-Fotodesign Lopez-Fotodesign Гостиная в стиле модерн
Lopez-Fotodesign

Lopez-Fotodesign
Lopez-Fotodesign
Lopez-Fotodesign

В гостиной царит очень уютная и непринужденная атмосфера, за которую главным образом отвечает мягкий бежевый диван и приятное освещение. Остальные предметы мебели и аксессуары превращают комнату в нечто особенное и делают ее очень стильной. 

Изюминкой интерьера гостиной, несомненно, является потрясающая книжная полка, которая растет в виде дерева вдоль стены, а также дизайнерский шезлонга из коровьей кожи и охристый ковер. Все эти элементы внесли свой вклад в изысканный вид этой комнаты.

Ванна в интерьере спальни

LUXHAUS Musterhaus Köln, Lopez-Fotodesign Lopez-Fotodesign Спальня в стиле модерн
Lopez-Fotodesign

Lopez-Fotodesign
Lopez-Fotodesign
Lopez-Fotodesign

Цветовую гамму спальня позаимствовала у кухни, ну или наоборот. В любом случае, также, как и в кухне здесь использовалось черно-белое сочетание и мерцающее золото. Стена за изголовьем кровати оклеена текстурированным обоями, которые отлично сочетаются с благородным темно-коричневым деревянным полом.

Однако, дизайнерам было мало просто красивого дизайна и они решили установить в спальне ванную! Чаша ванной гармонично вписалась в пространство комнаты и позволяет хозяевам, после вечерних водных процедур, не идти далеко до своей шикарной кровати king size.

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Сауна

LUXHAUS Musterhaus Köln, Lopez-Fotodesign Lopez-Fotodesign Ванная комната в стиле модерн
Lopez-Fotodesign

Lopez-Fotodesign
Lopez-Fotodesign
Lopez-Fotodesign

Далее мы отправляемся в сауну. Она выполнена в скандинавском стиле с использованием светлого дерева и большого количества стекла, которые подчеркивают этот стиль. В дополнение к сауне имеется душ. Он обеспечивает надлежащее охлаждение после посещения парной.

Если вы тоже хотите обустроить сауну в своем доме, то вам будут интересны наши следующие статьи:

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Терраса

LUXHAUS Musterhaus Köln, Lopez-Fotodesign Lopez-Fotodesign Балкон и терраса в стиле модерн
Lopez-Fotodesign

Lopez-Fotodesign
Lopez-Fotodesign
Lopez-Fotodesign

Буквально в двух шагах от сауны у хозяев есть доступ к крытой террасе на втором этаже. Дерево высокого качество, которым отделан пол, обеспечивает приятную атмосферу и тактильные ощущения, если вы решили выйти босиком из сауны на свежий воздух. Органические изогнутые шезлонги приглашают отдохнуть после изнурительных для тела процедур, а могут быть просто использованы в качестве лежаков. Стеклянные балюстрады и филигранные перила обеспечивают безопасность, не загораживая вид на окружающую природу.

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Могли бы вы раньше подумать, что модульный дом может быть таким? Поделитесь с нами своими впечатлениями в комментариях ниже.

Нужна помощь с проектом дома?
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