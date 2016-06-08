Белое и черное

Форма дома на первый взгляд кажется очень простой, но на самом деле здесь много сюрпризов, а эргономика пространства продумана до мельчайших деталей. Здание состоит из двух коробов прямоугольной формы: верхнего и нижнего, белого и черного, которые словно детские кубики они стоят друг на друге.

В нижней части - черный куб, где находится гараж и пространство светлой гостиной, соединенной с верандой, а в верхнем ярусе – белый куб со спальнями для всей семьи. Из-за строго разделения цветов двух ярусов кажется, что они и вовсе не связаны друг с другом, как будто две конструкции просто поставили одну на другую.