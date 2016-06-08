Белое и черное

Какой дом на опушке соснового леса рисуется в вашем воображении? Бревенчатая избушка, роскошное шале?… Архитекторы этого проекта решили пойти совершенно другим путем и создали дом в черно-белых контрастных тонах и кубических формах, ультрасовременный и стильный, наполненный комфортом hi-tech изобретений и открытый красоте соснового леса.
Посмотрим на дом со стороны сада. Здесь открывается вид на просторную площадку летней веранды: черная глянцевая плитка на фоне черного фасада нижнего этажа смотрится безупречно стильно. Но в этой веранде скрыт и значительный практический смысл. Плотность деревьев лесного участка вызвала у строителей опасения, что интерьер комнат может оказаться слишком затененным. Поэтому архитекторы решили дополнить конструкцию дома монтаж масштабными оконными проемами и открыть внутреннее пространство комнаты навстречу зелени соснового леса, добавив при этом в жилое помещение огромное количество естественного освещения. Кроме того, мансардные окна в плоских крышах дома максимизируют потоки естественного света, проникающие в комнаты.
Форма дома на первый взгляд кажется очень простой, но на самом деле здесь много сюрпризов, а эргономика пространства продумана до мельчайших деталей. Здание состоит из двух коробов прямоугольной формы: верхнего и нижнего, белого и черного, которые словно детские кубики они стоят друг на друге.
В нижней части - черный куб, где находится гараж и пространство светлой гостиной, соединенной с верандой, а в верхнем ярусе – белый куб со спальнями для всей семьи. Из-за строго разделения цветов двух ярусов кажется, что они и вовсе не связаны друг с другом, как будто две конструкции просто поставили одну на другую.
Эффектность монохромного фасада подчеркивается выбором материалов для отделки. Глубину черному цвету нижнего куба придает использование деревянных панелей для отделки цоколя дома, а гладкая поверхность оштукатуренного верхнего яруса дома делает светлый фасад цвет еще более глянцевым и белоснежным. Черные проемы окон собирают в целостную картину оформление верхнего и нижнего этажей дома.
Пространство нижнего куба занимает открытая гостиная, наполненная свежим лесным воздухом и светом. Зона отдыха, светлая прихожая, кухня, столовая здесь плавно переходят одна в другую без создания тяжелый перегородок. Своеобразным разделителем служит лишь шикарный стеклянный куб камина.
Формами и цветовой гаммой интерьер гостиной полностью соответствует направлению, заданному еще в фасадах дома. Здесь также преобладает нейтральная цветовая палитра, контраст черного и белого тонов, четкая геометрия форм дополняется уютной мягкой мебелью, функциональной и лаконичной.
С одной стороны – камин, с другой – широкая панорама стеклянной стены с дверью на веранду и прекрасным видом на сосновый лес. Такое великолепный уголок создали в открытой гостиной для тихого отдыха на фоне природы.
Еще одним роскошным подарком в планировке дома стала уединенная комната в угловой части второго этажа. Панорамное остекление с видом на сосновые ветви, удобные места для отдыха и работы – все, что нужно для вдохновения. Дизайн комнаты сочетает минимализм и невероятный уровень комфорта в каждой детали: от широкого диванчика у окна до деревянной столешницы, от мягкого кресла до эргономичного стула и длинных линий книжных полок на стене.
Этот интересный кадр, на котором запечатлен вид из окна дома, как нельзя лучше иллюстрирует главное украшение интерьера – сосновый лес буквально в двух шагах от порога. Вся архитектура дома и планировка комнат направлена на максимальное использование этого безупречного ресурса, давая возможность жить на природе с высоким уровнем городского комфорта.