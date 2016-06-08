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Белое и черное

Перла Вереника Перла Вереника
M - house, zwA Architekci zwA Architekci Дома в стиле модерн
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Какой дом на опушке соснового леса рисуется в вашем воображении? Бревенчатая избушка, роскошное шале?… Архитекторы этого проекта решили пойти совершенно другим путем и создали дом в черно-белых контрастных тонах и кубических формах, ультрасовременный и стильный, наполненный комфортом hi-tech изобретений и открытый красоте соснового леса.

Открытая веранда

M - house, zwA Architekci zwA Architekci Дома в стиле модерн
zwA Architekci

zwA Architekci
zwA Architekci
zwA Architekci

Посмотрим на дом со стороны сада. Здесь открывается вид на просторную площадку летней веранды: черная глянцевая плитка на фоне черного фасада нижнего этажа смотрится безупречно стильно. Но в этой веранде скрыт и значительный практический смысл. Плотность деревьев лесного участка вызвала у строителей опасения, что интерьер комнат может оказаться слишком затененным. Поэтому архитекторы решили дополнить конструкцию дома монтаж масштабными оконными проемами и открыть внутреннее пространство комнаты навстречу зелени соснового леса,  добавив при этом в жилое помещение огромное количество естественного освещения. Кроме того, мансардные окна в плоских крышах дома максимизируют потоки естественного света, проникающие в комнаты.

Оптические эффекты

M - house, zwA Architekci zwA Architekci Дома в стиле модерн
zwA Architekci

zwA Architekci
zwA Architekci
zwA Architekci

Форма дома на первый взгляд кажется очень простой, но на самом деле здесь много сюрпризов, а эргономика пространства продумана до мельчайших деталей. Здание состоит из двух коробов прямоугольной формы: верхнего и нижнего, белого и черного, которые словно детские кубики они  стоят друг на друге. 

В нижней части  - черный куб, где находится гараж и пространство светлой гостиной, соединенной с верандой, а в верхнем ярусе – белый куб со спальнями для всей семьи. Из-за строго разделения цветов двух ярусов кажется, что они и вовсе не связаны друг с другом, как будто две конструкции просто поставили одну на другую.

Сочетание цветов и материалов

M - house, zwA Architekci zwA Architekci Дома в стиле модерн
zwA Architekci

zwA Architekci
zwA Architekci
zwA Architekci

Эффектность монохромного фасада подчеркивается выбором материалов для отделки. Глубину черному цвету нижнего куба придает использование деревянных панелей для отделки цоколя дома, а гладкая поверхность оштукатуренного верхнего яруса дома делает светлый фасад цвет еще более глянцевым и белоснежным. Черные проемы окон собирают в целостную картину оформление верхнего и нижнего этажей дома. 

Просторная гостиная

M - house, zwA Architekci zwA Architekci Гостиная в стиле модерн
zwA Architekci

zwA Architekci
zwA Architekci
zwA Architekci

Пространство нижнего куба занимает открытая гостиная,  наполненная свежим лесным воздухом и светом. Зона отдыха, светлая прихожая, кухня, столовая здесь плавно переходят одна в другую без создания тяжелый перегородок. Своеобразным разделителем служит лишь шикарный стеклянный куб камина. 

Формами и цветовой гаммой интерьер гостиной полностью соответствует направлению, заданному еще в фасадах дома. Здесь также преобладает нейтральная цветовая палитра, контраст черного и белого тонов, четкая геометрия форм дополняется уютной мягкой мебелью, функциональной и лаконичной.

Уютный уголок

M - house, zwA Architekci zwA Architekci Гостиная в стиле модерн
zwA Architekci

zwA Architekci
zwA Architekci
zwA Architekci

С одной стороны – камин, с другой – широкая панорама стеклянной стены с дверью на веранду и прекрасным видом на сосновый лес. Такое великолепный уголок создали в открытой гостиной для тихого отдыха на фоне природы.

Уединенная комната для домашних хобби

M - house, zwA Architekci zwA Architekci Спальня в стиле модерн
zwA Architekci

zwA Architekci
zwA Architekci
zwA Architekci

Еще одним роскошным подарком в планировке дома  стала уединенная комната в угловой части второго этажа. Панорамное остекление с видом на сосновые ветви, удобные места для отдыха и работы – все, что нужно для вдохновения. Дизайн комнаты сочетает минимализм и невероятный уровень комфорта в каждой детали: от широкого диванчика у окна до деревянной столешницы, от мягкого кресла до эргономичного стула и длинных линий книжных полок на стене.

Чистота природы

M - house, zwA Architekci zwA Architekci Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
zwA Architekci

zwA Architekci
zwA Architekci
zwA Architekci

Этот интересный кадр, на котором запечатлен вид из окна дома, как нельзя лучше иллюстрирует главное украшение интерьера – сосновый лес буквально в двух шагах от порога. Вся архитектура дома и планировка комнат направлена на максимальное использование этого безупречного ресурса, давая возможность жить на природе с высоким уровнем городского комфорта.

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