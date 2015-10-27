Выбираем освещение в спальне

Спальня – это то место, куда каждый из нас мечтает вернуться после тяжелого насыщенного трудового дня. От того, насколько грамотно и правильно Вы ее обустроите – зависит Ваш ночной отдых. Вопрос размещения и устройства освещения является одним из главнейших проблем для дизайна интерьера.

Спальная комната – это место, где царит спокойствие, непринужденная атмосфера и душевное равновесие. Ведь именно здесь Вы расслабляетесь ночами и набираетесь новых сил к следующему дню. Освещение в спальне должно быть мягким, равномерным и приглушенным. Лучше всего, чтобы освещение было теплого света. Будет хорошим ходом, если Вы установите в спальне выключатель, который регулирует яркость основного источника света. С его помощью можно будет освещать отдельные части спального пространства.

А если вы любитель почитать или поработать на сон грядущий – лучше всего установить дополнительные источники местного освещения, например бра. Желательно, чтобы местное освещение было более холодного оттенка, чем основное. И не стоит использовать слишком яркие лампы в настольных лампах, иначе глаза станут быстро уставать и болеть. Получить мягкое и приглушенное освещение можно с помощью матовых плафонов и абажуров.

В идеальной спальне должны быть применены все три типа освещения: основное, местное и декоративное. При правильной расстановке световых акцентов в спальной комнате, можно обеспечить себе и домочадцам комфортный отдых и времяпровождение.

В этой статье мы рассмотрим различные виды освещения и их комбинации, практическое применение декоративного освещения и разные его вариации.