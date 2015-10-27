Выбираем освещение в спальне

Спальня – это то место, куда каждый из нас мечтает вернуться после тяжелого насыщенного трудового дня. От того, насколько грамотно и правильно Вы ее обустроите – зависит Ваш ночной отдых. Вопрос размещения и устройства освещения является одним из главнейших проблем для дизайна интерьера.
Спальная комната – это место, где царит спокойствие, непринужденная атмосфера и душевное равновесие. Ведь именно здесь Вы расслабляетесь ночами и набираетесь новых сил к следующему дню. Освещение в спальне должно быть мягким, равномерным и приглушенным. Лучше всего, чтобы освещение было теплого света. Будет хорошим ходом, если Вы установите в спальне выключатель, который регулирует яркость основного источника света. С его помощью можно будет освещать отдельные части спального пространства.
А если вы любитель почитать или поработать на сон грядущий – лучше всего установить дополнительные источники местного освещения, например бра. Желательно, чтобы местное освещение было более холодного оттенка, чем основное. И не стоит использовать слишком яркие лампы в настольных лампах, иначе глаза станут быстро уставать и болеть. Получить мягкое и приглушенное освещение можно с помощью матовых плафонов и абажуров.
В идеальной спальне должны быть применены все три типа освещения: основное, местное и декоративное. При правильной расстановке световых акцентов в спальной комнате, можно обеспечить себе и домочадцам комфортный отдых и времяпровождение.
В этой статье мы рассмотрим различные виды освещения и их комбинации, практическое применение декоративного освещения и разные его вариации.
Лаконичность в этой спальне просто зашкаливает – дизайнеры провели работу с цветом не в деталях, а большими плоскостями. Спальня получилась в смешанном стиле минимализма и скандинавского очарования. Но даже при минимальном количестве мебели и декора, работа со светом была проведена капитальная. В спальне есть два вида освещения и три вида светильников. Местное освещение тут представлено с разных сторон по разному: настольной лампой и потолочным светильником. Основным освещением являются несколько точечных светильников, аккуратно вмонтированных в границу потолка спальни. Также эти точечные светильники выполняют функцию разделения комнаты на несколько зон.
В ритме загородной жизни
В этом проекте включено только местное освещение, чтобы наглядно показать нам насколько оно может быть удобным и эффективным. Здесь настенные светильники прикручены к стене, а конструкция их позволяет регулировать направление и расстояние света. Удобство этого проекта просто не знает границ! Светильники напоминают нам обычные настольные лампы десятилетней давности. Кто бы мог подумать, что им можно найти настолько достойное и комфортное применение!
Подробнее о необычных идеях для спальни Вы можете прочитать здесь.
Остоженка Парк Палас
Эта современная спальня выполнена в смешанном стиле, сочетающем в себе эко-дизайн и футуризм. Комната выполнена с использованием исключительно натуральных материалов, таких как дерево, металл, камень и натуральная ткань. Футуристический вид спальне придает кровать, выполненная в слегка космическом стиле.
В этом проекте мы можем наблюдать всего два вида освещения, и только один вид – над кроватью. Декоративное освещение тут выполняет не только функцию украшения и подчеркивания необычных форм кровати, но и функцию освещения спального места. Подсветка расположена таким образом, чтобы включив ее, было удобно заниматься своими делами в кровати, читать или работать.
Классический интерьер этой спальни диктует свои правила в выборе типов освещения и светильников. Поэтому, дизайнеры этого проекта выбирали классические настенные светильники для местного освещения и стандартную люстру на пять лампочек – для основного освещения. Чистая классика и ничего лишнего.
Есть еще дополнительное местное освещение – напольный светильник. Передвижной вариант для случаев, когда света в какой-либо зоне комнаты не хватает.
Глядя на эту спальню, кажется, будто она оборудована на космическом корабле повышенной комфортности. Шикарный черный цвет белья и кровати выгодно контрастирует с белой подсветкой под кроватью. Создается ощущение, будто кровать парит в воздухе, благодаря космической невесомости. Подсветкой также выделяется кровать, она главный предмет мебели в этой комнате. И подсветка эффектно подчеркивает все контуры космической кровати, делая ее еще более стильной и значимой.
В интерьере в стиле лофт освещение должно соответствовать заданной тематике. В данном случае тут будут хороши голые лампочки. В этой спальне студия визуализации и дизайна интерьера ’3DM2’ установила только основное освещение в виде люстры, имитирующей три лампочки. Освещение в классическом стиле лофт. Дополнительным освещением местного назначения в этой спальне являются два настенных светильника возле импровизированного трюмо. Таким образом освещаются только те зоны спальни, которые имеют первостепенное значение.
Один из немногих вариантов освещения, это когда все типы используются в одном помещении. Как, например, здесь. Необычная люстра в футуристичном стиле является основным видом освещения, встроенные точечные светильники над кроватью являются декоративным освещением с функцией местного освещения, а настенные светильники над кроватью являются типичным местным освещением для чтения книг или работы перед сном. Каждый из этих типов освещения важен по своему и нужен в определенных случаях. Декоративное освещение подчеркивает разделение стены на двое, местное освещение понадобится перед сном, чтобы осветить одну отдельную зону, а основное освещение будет необходимо для полной подсветки всей комнаты.
Этот проект был добавлен в статью из-за своей потрясающей красоты. Мансардные спальни и так всегда выглядят эффектно и стильно из-за необычных форм пространства, а тут еще и необыкновенно прекрасный дизайн и освещение. Спокойные натуральные оттенки дарят умиротворение и блаженство а декоративные морские элементы навевают воспоминания о море, об утреннем бризе и бирюзовых волнах. Единственным и основным освещением здесь являются местные светильники – бра, расположенные на прикроватных тумбочках. Задекорированные в морском стиле, они еще больше подчеркивают морской стиль всей спальни и радуют глаз.