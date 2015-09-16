Деревенская романтика и французский шик

Этому проекту всего один год. От него захватывает дух. Он легкий, воздушный, светлый и сливочный. Убранство дома, по которому мы сегодня гуляем, выполнено в стиле Прованс, или так называемой французской деревенской классики. Именно таким уютом и добродушием нас встречают интерьеры семейной резиденции, расположенной неподалеку от Санкт-Петербурга.
Стиль дома определяется прежде всего внутренней отделкой помещений, сочетанием мебели и красок. За основу взята легкая неброскость и естественное очарование. Для интерьеров загородного дома характерны потрескавшиеся, слегка потертые поверхности, старомодная мебель, небрежно оштукатуренные стены. Убранство — это нейтральная пастельная гамма с вкраплением ярких цветовых акцентов, а также грубоватая штукатурка в сочетании с деревянными элементами.
Столярные и чугунные изделия, характерные для оформления помещений в стиле Прованс, были выполнены по авторским эскизам на заказ. Использование натурального камня, фактурной штукатурки, грубой необработанной доски позволило подчеркнуть близость к природе и полностью реализовать пожелания заказчика, который отдал предпочтение проживанию в спокойных и благородных интерьерах.
Главный цвет в оформлении интерьеров дома — белый. Однако благодаря продуманному сочетанию с другой более яркой цветовой палитрой, помещения не выглядят бледными, стерильными или скучными. По словам авторов проекта — дизайнеров студии ARTE-GROUP — цветовая палитра смещена в сторону интеллектуальных цветов.
В интерьере использовано большое количество натуральных тканей. Цвет текстиля светлый и естественный — молочный, бежевый и лавандовый. Дизайнеры как следует потрудились, выбирая ткани и ковровые покрытия для этого проекта на выставке
Maison & Objet.
Пышность и изысканность сведена к минимуму, позволив хозяевам и их гостям довольствоваться и восторгаться вышедшими из моды, а также частого обихода простыми и слегка состаренными предметами мебели. Повсюду можно встретить необычные и просто милые сердцу сундучки, вазы, шкатулки, картинные и зеркальные рамы.
Разумное использование винтажных, антикварных (или имитации) предметов — вот то, что придает лоск каждому помещению этого дома. Однако все это ассоциируется не с аристократической роскошью, а с приятным загородным уютом. Так, например, массивные часы над камином смотрятся просто и загадочно одновременно. Трещинки, потертости и имитация небольших повреждений на циферблате заключают в себе не только декоративную, но и эстетическую функцию.
Доминантой интерьера можно по праву считать великолепную лестницу, которая подчеркивает легкость, объемность и воздушность этого трехэтажного дома. В дизайне этого дома отражена вся красота размеренного проживания в гармонии с природой и самим собой.
На втором этаже вас ждет удивительной красоты спальня.