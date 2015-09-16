Деревенская романтика и французский шик

Разумное использование винтажных, антикварных (или имитации) предметов — вот то, что придает лоск каждому помещению этого дома. Однако все это ассоциируется не с аристократической роскошью, а с приятным загородным уютом. Так, например, массивные часы над камином смотрятся просто и загадочно одновременно. Трещинки, потертости и имитация небольших повреждений на циферблате заключают в себе не только декоративную, но и эстетическую функцию.