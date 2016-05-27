До и После: 5 радикальных перемен

Становясь собственником старого дома, многие оказываются лицом к лицу с одной не очевидной дилеммой: перестраивать или восстанавливать? Трудность заключается в простой и естественной утрате “бывалым” домом множества из тех свойств, которые мы привычно соотносим с комфортом: дерево оконных рам, дверных косяков, пола – всякое дерево неизбежно страдает от времени, рассыхается, кривится и трескается; стареют фасады и интерьеры; коммуникации покрываются мучительным слоем “исторической памяти” – одним словом, упадок!

И упомянутая дилемма далеко не всегда разрешается самым очевидным образом. Ведь помимо исключительно эстетических качеств и простейшего представления о комфорте, существует ещё огромное множество ограничений и влияющих факторов. И здесь стоит прислушаться к совету архитектора, способного опытным взглядом охватить всю ситуацию разом.

Ремонт, реставрация или перестройка? Обратимся к нескольким примерам, иллюстрирующим нетривиальность каждой конкретной ситуации.