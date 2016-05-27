До и После: 5 радикальных перемен

Становясь собственником старого дома, многие оказываются лицом к лицу с одной не очевидной дилеммой: перестраивать или восстанавливать? Трудность заключается в простой и естественной утрате “бывалым” домом множества из тех свойств, которые мы привычно соотносим с комфортом: дерево оконных рам, дверных косяков, пола – всякое дерево неизбежно страдает от времени, рассыхается, кривится и трескается; стареют фасады и интерьеры; коммуникации покрываются мучительным слоем “исторической памяти” – одним словом, упадок!
И упомянутая дилемма далеко не всегда разрешается самым очевидным образом. Ведь помимо исключительно эстетических качеств и простейшего представления о комфорте, существует ещё огромное множество ограничений и влияющих факторов. И здесь стоит прислушаться к совету архитектора, способного опытным взглядом охватить всю ситуацию разом.
Ремонт, реставрация или перестройка? Обратимся к нескольким примерам, иллюстрирующим нетривиальность каждой конкретной ситуации.
Окрестности провинциального и тихого городка Нойвид сыграли роль консервации для множества типовых построек 60х годов. Серые и достаточно однообразные, они, тем не менее являются родным домом для множества семей. Тёплые чувства по отношению к этим домам их обитателей заставляют иных искать способов не прощаться окончательно с весьма подряхлевшей архитектурой.
В нашем случае семья из четырёх человек обнаружила ряд самых базовых неудобств в том, чтобы оставить всё, как было. План, разработанный архитектором, должен был предполагать сохранение существенных элементов конструкции дома. Важно было так же не выбиться за рамки рассчитанного бюджета, создавая, тем не мене, надёжное жильё на многие годы.
Что же: перемены разительны! Говорить о сравнении в этом случае не приходится: всякий, кто увидит только два эти пограничных состояния, с уверенностью будет утверждать, что перед ним два различных дома, не имеющих ничего общего. И именно здесь он допустит громадный промах.
В основании, внутри нового дома не сложно угадать “костяк” прежнего. Однако принципиальные изменения фасадов, с увеличением количества и расширением оконных и дверных проёмов, надстройкой третьего этажа, террасы, и вместе с тем изменение графики сада – всё это радикально меняет облик дома.
Кроме наружных перемен, следует отметить и другие новшества. К удивлению гостей, в подвале (или цоколе) обновлённого дома они могут увидеть бассейн. Вместе с тем, дом оснащён и комплексом систем, позволяющих говорить о эко-архитектуре: специальный, раздельный подземный бак-гранула, система отопления, питаемая от солнечных батарей, контролируемая система вентиляции с рекуперацией тепла, вакуумная система и современная система сбора дождевой воды.
Достаточно милый, но всё же лишённый индивидуальности, этот дом изрядно напоминает дачный домишко. Слегка запущенный сад, фасад, видавший и лучшие времена – эстетика не соответствующая понятию “идеального семейного дома”.
Взглянув же с улицы и вовсе убеждаешься в правомочности мер, предпринятых хозяевами и командой архитекторов, решивших серьёзно пересмотреть облик и наполнение самого дома, подчеркнув и выявив то хорошее в проекте, что присутствовало в нём и до переделывания, и в первую очередь просторный задний двор.
По завершении работ дом неузнаваем! Современный, лёгкий, просторный и совершенно новый. Всё, от фасада, до конструкции крыши, подверглось переинтерпретации. С переменой геометрии окон появилась возможность увеличить размеры дверного проёма, где была установлена раздвижная конструкция. Гостиная на первом этаже существенно приросла за счёт объединения служебных помещений. В саду, на южной его стороне, разноцветным природным камнем вымощена терраса для барбекю. Все элементы вместе стараются зарифмоваться с естественным, “сельским” окружением.
Ещё один маленький нюанс, которого совсем не ожидаешь: благодаря интерференции стекла с люминесцентным эффектом в покрытии тёмных областей на фасаде, последние обладают способностью сверкать от случайного света в тёмное время суток.
Старые фермы имеют свой собственный шарм – краснокирпичный фасад и остроконечная крыша всегда излучают особый уют. И легко представить себе, сколь причудлив и уютен интерьер, скрытый за этими сказочными стенами. Такие дома имеют огромный, но, к сожалению, зачастую недооценённый потенциал – именно они могут стать основой современного дома мечты.
В этом случае наш “предполагаемый марсианский антрополог” не будет столь же обескуражен, услышав, что фото выше и вот это – суть один и тот же дом. Но посмотрите, как тонко, как деликатно TIM VERSTEEGH ARCHITECT взаимодействуют – и даже сотрудничают! – с изначальным “материалом”.
Маленькое техническое изначально сооружение по соседству превращено в гостевую спальню, с собственным душем и изящным порталом, сообщающим её с хозяйским домом. Строгая, но не однообразная, геометрия ансамбля сохраняет черты былой “народности”. Однако теперь дом отвечает всем требованиям, предъявляемым к современному, комфортному жилищу.
Цвет, эти врата воспринимаемого, без слов, в первый же миг, как вы подходите к такому дому, сообщает вам: оставь надежду всяк сюда входящий! Скука, картина прошлого, не облагороженного ностальгией. Бежевые, коричневые стены, балкон, палисадник – виды провинциального быта дремучих 90х! И как трудно представить себе, что перемены когда-либо коснутся этого уголка вечной меланхолии!
Что же! После кропотливой работы специалистов, поставленных перед необходимостью блюсти общую геометрию малоквартирного дома, фасад радикально переменился. Балкон достроенный в полноценную лоджию массивным объёмом стирает прежнее переживания забытья. Но главное – внутри. После существенного вмешательства в планировку квартиры, компания-разработчик проекта оснастила новый дом системой контроля и экономии энергорасхода. В результате чего, после перестройки дом может соперничать с современными “умными” домами.
Иной раз поводом к перестройке дома служит самая простая необходимость роста. Многие дома строятся с расчётом на пару или скромные потребности жильцов, в то время, как и семьи и потребности имеют свойство прирастать.
Сложность в этом случае заключается в том, как достичь той меры, при которой старина и обаяние прошлого не расточатся в делах мирских, а последние, в свою очередь, будут исполнены внутреннего смысла. Как сохранить красоту, нагрузив её дополнительной функциональностью?
Одним из способов решения поставленной – не простой! – задачи является бесхитростное “соседство” или игра контрастов. Былой фасад частично перекрывается принципиально отличным от него типом конструкции. Здесь всё подчёркивает различие. А аккуратная игра поверхностей и текстур, подливая масла в огонь, завершает трансформацию.