Дизайн спортивной комнаты

В нашем бешеном ритме современной жизни мы все чаще не можем выделить время, чтобы посещать спортзал или фитнес центр, что приводит к тому что мы перестаем заниматься своим здоровьем, фигурой и телом.
Все чаще владельцы частных домов и квартир задумываются об обустройстве своего жилища собственным тренажерным залом, или так называемой спортивной комнатой. И, конечно же, перед владельцами дома встает главный вопрос: какой дизайн подобрать для спортивной комнаты? Простой ответ на этот вопрос зависит от ваших личных предпочтений. Однозначно ответить на вопрос нельзя. Дизайн должен создавать ощущение комфорта, уверенности, и, самое главное, мотивировать на выполнение упражнений.
В представленной статье мы приведем примеры спортивных комнат и дадим практические советы, которые могли бы стать Вам полезны при обустройстве пространства.
Особый Статус
Если Вы оборудуете спортивную комнату в загородном доме, стоит принять во внимание и то, что необходимо выделить под нее максимально светлое, открытое пространство. Занимаясь на беговой дорожке или велотренажере, приятнее будет иметь перед глазами окно, чтобы не бежать или ехать в глухую стену. Главное в дизайне спортивной комнаты или тренажерного зала— это создание легкой и воздушной обстановки, куда хотелось бы приходить каждый день, которая бы стимулировала хозяев на занятия спортом и поддержание здорового образа жизни вообще.
Стиль модерн, как правило, стирает грань между классическим и и минималистским дизайном для того, чтобы идти в ногу с тенденциями сегодняшнего дня, при этом оставаясь практичным. Модные тенденции приходят и уходят, а красота и шарм тренажерного зала в стиле модерна остаются, поэтому небольшие изменения в декоре это все, что вам требуется, чтобы не отставать от моды. Небольшие изменения цвета стен, дизайна обоев, или даже обновлением оборудования в пользу более гладкого, обтекаемого дизайна, как только у вас появляются свободные средства, все это поможет поддерживать современный стиль вашего тренажерного зала. Мягкие и тонкие цвета, такие как желтый и бледно-голубой могут помочь сделать комнату намного ярче, особенно если в не нет окон.
В то время как для гостиной лучше всего подойдут теплые цвета, то для тренажерного зала следует использовать цвета, которые помогут вам чувствовать себя уверенно, которые будут мотивировать вас к продуктивным занятиям. Оранжевый цвет создаст много энергии. Оттенки синего создадут атмосферу прохлады, которые могут помочь вам работать дольше. Мягкий желтый цвет идеально подходит для домашних спортивных залов без окон.
Для спортзала желательно, чтобы освещение было ярким. Лампы не должны быть цветными. Оптимальный вариант – белый свет. Наиболее освещенным должно быть то место, где человек будет заниматься.
Практика показывает, что хорошо стимулируют украшения стен в виде постеров, содержание которых ведут к поставленным целям. Как правило, это отличный мотиватор, который эффективно действует на тренирующегося. Если это женщины, то в спортивной комнате можно разместить на стенах моделей с подтянутыми и натренированными формами. Мужчины в свою очередь могут украсить комнату известными спортсменами и бодибилдерами. Эти постеры можно так же разбавить различными слоганами и подписями, которые мотивируют и поднимают спортивный дух.
Интересным вариантом декорирования спортивной комнаты является применения элементов стиля лофт. Стены, оформленные в виде кирпичной кладки смотрятся здесь как нельзя кстати. Однако главное использовать при этом ударопрочное напольное покрытие в случае, если планируется оборудовать спортивную комнату тренажерами со свободными весами.
Заказчики данного проекта – приверженцы стиля классицизм, любят большие пространства и роскошь в отделке. В крыле дома, где расположен бассейн и баня , авторами проекта стиль интерьера выдержан с главным корпусом. Поэтому и спортивная комната в доме – соответствующая. Нет никаких модерновых тенденций в интерьере. Таким образом, если Вам эстетически проще воспринимать спортзал в том стиле, который вы задумали – не отказывайтесь от такой идеи, ведь самое главное – правильная атмосфера в комнате.
Дополнительно ознакомиться с вариантами декорирования спортивной комнаты Вы можете в статье
Как создать тренажерный зал в своем доме.