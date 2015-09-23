Дизайн спортивной комнаты

В нашем бешеном ритме современной жизни мы все чаще не можем выделить время, чтобы посещать спортзал или фитнес центр, что приводит к тому что мы перестаем заниматься своим здоровьем, фигурой и телом.

Все чаще владельцы частных домов и квартир задумываются об обустройстве своего жилища собственным тренажерным залом, или так называемой спортивной комнатой. И, конечно же, перед владельцами дома встает главный вопрос: какой дизайн подобрать для спортивной комнаты? Простой ответ на этот вопрос зависит от ваших личных предпочтений. Однозначно ответить на вопрос нельзя. Дизайн должен создавать ощущение комфорта, уверенности, и, самое главное, мотивировать на выполнение упражнений.

В представленной статье мы приведем примеры спортивных комнат и дадим практические советы, которые могли бы стать Вам полезны при обустройстве пространства.