Расширение дома для посиделок в саду

Все мы слышали о том, как креативно можно использовать старый бабушкин флигель, но как насчет полноценного садового дома? Первоначально этот проект задумывался архитекторами просто как комната в саду, но в итоге стал полноправным отдельным зданием со своим туалетом, душевой и даже баром.

В пристройке оборудовали пол с подогревом, а также обеспечили отличную звукоизоляцию. Теперь в нем можно устраивать ночные киносеансы, веселые вечеринки или общественные мероприятия, не нарушая покоя соседей.