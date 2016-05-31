Расширение дома для посиделок в саду

Все мы слышали о том, как креативно можно использовать старый бабушкин флигель, но как насчет полноценного садового дома? Первоначально этот проект задумывался архитекторами просто как комната в саду, но в итоге стал полноправным отдельным зданием со своим туалетом, душевой и даже баром.
В пристройке оборудовали пол с подогревом, а также обеспечили отличную звукоизоляцию. Теперь в нем можно устраивать ночные киносеансы, веселые вечеринки или общественные мероприятия, не нарушая покоя соседей.
Глядя на то, как строился домик, мы понимаем, что это не просто наскоро сколоченная конструкция. Он устанавливался на массивных прочных сваях, обеспечивающих надежность и долговечность. Основной материал для строительства – дерево, делающее комнату максимально экологичной и позволяющее наслаждаться природой во всей ее красе. При этом дом просторен и очень комфортабелен – особенно радуют отдельная душевая и туалет. Благодаря совершенному интерьеру, ни один кусочек пространства не остался без внимания.
Глядя на эту скромную и невинную картину, мало кто сразу оценит все хитрости дизайна. Красная древесная облицовка придает пристройке естественный, гармоничный вид – она органично вживается в окружающую природу. Темно-серые антрацитовые рамы на двери выглядят скромно, но при этом смело контрастируют с теплыми оттенками дерева.
Постройки, в которых границы между интерьером и внешним миром несколько размыты, всегда выглядят привлекательно. Это здание – один из таких проектов. Большие раздвижные двери, открываюсь полностью, делают комнату продолжением сада. Крохотные светильники, утопленные в потолке, создают иллюзию звездного неба.
Теплая красноватая облицовка сразу дает понять о том, насколько уютно будет внутри домика. Сразу можно представить себе, насколько здорово собираться в нем всей семьей и устраивать ночные просмотры фильмов с чаем и попкорном.
На первый взгляд интерьер комнаты может казаться несколько незавершенным, но именно в этом его прелесть. Первое, что приходит на ум человеку – идеи того, как можно задействовать домик. И у него действительно есть, что вам предложить!
Нейтральные серые стены будут гармонировать с любым декорам. Барная стойка, хотя и намекает на спиртные напитки, пригодится даже для детских вечеринок или других семейных торжеств.
Чтобы сделать интерьер законченным, можно смело проявлять фантазию – для этого комната и существует. Например, если использоваться она будет преимущественно для просмотра фильмов, на дальней стене хватит места для огромного экрана, который можно занавесить красными шторами, словно в старом кинотеатре. За стойкой бара можно установить машину для попкорна, или даже для сладкой ваты и леденцов. Домик создан для удовольствия, так почему бы не получить его в полной мере?
Как видите, постройка прекрасно смотрится с красной ковровой дорожкой и будкой для смешных фото, а места в ней достаточно, чтобы разместить звуковое оборудование и устроить настоящую дискотеку. Вечеринка в таком месте понравится и подросткам, требующим отдельного пространства, и взрослым.
Мы уверены, что даже друзья и соседи будут брать домик напрокат – он приведет в восторг всех!