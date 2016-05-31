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Расширение дома для посиделок в саду

Татьяна Ващенко Татьяна Ващенко
Garden Room/Cinema Room/Party Room, Citi Construction & Developments Ltd Citi Construction & Developments Ltd Сад в стиле модерн
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Все мы слышали о том, как креативно можно использовать старый бабушкин флигель, но как насчет полноценного садового дома? Первоначально этот проект задумывался архитекторами просто как комната в саду, но в итоге стал полноправным отдельным зданием со своим туалетом, душевой и даже баром.

В пристройке оборудовали пол с подогревом, а также обеспечили отличную звукоизоляцию. Теперь в нем можно устраивать ночные киносеансы, веселые вечеринки или общественные мероприятия, не нарушая покоя соседей.

В процессе работы

Garden Room/Cinema Room/Party Room, Citi Construction & Developments Ltd Citi Construction & Developments Ltd
Citi Construction &amp; Developments Ltd

Garden Room/Cinema Room/Party Room

Citi Construction & Developments Ltd
Citi Construction &amp; Developments Ltd
Citi Construction & Developments Ltd

Глядя на то, как строился домик, мы понимаем, что это не просто наскоро сколоченная конструкция. Он устанавливался на массивных прочных сваях, обеспечивающих надежность и долговечность. Основной материал для строительства – дерево, делающее комнату максимально экологичной и позволяющее наслаждаться природой во всей ее красе. При этом дом просторен и очень комфортабелен – особенно радуют отдельная душевая и туалет. Благодаря совершенному интерьеру, ни один кусочек пространства не остался без внимания.

Скромный внешний вид

Garden Room/Cinema Room/Party Room, Citi Construction & Developments Ltd Citi Construction & Developments Ltd Сад в стиле модерн
Citi Construction &amp; Developments Ltd

Garden Room/Cinema Room/Party Room

Citi Construction & Developments Ltd
Citi Construction &amp; Developments Ltd
Citi Construction & Developments Ltd

Глядя на эту скромную и невинную картину, мало кто сразу оценит все хитрости дизайна. Красная древесная облицовка придает пристройке естественный, гармоничный вид – она органично вживается в окружающую природу. Темно-серые антрацитовые рамы на двери выглядят скромно, но при этом смело контрастируют с теплыми оттенками дерева.

Размытые линии

Garden Room/Cinema Room/Party Room, Citi Construction & Developments Ltd Citi Construction & Developments Ltd Сад в стиле модерн
Citi Construction &amp; Developments Ltd

Garden Room/Cinema Room/Party Room

Citi Construction & Developments Ltd
Citi Construction &amp; Developments Ltd
Citi Construction & Developments Ltd

Постройки, в которых границы между интерьером и внешним миром несколько размыты, всегда выглядят привлекательно. Это здание – один из таких проектов. Большие раздвижные двери, открываюсь полностью, делают комнату продолжением сада. Крохотные светильники, утопленные в потолке, создают иллюзию звездного неба.

Теплая красноватая облицовка сразу дает понять о том, насколько уютно будет внутри домика. Сразу можно представить себе, насколько здорово собираться в нем всей семьей и устраивать ночные просмотры фильмов с чаем и попкорном.

Огромный потенциал

Garden Room/Cinema Room/Party Room, Citi Construction & Developments Ltd Citi Construction & Developments Ltd Сад в стиле модерн
Citi Construction &amp; Developments Ltd

Garden Room/Cinema Room/Party Room

Citi Construction & Developments Ltd
Citi Construction &amp; Developments Ltd
Citi Construction & Developments Ltd

На первый взгляд интерьер комнаты может казаться несколько незавершенным, но именно в этом его прелесть. Первое, что приходит на ум человеку – идеи того, как можно задействовать домик. И у него действительно есть, что вам предложить!

Нейтральные серые стены будут гармонировать с любым декорам. Барная стойка, хотя и намекает на спиртные напитки, пригодится даже для детских вечеринок или других семейных торжеств.

Последние штрихи

Garden Room/Cinema Room/Party Room, Citi Construction & Developments Ltd Citi Construction & Developments Ltd Сад в стиле модерн
Citi Construction &amp; Developments Ltd

Garden Room/Cinema Room/Party Room

Citi Construction & Developments Ltd
Citi Construction &amp; Developments Ltd
Citi Construction & Developments Ltd

Чтобы сделать интерьер законченным, можно смело проявлять фантазию – для этого комната и существует. Например, если использоваться она будет преимущественно для просмотра фильмов, на дальней стене хватит места для огромного экрана, который можно занавесить красными шторами, словно в старом кинотеатре. За стойкой бара можно установить машину для попкорна, или даже для сладкой ваты и леденцов. Домик создан для удовольствия, так почему бы не получить его в полной мере?

Начинаем вечеринку!

Garden Room/Cinema Room/Party Room, Citi Construction & Developments Ltd Citi Construction & Developments Ltd
Citi Construction &amp; Developments Ltd

Garden Room/Cinema Room/Party Room

Citi Construction & Developments Ltd
Citi Construction &amp; Developments Ltd
Citi Construction & Developments Ltd

Как видите, постройка прекрасно смотрится с красной ковровой дорожкой и будкой для смешных фото, а места в ней достаточно, чтобы разместить звуковое оборудование и устроить настоящую дискотеку. Вечеринка в таком месте понравится и подросткам, требующим отдельного пространства, и взрослым. 

Мы уверены, что даже друзья и соседи будут брать домик напрокат – он приведет в восторг всех!

Модульный дом нового поколения
А как вам идея расширения дома для посиделок в саду? 

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