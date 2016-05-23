Фермерский дом в полной гармонии с горной местностью

Даже для хороших старых домов плохо продуманное расширение площади может иметь сокрушительные последствия. Так часто бывает, когда старое и новое объединяют в недружественный ансамбль. Но благодаря успешной работе талантливой команды дизайнеров об этой проблеме можно забыть.

Этот специальный проект предусматривал снос ряда существующих построек с последующей реконструкцией и расширением коттеджа. Были опасения по поводу того, что на столь скромной территории не удастся осуществить все задуманное. Но работа завершилась успешно, и теперь вы можете насладиться ее результатами. Если вы любите удачные сочетания старого и нового, эти идеи помогут и вам создать идеальный семейный дом.