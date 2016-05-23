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Фермерский дом в полной гармонии с горной местностью

Татьяна Ващенко Татьяна Ващенко
Cottage Refurbishment & Extension, Angus, Architects Scotland Ltd Architects Scotland Ltd Дома в стиле модерн Дерево
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Даже для хороших старых домов плохо продуманное расширение площади может иметь сокрушительные последствия. Так часто бывает, когда старое и новое объединяют в недружественный ансамбль. Но благодаря успешной работе талантливой команды дизайнеров об этой проблеме можно забыть.

Этот специальный проект  предусматривал снос ряда существующих построек  с последующей реконструкцией и расширением коттеджа. Были опасения по поводу того, что на столь скромной территории не удастся осуществить все задуманное. Но работа завершилась успешно, и теперь вы можете насладиться ее результатами. Если вы любите удачные сочетания старого и нового, эти идеи помогут и вам создать идеальный семейный дом.

Объединение стилей

Traditional cottage Architects Scotland Ltd Дома в рустикальном стиле
Architects Scotland Ltd

Traditional cottage

Architects Scotland Ltd
Architects Scotland Ltd
Architects Scotland Ltd

Для многих это предложение прозвучало как выстрел, и оно показывает, как много было сделано для сохранения оригинальности постройки. Одетый в золотистое дерево ванный блок горделиво смотрится на фоне старой каменной кладки. А с помощью современных металлических оконных каркасов расширили пространство правой пристройки – зимнего сада.

На бумаге соединение стилей и материалов не имели такого законченного вида. Шотландские архитекторы предложили свою палитру природных тонов и оттенков, смешанных вместе. Им удалось сотворить нечто необыкновенное с этим скромным домом.

Великолепие текстур

Timber clad extension Architects Scotland Ltd Дома в стиле модерн Дерево
Architects Scotland Ltd

Timber clad extension

Architects Scotland Ltd
Architects Scotland Ltd
Architects Scotland Ltd

По всей длине бруса мы можем любоваться  потрясающим цветом натурального дерева. Ярко-золотистая древесина, обработкой которой здесь овладели в совершенстве, прекрасно сочетается с шотландской природой, и радует глаз даже в дождливую погоду.

Столкновение двух миров

Oak frame porch Architects Scotland Ltd Дома в рустикальном стиле Твердая древесина
Architects Scotland Ltd

Oak frame porch

Architects Scotland Ltd
Architects Scotland Ltd
Architects Scotland Ltd

Сочетание натурального дерева и белоснежных каменных стен дает удивительные результаты. Новое здание в классическом стиле гармонично сочетается с остальными постройками. Теплый тон древесины выгодно подчеркивается холодным белым цветом стен и темно-серым покрытием крыши. Каждой своей частью этот дом связан с природой – особенно это ощущается  при выходе на задний двор. Неразрывная связь с окружающей средой действительно ощутима здесь, и невозможно не восхититься ее органичностью.

Традиционный декор

Grey Kitchen Architects Scotland Ltd КухняШкафы и полки Серый
Architects Scotland Ltd

Grey Kitchen

Architects Scotland Ltd
Architects Scotland Ltd
Architects Scotland Ltd

Большие изменения во внешнем облике здания уравновешиваются традиционным и довольно скромным интерьером, сохраненным внутри. Например, ультрасовременная кухня наверняка бы нарушила гармонию. Вместо нее выступает изысканность классических шкафчиков, окрашенных в нежные тона, которая подчеркивается естественными оттенками настенной и напольной плитки. 

Модернизация – вещь хорошая, но занимающая много сил и средств. Поэтому необходимо чувствовать, когда можно сохранить свою историю и стиль – и следовать этому курсу.

Счастливые перспективы

Grey Conservatory Architects Scotland Ltd Зимний сад в стиле модерн Серый
Architects Scotland Ltd

Grey Conservatory

Architects Scotland Ltd
Architects Scotland Ltd
Architects Scotland Ltd

Консервативный нейтральный серый цвет замечательно смотрится в оформлении современного зимнего сада. Немногие дома могут претендовать на столь живописные места с видами сельской Шотландии. Это объясняет то, что при расширении в таких зданиях непременно достраиваются застекленные террасы или зимних садики.

Антрацитовый цвет в окраске оконных рам выглядит гораздо мягче черного и прекрасно сочетается с кремовыми стенами и другими приглушенными и теплыми тонами. Удобный диван станет идеальным дополнением для наслаждения видами.

Купание на открытом воздухе

Free standing bath with a view Architects Scotland Ltd Ванная комната в стиле модерн Фарфор Белый
Architects Scotland Ltd

Free standing bath with a view

Architects Scotland Ltd
Architects Scotland Ltd
Architects Scotland Ltd

Отдельно стоящая ванная с видом на холмы – так выглядит современная ванная комната, предложенная архитекторами. В то время, как остальная часть дома сохранилась довольно простой и традиционной, использование лесоматериалов в ванной стало весьма оригинальным решением.

Только представьте себе – горячая ванная, запах дерева, раздвижная дверь полностью открыта и никто не мешает наслаждаться замечательными видами местности. Купание среди фресок, в роли которых выступает сама природа! Ощущение, как будто вы сами находитесь снаружи. И, к счастью, никаких соседей – вы полностью отгорожены от нахальных взглядов.

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