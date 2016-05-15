Топ 5 – Лучшие проекты недели

На прошедшей неделе, помимо подборок доступных и современных домов, традиционно занимающих лидирующие позиции в рейтинге самых читаемых статей, на верхние строчки хит-парада homify вырвались Книги идей, посвященные актуальным трендам в дизайне домов, а так же материалы о 10 необычных заборах и 10 потрясающих каминов для террасы.
Какая из статей читалась с наибольшим удовольствием? Какая показалась самой интересной и полезной? Будем рады оживленной дискуссии в комментариях!
Используйте секреты бывалых строителей для того, чтобы сэкономить до 50% от стоимости дома! Минимальная стоимость вовсе не означает минимальное качество, в чем вы убедитесь в нашей новой статье о бюджетных вариантах строительства.
Этот дом, который мы представим как доказательство расположен в Токио и построен менее, чем за 8 млн. рублей (140 млн. вон), что примерно в 3 раза меньше, чем стандартный коттедж с тем же количеством спален в развитых странах Азии. Для сравнения вы можете взять обычную стоимость коттеджа в РФ и разделить ее на три – хотите такой же результат? Давайте учиться, как этого добиться! Да и его обслуживание будет стоить гораздо меньше. Проверим, так ли это?
Хотите найти собственные ошибки и создать дом своей мечты? Добиться желаемого вам помогут найденные нами тренды в дизайне современного дома.
Если вы с настороженностью смотрите на интерьеры, полные деталей, не понимаете, почему другие интересуются антиквариатом, смело смотрите в будущее и любите активный образ жизни, полный путешествий, прогулок, хороших фильмов и модной еды – тогда такой дом буквально создан для вас!
В этой статье мы вместе выберем подходящий материал для строительства забора, рассмотрим плюсы и минусы, стоимость и дизайн, чтобы вы смогли найти оптимальное решение для своего дачного или загородного участка.
Забор – очень важная часть ландшафтного проекта, которая может испортить все в один миг или же полностью преобразить дом. Если вы обратитесь к дизайнеру, то именно он будет выбирать вместе с вами в первую очередь стиль оформления. А для тех, кто решает строить забор самостоятельно или покупать и устанавливать своими силами, мы решили сделать подборку на основе различных материалов для строительства.
Для тех, кто только думает переехать из города, мы представляем подборку достаточно недорогих и интересных вариантов жизни – в степи, на море, на пляже, в стилизованном коттеджном поселке, на холме, в лесу. Все эти варианты вы должны рассмотреть и применимо к собственному региону, хотя все дома, представленные в статье, построены в Турции и отражают варианты для жизни в этой стране.
10 идей очагов и каминов для террасы обещают быть стильными, дизайнерскими, простыми и легкими – yютное патио с костром, cовременный мангал для террасы, cовременный камин в стиле рустик, мобильный мангал и другие. Выберите тот, который по размеру и стилю больше всего подходит для вашей дачи, и готовьтесь к непрерывному потоку гостей, желающих погреться у такого стильного источника тепла.