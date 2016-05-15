Топ 5 – Лучшие проекты недели

Используйте секреты бывалых строителей для того, чтобы сэкономить до 50% от стоимости дома! Минимальная стоимость вовсе не означает минимальное качество, в чем вы убедитесь в нашей новой статье о бюджетных вариантах строительства.

Этот дом, который мы представим как доказательство расположен в Токио и построен менее, чем за 8 млн. рублей (140 млн. вон), что примерно в 3 раза меньше, чем стандартный коттедж с тем же количеством спален в развитых странах Азии. Для сравнения вы можете взять обычную стоимость коттеджа в РФ и разделить ее на три – хотите такой же результат? Давайте учиться, как этого добиться! Да и его обслуживание будет стоить гораздо меньше. Проверим, так ли это?