Разделенный дом

Прогуливаясь вдоль тихих жилых улиц Южного Лондона, вы можете наткнуться на удивительный, яркий пример обновления жилого дома. То, что когда-то было обветшалым бунгало, построенным еще в 60-х годах прошлого века, в настоящее время стало ультрасовременным и стильным зданием, лишенным при этом претенциозности или хвастливости. Смелый дизайн дома раскрывается в простых формах с четкими линиями и геометриями, создавая стильное архитектурное произведение в духе 21-го столетия.

Черпая вдохновение из стиля Баухаус (с современным оттенком), верхний уровень двухэтажного семейного дома архитекторы решили отделать красным канадским кедром, который контрастирует с серым бетоном нижнего этажа. Теперь это кирпичное здание, некогда старое и скучное, живет новой жизнью и внутри, и снаружи.