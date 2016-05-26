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Разделенный дом

Татьяна Ващенко Татьяна Ващенко
The Cedar House, The Chase Architecture The Chase Architecture Дома в стиле модерн
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Прогуливаясь вдоль тихих жилых улиц Южного Лондона, вы можете наткнуться на удивительный, яркий пример обновления жилого дома. То, что когда-то было обветшалым бунгало, построенным еще в 60-х годах прошлого века, в настоящее время стало ультрасовременным и стильным зданием, лишенным при этом претенциозности или хвастливости. Смелый дизайн дома раскрывается в простых формах с четкими линиями и геометриями, создавая стильное архитектурное произведение в духе 21-го столетия.

Черпая вдохновение из стиля Баухаус (с современным оттенком), верхний уровень двухэтажного семейного дома архитекторы решили отделать красным канадским кедром, который контрастирует с серым бетоном нижнего этажа. Теперь это кирпичное здание, некогда старое и скучное, живет новой жизнью и внутри, и снаружи.

Маяк

Side elevation with cCorner staircase glazed lantern. The Chase Architecture Дома в стиле модерн
The Chase Architecture

Side elevation with cCorner staircase glazed lantern.

The Chase Architecture
The Chase Architecture
The Chase Architecture

Кроме того, что здание установлено немного в стороне от своих соседей, оно кардинально отличается от них по форме, цвету и материалам. Если присмотреться, можно в некоторых местах увидеть остатки первоначальной кирпичной кладки – она помогает понять, сколько усилий было приложено для ремонта старого бунгало. 

Отличительная черта дома – оригинальное угловое окно, которое в темное время суток выступает как своеобразный маяк – источник света и ориентир для прохожих.

Визуальное влияние

Front facade and entrance The Chase Architecture Дома в стиле модерн
The Chase Architecture

Front facade and entrance

The Chase Architecture
The Chase Architecture
The Chase Architecture

Второй этаж дома – консольный, как и крыша над панорамным углом окна в задней части дома. Это добавляет необычный визуальный эффект – здание похоже на деревянную шкатулку, которую поставили на прочную подставку первого этажа.

Шикарно и со вкусом

Cedar House The Chase Architecture ГостинаяМебель для медиа комнаты
The Chase Architecture

Cedar House

The Chase Architecture
The Chase Architecture
The Chase Architecture

Интерьер дома был модернизирован – теперь он соответствует изысканной внешней оболочке. Для его оформления дизайнеры черпали вдохновение из целого ряда тем, собрав их воедино в одном уютном пространстве. Суровая белизна стен удачно контрастирует с угольно-черной мебелью, а деревянный пол придает интерьеру нечто скандинавское, с налетом эклектики – несогласованные между собой аксессуары бодрят взор. Горизонтальные жалюзи подчинены линейному характеру экстерьера дома, а также добавляют приватности, не отнимая дневного света.

Серая комната

Cedar House The Chase Architecture КухняОсвещение
The Chase Architecture

Cedar House

The Chase Architecture
The Chase Architecture
The Chase Architecture

Гладкая и выхолощенная кухня отделана серым глянцем и выглядит очень смело. Выполненные в разном стиле осветительные приборы дарят равномерный приятный свет, а разрозненные кухонные табуретки, стоящие ниже, подобраны под стать светильникам.

Стеклянные балюстрады

Cedar House The Chase Architecture Прихожая, коридор и лестницыЛестницы
The Chase Architecture

Cedar House

The Chase Architecture
The Chase Architecture
The Chase Architecture

Под угловым окном, придающим изюминку экстерьеру дома, расположена лестница, соединяющая два уровня. Для отделки ступеней использовано то же деревянное покрытие, что и для пола, чтобы подчеркнуть сильную связь между верхним и нижним этажами. Стеклянные балюстрады обеспечивают обилие цвета, который, вливаясь извне, не теряется и проникает в остальные части дома.

Кровать с балдахином

Cedar House The Chase Architecture Спальная комната Кровати и изголовья
The Chase Architecture

Cedar House

The Chase Architecture
The Chase Architecture
The Chase Architecture

Дом, который создает такой сильный визуальный эффект своими четкими чистыми линиями, кажется идеальным местом для кровати с балдахином, занимающей центральное место в спальне. Комната выглядит очень непринужденно и уютно – в такой хочется проводить каждый свой вечер.

Дом на побережье с потрясающим видом
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