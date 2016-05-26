Разделенный дом

Прогуливаясь вдоль тихих жилых улиц Южного Лондона, вы можете наткнуться на удивительный, яркий пример обновления жилого дома. То, что когда-то было обветшалым бунгало, построенным еще в 60-х годах прошлого века, в настоящее время стало ультрасовременным и стильным зданием, лишенным при этом претенциозности или хвастливости. Смелый дизайн дома раскрывается в простых формах с четкими линиями и геометриями, создавая стильное архитектурное произведение в духе 21-го столетия.
Черпая вдохновение из стиля Баухаус (с современным оттенком), верхний уровень двухэтажного семейного дома архитекторы решили отделать красным канадским кедром, который контрастирует с серым бетоном нижнего этажа. Теперь это кирпичное здание, некогда старое и скучное, живет новой жизнью и внутри, и снаружи.
Кроме того, что здание установлено немного в стороне от своих соседей, оно кардинально отличается от них по форме, цвету и материалам. Если присмотреться, можно в некоторых местах увидеть остатки первоначальной кирпичной кладки – она помогает понять, сколько усилий было приложено для ремонта старого бунгало.
Отличительная черта дома – оригинальное угловое окно, которое в темное время суток выступает как своеобразный маяк – источник света и ориентир для прохожих.
Второй этаж дома – консольный, как и крыша над панорамным углом окна в задней части дома. Это добавляет необычный визуальный эффект – здание похоже на деревянную шкатулку, которую поставили на прочную подставку первого этажа.
Интерьер дома был модернизирован – теперь он соответствует изысканной внешней оболочке. Для его оформления дизайнеры черпали вдохновение из целого ряда тем, собрав их воедино в одном уютном пространстве. Суровая белизна стен удачно контрастирует с угольно-черной мебелью, а деревянный пол придает интерьеру нечто скандинавское, с налетом эклектики – несогласованные между собой аксессуары бодрят взор. Горизонтальные жалюзи подчинены линейному характеру экстерьера дома, а также добавляют приватности, не отнимая дневного света.
Гладкая и выхолощенная кухня отделана серым глянцем и выглядит очень смело. Выполненные в разном стиле осветительные приборы дарят равномерный приятный свет, а разрозненные кухонные табуретки, стоящие ниже, подобраны под стать светильникам.
Под угловым окном, придающим изюминку экстерьеру дома, расположена лестница, соединяющая два уровня. Для отделки ступеней использовано то же деревянное покрытие, что и для пола, чтобы подчеркнуть сильную связь между верхним и нижним этажами. Стеклянные балюстрады обеспечивают обилие цвета, который, вливаясь извне, не теряется и проникает в остальные части дома.
Дом, который создает такой сильный визуальный эффект своими четкими чистыми линиями, кажется идеальным местом для кровати с балдахином, занимающей центральное место в спальне. Комната выглядит очень непринужденно и уютно – в такой хочется проводить каждый свой вечер.