10 идеальных фасадов для холодного климата

Как утверждают психологи, жизнь в холодном климате привлекает сильных, волевых натур с поистине железным характером. Но даже им хочется чувствовать себя комфортно и иметь возможность не ходить по дому в войлочных сапогах. Поэтому утеплять свое жилище нужно на совесть, и стандартная система отопления – далеко не единственное, на что следует обратить внимание.
Огромную роль в регуляции температуры дома имеет фасад. Да-да, помимо эстетичного внешнего вида и базовой функциональности он должен быть еще и теплым, если вам посчастливилось (или не посчастливилось) жить в холодных широтах.
Homify подобрал 10 идей эффективного утепления фасада, которые помогут не мерзнуть студеной зимой.
Если вопросы энергосбережения стоят для вас очень остро и окна с подогревом кажутся вам расточительством, идея двухслойных фасадов из стекла наверняка вам понравится. Впервые эта технология была применена в Канаде, где разработчики решили извлечь максимум выгоды из переменчивого климата и создали уникальное офисное здание.
Конструкция двойных стеклянных фасадов зиждется на принципе многослойности – в ней удачно использованы некоторые физические свойства материалов. Двойное стекло с воздушным зазором обеспечивает максимальное использование солнечного тепла и особую систему вентиляции, делающую климат в помещении максимально комфортным.
Многие из нас почти несознательно покупают к летнему сезону исключительно светлые вещи – просто потому, что в темной одежде бывает невыносимо жарко. В холодном климате же эта низкое альбедо (отражательная способность) черного цвета может быть на руку. Впитывая в себя лучи северного солнца, которое, как принято считать, светит, но не греет, темные стены преобразуют свет в тепло и внесут небольшой, но важный вклад в обогрев дома.
Фасад в черном цвете – это стильно, всегда модно и очень эффектно. Для отделки лучше всего выбрать один из видов сайдинга. Например, деревянная облицовка наиболее экологична. Стальные пластины прочны и долговечны, а сайдинг из ПВХ легок в монтаже и имеет сравнительно невысокую стоимость.
Выбирая земельный участок, заранее спланируйте, как будет на нем располагаться ваш будущий дом. Весьма выгодный вариант – повернуть свою «избушку» к югу передом, и сделать это таким образом, чтобы самая большая стена находилась с южной стороны.
С севера зачастую дует холодный ветер, и для того, чтобы он не остужал ваше жилище слишком сильно, подставьте ему самую маленькую и максимально закрытую стену. С южной стороны же пусть будет фасад – так меньше холодного воздуха попадет в ваш дом через окна и входную дверь.
Если выгодно расположить дом относительно сторон света не удастся, попробуйте другой вариант. По статистике, около 45% тепла жилые здания теряют именно через окна. Поэтому свой фасад вы можете защитить от излишних теплопотерь, сведя к минимуму их площадь.
Однако для такого решения вам необходимы услуги опытного архитектора. Он сумеет спроектировать здание таким образом, чтобы комнаты были хорошо освещены, несмотря на глухой фасад, а сам дом смотрелся стильно и эстетично.
Древесина – один из первых материалов, которые человек начал использовать для строительства домов, и популярность ее до сих пор не угасла. Помимо красоты, благородства и экологичности она обладает еще одним важным качеством – низкой теплопроводности. Благодаря этому деревянная отделка не позволяет стенам остывать, сохраняя тепло и помогая экономить на отоплении.
Для фасада можно выбрать любую древесину. Самые низкие показатели теплопроводности у хвойных деревьев – кедра, сосны и ели (недаром они произрастают в холодных краях и не теряют своей веселой зелени даже зимой). Неплохими вариантами также являются липа и береза.
Любите яркое и естественное освещение? Что ж, тогда ваш выбор – стеклопакеты с подогревом. Еще недавно они были совершеннейшей диковинкой для наших широт – сегодня же они установлены почти в каждом офисе и постепенно покоряют жилые дома.
Суть их работы достаточно проста. Стекло, которое само по себе не проводит ток, покрывается специальным низкоэмиссионным составом, работающим в качестве нагревательного элемента. Работает такой стеклопакет от электросети, и помогает порядочно сэкономить на отоплении, если у вас установлен газовый котел.
Для фасадов теплые стеклопакеты хороши по еще одной причине – на них не оседает конденсат, поэтому окна всегда остаются прозрачными, ничем не замутненными и красивыми.
Навесные вентилируемые фасады – настоящий хит. Данная система предусматривает наличие свободного пространства между внешней облицовкой и утеплителем. Таким образом, фасад становится более устойчивым к перепадам температур – это не только обеспечивает больший комфорт и стабильный микроклимат в доме, но и уберегает материалы облицовки и несущую конструкцию от трещин.
Здание с вентилируемым фасадом гораздо лучше сохраняет температуру и в холодное, и в теплое время года. Например, при отключении отопления такой дом остывает в 5-6 раз медленнее, чем другие. Приятный бонус – отличные звукоизоляционные свойства.
Каменные фасады выглядят поистине роскошно. Своего мрачного и благородного великолепия они не теряют даже через много лет – напротив, возраст придает им особого шарма. Единственный недостаток такой отделки – холод. Летом в каменном доме царит приятная прохлада – зимой же его почти невозможно полноценно прогреть.
Отличная альтернатива – искусственный камень, изготавливаемый на основе кварца и акрила. Он весьма убедительно имитирует текстуру натурального материала, а во многих качествах даже превосходит его. В частности, искусственный камень не имеет пор, поэтому на нем не размножаются грибки и бактерии, не заводится мох и лишайник, не появляется налет. Благодаря этому же свойству данный материал не впитывает влагу, и отсутствие излишней сырости помогает еще более эффективно сохранять тепло.
Вы бы никогда и не подумали, что такая деталь, как эркер, может уберечь ваш дом от холода. Такой округлый выступ на фасаде здания помогает выгодно использовать законы аэродинамики. Порывы ветра попросту огибают дом и благополучно несутся дальше – разумеется, если внутри здания созданы подходящие вентиляционные условия.
Кроме того, в эркере вы можете оборудовать камин, который украсит вашу гостиную и добавит тепла.
Если вы любите классику и тяготеете к английским традициям, вам придется по вкусу фасад, отделанный кирпичом. Этот материал обладает одним из самых высоких показателей морозостойкости, поэтому идеально подходит для сурового, экстремально холодного климата. При этом кирпич имеет низкую теплопроводность – гораздо более низкую, чем у камня или бетона.
Однако, как и камень, кирпич умеет красиво стареть – функциональные его качества с годами не портятся, а красота лишь расцветает. Для оформления фасада вы можете выбрать как классический красную кладку, так и любой другой цвет – белый, черный, серый, бежевый, коричневый.