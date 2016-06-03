10 идеальных фасадов для холодного климата

Как утверждают психологи, жизнь в холодном климате привлекает сильных, волевых натур с поистине железным характером. Но даже им хочется чувствовать себя комфортно и иметь возможность не ходить по дому в войлочных сапогах. Поэтому утеплять свое жилище нужно на совесть, и стандартная система отопления – далеко не единственное, на что следует обратить внимание.

Огромную роль в регуляции температуры дома имеет фасад. Да-да, помимо эстетичного внешнего вида и базовой функциональности он должен быть еще и теплым, если вам посчастливилось (или не посчастливилось) жить в холодных широтах.

Homify подобрал 10 идей эффективного утепления фасада, которые помогут не мерзнуть студеной зимой.