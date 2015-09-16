Бок о бок с природой

Когда-то мы и представить не могли, что технический прогресс не только будет мотивировать людей к активному образу жизни, но и воодушевит на размышления о природе, её устройстве и проблемах. Желание пребывать в спокойной загородной среде, пусть даже и временно, не обходит стороной ни одного обывателя — только так можно объяснить всплеск популярности строительства экологичных загородных домов.
Гармония архитектуры и ландшафта — относительно новая тенденция, которая заслуженно становится эпицентром современных и модных течений в дизайне и архитектуре. Постройка не только должна не портить пейзаж, но и идеально вписаться в него, дабы подарить хозяину чувство полной интеграции в природную среду. Когда-то это можно было считать экзотикой, а сейчас — необходимым фактором комфортной жизни в XXI веке. Дом, который мы сегодня покажем, был спроектирован так, чтобы экстерьер стал частью интерьера.
Одним из первых продвигать такое понимание архитектуры, в том числе при строительстве частных домов, стал в 30-х гг. прошлого столетия американский архитектор Фрэнк Ллойд Райт. Новое движение получило название «Органическая архитектура». Его смысл заключается в создании экологического и в то же время полностью автономного дома, который органично вписывается в окружающее пространство, не теряя при этом своих архитектурных особенностей.
Этот дом является прекрасным примером гармоничного единства прямых линий и четких форм. Благодаря окнам в пол в течение дня в него проникает достаточно естественного света для того, чтобы чувствовать себя максимально приближенным к нахождению на открытом воздухе. Примыкающая к гостиной и кухне большая и просторная деревянная терраса стала местом, которое можно использовать по любому назначению.Такое решение стирает границы между созданным рукой человека внутренним убранством дома и природной внешней средой.
На первом этаже дома практически отсутствуют двери и межкомнатные перегородки, что делает его просторным, свободным и комфортным для перемещений. Передвижения заказчика и хозяина дома никогда не будут ограничены строгими коридорами или стенами — только мебель разделяет помещения на функциональные пространства, в которых ощущается дух природы и лесная свежесть.
Идея интеграции в природную среду поддерживается использованными в отделке помещений материалами. Деревянные конструкции как нельзя лучше вписываются в любой архитектурный проект загородного дома, создавая приветливый и уютный образ домашнего очага. Использование современных и натуральных материалов является главнейшим элементом декоративного оформления эко-дома.