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Бок о бок с природой

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Autonomous house, APRIL DESIGN APRIL DESIGN
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Когда-то мы и представить не могли, что технический прогресс не только будет мотивировать людей к активному образу жизни, но и воодушевит на размышления о природе, её устройстве и проблемах. Желание пребывать в спокойной загородной среде, пусть даже и временно, не обходит стороной ни одного обывателя — только так можно объяснить всплеск популярности строительства экологичных загородных домов.

Жизнь под открытым небом

Autonomous house, APRIL DESIGN APRIL DESIGN
APRIL DESIGN

Autonomous house

APRIL DESIGN
APRIL DESIGN
APRIL DESIGN

Гармония архитектуры и ландшафта — относительно новая тенденция, которая заслуженно становится эпицентром современных и модных течений в дизайне и архитектуре. Постройка не только должна не портить пейзаж, но и идеально вписаться в него, дабы подарить хозяину чувство полной интеграции в природную среду. Когда-то это можно было считать экзотикой, а сейчас — необходимым фактором комфортной жизни в XXI веке. Дом, который мы сегодня покажем, был спроектирован так, чтобы экстерьер стал частью интерьера.

Капелька истории

Autonomous house, APRIL DESIGN APRIL DESIGN
APRIL DESIGN

Autonomous house

APRIL DESIGN
APRIL DESIGN
APRIL DESIGN

Одним из первых продвигать такое понимание архитектуры, в том числе при строительстве частных домов, стал в 30-х гг. прошлого столетия американский архитектор Фрэнк Ллойд Райт. Новое движение получило название «Органическая архитектура». Его смысл заключается в создании экологического и в то же время полностью автономного дома, который органично вписывается в окружающее пространство, не теряя при этом своих архитектурных особенностей.

Когда границы стираются

Autonomous house, APRIL DESIGN APRIL DESIGN
APRIL DESIGN

Autonomous house

APRIL DESIGN
APRIL DESIGN
APRIL DESIGN

Этот дом является прекрасным примером гармоничного единства прямых линий и четких форм. Благодаря окнам в пол в течение дня в него проникает достаточно естественного света для того, чтобы чувствовать себя максимально приближенным к нахождению на открытом воздухе. Примыкающая к гостиной и кухне большая и просторная деревянная терраса стала местом, которое можно использовать по любому назначению.Такое решение стирает границы между созданным рукой человека внутренним убранством дома и природной внешней средой.

Отказаться от стен

Autonomous house, APRIL DESIGN APRIL DESIGN
APRIL DESIGN

Autonomous house

APRIL DESIGN
APRIL DESIGN
APRIL DESIGN

На первом этаже дома практически отсутствуют двери и межкомнатные перегородки, что делает его просторным, свободным и комфортным для перемещений. Передвижения заказчика и хозяина дома никогда не будут ограничены строгими коридорами или стенами — только мебель разделяет помещения на функциональные пространства, в которых ощущается дух природы и лесная свежесть.

Только естественность! Только натуральность!

Autonomous house, APRIL DESIGN APRIL DESIGN
APRIL DESIGN

Autonomous house

APRIL DESIGN
APRIL DESIGN
APRIL DESIGN

Идея интеграции в природную среду поддерживается использованными в отделке помещений материалами. Деревянные конструкции как нельзя лучше вписываются в любой архитектурный проект загородного дома, создавая приветливый и уютный образ домашнего очага. Использование современных и натуральных материалов является главнейшим элементом декоративного оформления эко-дома.

Очень необычные кровати
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