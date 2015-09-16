Бок о бок с природой

Гармония архитектуры и ландшафта — относительно новая тенденция, которая заслуженно становится эпицентром современных и модных течений в дизайне и архитектуре. Постройка не только должна не портить пейзаж, но и идеально вписаться в него, дабы подарить хозяину чувство полной интеграции в природную среду. Когда-то это можно было считать экзотикой, а сейчас — необходимым фактором комфортной жизни в XXI веке. Дом, который мы сегодня покажем, был спроектирован так, чтобы экстерьер стал частью интерьера.