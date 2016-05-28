Особенный дом с футуристичной крышей

У некоторых домов есть что-то такое, что превращает их из обычного классического дома в дом мечты. Проект наших специалистов из Scanabouw BV, который был реализован в Нидерландах, имеет свои неповторимые особенности. Здесь есть и необычная крыша, и инновационная установка окна, а также просто захватывающее расположение. Давайте посмотрим на этот дом – в нем интересно и снаружи, и внутри!
Но не только сам дом впечатляет, ему также повезло находиться в великолепной обстановке. Он расположен прямо у сорокакилометровой реки Вехт. Выйдя на террасу, расположенную позади дома, вы можете насладиться открывающимся видом на воду. Вид на ветряную мельницу и прекрасные береговые области просто сказочны, особенно летом. Прямой доступ к воде позволяет практиковать занятия водными видами спорта или отправиться в романтическое путешествие на лодке.
Конечно, голубое небо выгодно подчеркивает этот дом, но и он сам по себе представляет впечатляющее зрелище. Блестящая белая штукатурка и деревянные элементы придают дому свежий вид и делают его классическим и современным в одно и то же время. Особой изюминкой является крыша. Она не является обычной черепичной или сделанной из другого распространенного материала. Здесь покрытие сделано из цинка. Этот вариант крыши придает дому современную атмосферу и некую особенность.
Большие двери, открывающие террасу, позволяют внутреннему и внешнему пространству слиться. Прямо за ними расположены кухня и столовая, так что вы можете наслаждаться во время приготовления пищи прекрасным видом. Столовая представлена элегантно благодаря напольной плитке, фисташково-зеленой стене и обеденному столу прямоугольной формы и простым, современным стульям. Здесь был установлен камин, что обеспечит особенно уютную атмосферу в холоднее время года.
На кухне особое впечатление производит верхнее освещение. Благодаря такой необычной конструкции в течение дня поступает красивый свет, а ночью звезды светят прямо над плитой. Выбрана встроенная черная кухонная мебель с белой столешницей и аналогичный кухонный остров. Фитинги из нержавеющей стали завершают дизайн и обещают функциональную кухню со стилем и комфортом.
В каждом помещении этого дома есть что посмотреть, но особенно стоит уделить внимание ванной комнате, мы не хотим скрыть ее от вас. Концепция кухни также прослеживается и здесь – черные шкафы с белым верхом. Современный умывальник встроен непосредственно в шкаф, что создает гармоничный вид. Зеркало большого размера отражает свет и делает комнату визуально больше. Сделанное со вкусом освещение и отдельные аксессуары, например, как плетеный сундук, придают ванной комнате особый шарм.