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Особенный дом с футуристичной крышей

Ksenia Zayarnyuk Ksenia Zayarnyuk
Woning te Vreeland, ScanaBouw BV ScanaBouw BV Дома в стиле модерн
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У некоторых домов есть что-то такое, что превращает их из обычного классического дома в дом мечты. Проект наших специалистов из Scanabouw BV, который был реализован в Нидерландах, имеет свои неповторимые особенности. Здесь есть и необычная крыша, и инновационная установка окна, а также просто захватывающее расположение. Давайте посмотрим на этот дом – в нем интересно и снаружи, и внутри!

Живописное место

Woning te Vreeland, ScanaBouw BV ScanaBouw BV Дома в стиле модерн
ScanaBouw BV

ScanaBouw BV
ScanaBouw BV
ScanaBouw BV

Но не только сам дом впечатляет, ему также повезло находиться в великолепной обстановке. Он расположен прямо у сорокакилометровой реки Вехт. Выйдя на террасу, расположенную позади дома, вы можете насладиться открывающимся видом на воду. Вид на ветряную мельницу и прекрасные береговые области просто сказочны, особенно летом. Прямой доступ к воде позволяет практиковать занятия водными видами спорта или отправиться в романтическое путешествие на лодке.

Красивая комбинация материалов

Woning te Vreeland, ScanaBouw BV ScanaBouw BV Дома в стиле модерн
ScanaBouw BV

ScanaBouw BV
ScanaBouw BV
ScanaBouw BV

Конечно, голубое небо выгодно подчеркивает этот дом, но и он сам по себе представляет впечатляющее зрелище. Блестящая белая штукатурка и деревянные элементы придают дому свежий вид и делают его классическим и современным в одно и то же время. Особой изюминкой является крыша. Она не является обычной черепичной или сделанной из другого распространенного материала. Здесь покрытие сделано из цинка. Этот вариант крыши придает дому современную атмосферу и некую особенность.

Идеальное соединение внутренней и наружной части

Woning te Vreeland, ScanaBouw BV ScanaBouw BV Столовая комната в стиле модерн
ScanaBouw BV

ScanaBouw BV
ScanaBouw BV
ScanaBouw BV

Большие двери, открывающие террасу, позволяют внутреннему и внешнему пространству слиться. Прямо за ними расположены кухня и столовая, так что вы можете наслаждаться во время приготовления пищи прекрасным видом. Столовая представлена элегантно благодаря напольной плитке, фисташково-зеленой стене и обеденному столу прямоугольной формы и простым, современным стульям. Здесь был установлен камин, что обеспечит особенно уютную атмосферу в холоднее время года.

Легкая и воздушная кухня

Woning te Vreeland, ScanaBouw BV ScanaBouw BV Кухня в стиле модерн
ScanaBouw BV

ScanaBouw BV
ScanaBouw BV
ScanaBouw BV

На кухне особое впечатление производит верхнее освещение. Благодаря такой необычной конструкции в течение дня поступает красивый свет, а ночью звезды светят прямо над плитой. Выбрана встроенная черная кухонная мебель с белой столешницей и аналогичный кухонный остров. Фитинги из нержавеющей стали завершают дизайн и обещают функциональную кухню со стилем и комфортом.

Стильная ванная комната

Woning te Vreeland, ScanaBouw BV ScanaBouw BV Ванная комната в стиле модерн
ScanaBouw BV

ScanaBouw BV
ScanaBouw BV
ScanaBouw BV

В каждом помещении этого дома есть что посмотреть, но особенно стоит уделить внимание ванной комнате, мы не хотим скрыть ее от вас. Концепция кухни также прослеживается и здесь – черные шкафы с белым верхом. Современный умывальник встроен непосредственно в шкаф, что создает гармоничный вид. Зеркало большого размера отражает свет и делает комнату визуально больше. Сделанное со вкусом освещение и отдельные аксессуары, например, как плетеный сундук, придают ванной комнате особый шарм.

Стильный семейный дом

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