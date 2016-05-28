Особенный дом с футуристичной крышей

У некоторых домов есть что-то такое, что превращает их из обычного классического дома в дом мечты. Проект наших специалистов из Scanabouw BV, который был реализован в Нидерландах, имеет свои неповторимые особенности. Здесь есть и необычная крыша, и инновационная установка окна, а также просто захватывающее расположение. Давайте посмотрим на этот дом – в нем интересно и снаружи, и внутри!