Как почистить обивку дивана в домашних условиях

К сожалению, рано или поздно перед каждым хозяином встает вопрос о том, как почистить обивку дивана своими руками. Дело в том, что спрашивать в магазине, как на долгое время сохранить внешний вид диванов нет смысла. Зачастую продавцы не могут даже сказать, из какого материала сделана обивка, и как ее правильно эксплуатировать. Сегодня речь пойдет о том, как почистить обивку диван от загрязнений просто и быстро.

Некоторые рекомендации по чистке всех тканей.

Во-первых, если есть возможность, лучше всего приобретать диваны со съемной обивкой – это гораздо упростит задачу чистки поверхности. Но такую ткань лучше стирать вручную, потому что сразу нельзя угадать, как она отреагирует на машинную стирку.

Во-вторых, если уборка происходит пылесосом, то обязательно важно использовать специальные насадки, иначе ткань может повредиться и деформироваться.

В-третьих, при использовании моющих средств, нужно внимательно читать инструкцию к их применению, иначе можно «переборщить» и обесцветить верхний слой.