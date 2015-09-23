Как почистить обивку дивана в домашних условиях

К сожалению, рано или поздно перед каждым хозяином встает вопрос о том, как почистить обивку дивана своими руками. Дело в том, что спрашивать в магазине, как на долгое время сохранить внешний вид диванов нет смысла. Зачастую продавцы не могут даже сказать, из какого материала сделана обивка, и как ее правильно эксплуатировать. Сегодня речь пойдет о том, как почистить обивку диван от загрязнений просто и быстро.
Некоторые рекомендации по чистке всех тканей.
Во-первых, если есть возможность, лучше всего приобретать диваны со съемной обивкой – это гораздо упростит задачу чистки поверхности. Но такую ткань лучше стирать вручную, потому что сразу нельзя угадать, как она отреагирует на машинную стирку.
Во-вторых, если уборка происходит пылесосом, то обязательно важно использовать специальные насадки, иначе ткань может повредиться и деформироваться.
В-третьих, при использовании моющих средств, нужно внимательно читать инструкцию к их применению, иначе можно «переборщить» и обесцветить верхний слой.
Конечно, самым марким и трудноочищаемым является белый цвет. Как почистить обивку дивана белого цвета? В первую очередь нужно попробовать воспользоваться стандартными средствами – губкой, смоченной в слабом мыльном растворе. Если это не помогает, следует прибегнуть к более сильным моющим средствам. Если даже они не помогают избавиться от пятен, можно воспользоваться моющим пылесосом или услугами химчистки. Когда кажется, что все потеряно и былой вид обивке уже не вернуть, не стоит отчаиваться. Современные ателье с радостью сошьют вам новую обивку из любого материала и самых разных расцветок. Это не только уберет из виду такие надоевшие пятна, но и обновит мебель, изменив вид всей комнаты.
Конечно, есть еще вариант приобрести диваны из белой кожи, они намного легче подаются чистке.
Пожалуй, самый простой для мытья материал – это кожа. В качестве вариаций может быть кожзаменитель и экокожа. Как почистить обивку дивана, сделанную из этих материалов? Для уборки нужна влажная тряпка. Нет необходимости в использовании моющих средств, пылесосов или других приборов. Слегка смоченная в обычной воде мягкая тряпка прекрасно справится практически со всеми видами загрязнений. Единственное правило при мытье кожаных диванов – их нельзя мочить.
Как почистись обивку дивана из велюра? Для очищения загрязнений с такого материала лучше всего использовать мягкую тряпку или губку, смоченную в обычной воде. Если загрязнения очень сильные, можно воспользоваться моющими средствами, но обязательно нужно рассчитать их количество и концентрацию согласно инструкции по применению. Еще одним нюансом чистки тканевой мебели является направления движений. Ее обязательно стоит чистить строго по направлению ворса. Альтернативой моющих средств может стать слабый мыльный раствор – здесь все зависит от масштабов пятен. Чем они грязней, тем сильнее должна быть концентрация. Кстати, любое, даже самое грязное пятно проще отмыть, если сделать это сразу после момента загрязнения. В противном случае пятно засохнет и глубоко впитается в ткань, что значительно усложнит процесс уборки.
Немаловажным фактором при выборе средств уборки является цвет мягкой мебели. Конечно, самыми практичными здесь будут расцветки черных тонов. Они мало пачкаются и просто отмываются. Белая мебель, безусловно, смотрятся красиво и изысканно, но в то же время требуют к себе огромного ухода и совершенно неприемлемы в квартирах с маленькими детьми. Каждый сам выбирает нужный цвет исходя из предпочтений и практичности. Как почистись обивку дивана, если он имеет несколько цветов, что и у варианта от PROSPERITY? Не стоит волноваться, даже самые сложные, яркие и неординарные расцветки можно отчистить от грязи, если следовать правилам.
Если дома есть кот или любое другое домашнее
животное, стоит бояться не только
разорванной когтями ткани. Как почистить обивку дивана от шерсти, знает, наверное, каждый. А вот если животное ненароком перепутает ваш любимый
мягкий уголок с лотком и справится прямо на
светлую чистую поверхность? Тогда
встанет вопрос о том, как очистить
обивку дивана непросто от грязи, но
и от запаха. Здесь есть одна закономерность
– чем скорее хозяин отреагирует на
«утечку», тем меньше вероятности, что
запах впитается в поверхность. Поэтому
если вы увидели, что ваш кот с невозмутимым
видом делает возмутительные вещи, сразу
же прикладывайте к мокрому месту влажные
салфетки, чтобы жидкость впиталась в
них, а не в поверхность дивана. Дальнейшая
уборка обивки ничем не отличается от
удаления обычных пятен – нужно
воспользоваться губкой с мыльным
раствором или обратиться к услугам
химчистки. К сожалению, если реакции на
пакость не последовала незамедлительно,
избавится от запаха практически
невозможно, разве что заменить
помеченную мебель.
Как почистить обивку дивана от разводов? Для начала нужно дать определение этому типу загрязнения. С виду невинное пролитие чистой воды на мебель белого цвета не несет за собой никаких пагубных последствий – жидкость прозрачна и ничем не пахнет. Но дело в том, что вода впитывается в ее обивку и поролон (или другой материал) вместе с пылью, которая неизбежно оседает на поверхность. Со временем эта пыль проявляется на поверхности мебели в виде безобразных разводов. Вторым вариантом их появления может быть недобросовестная чистка от цветных жидкостей. В любом случае важно помнить – от разводов избавиться нельзя никак. Зато их можно предотвратить. Во-первых, чем темней диван, тем меньше на нем видны разводы. Во-вторых, если не употреблять на мягкой мебели светлого окраса никакой жидкости, риск появления разводов сводится к нулю. И, наконец, в-третьих, даже если диван намок, ни в коем случае нельзя сушить его феном или утюгом, поверхность должна высохнуть естественным образом.
Еще одной проблемой диванов являются засаленные подлокотники. Как почистить обивку дивана от скопившегося жира? Как правило, засаленность может образоваться при длительной эксплуатации мебели – на самых легкодоступных местах появляется жирный блеск. Некоторые люди для избавления от жира используют тяжелые химические средства для очистки салона автомобиля. Их можно использовать, если не страшно испортить обивку. Но на самом деле в борьбе с жиром не нужно применять какие-либо экстремальные средства – мыльный раствор прекрасно справится с этой проблемой. Самое главное – не мочить диван слишком сильно, иначе вместо жирного блеска могут получиться разводы. А перед тем как почистить обивку дивана в зоне загрязнения, на него нужно нанести крупнозернистую соль. Она впитает большую часть жира и позволит беспрепятственно удалить всю грязь с поверхности дивана.
Самым простым и универсальным средством для чистки дивана является простыня. Как почистить обивку дивана с ее помощью? Нужно просто слегка намочить простынь, расстелить ее по всей поверхности дивана, а затем аккуратно и тщательно выбить его. Если использовать простынь светлого цвета, результат будет налицо – вся пыль, находящаяся внутри дивана, окажется на поверхности. Использование такого способа в качестве профилактики загрязнений прекрасно подойдет для любой поверхности.
Вообще, универсально способа чистки обивки нет – все зависит от материала, вида загрязнения и глубиной его проникновения. Поэтому лучшим способом борьбы с загрязнениями будет правильный выбор цвета и материала для дивана, а также регулярная профилактика чистоты.