Трансформация маленького дома

Хороший интерьер – это не только красивая мебель или роскошная отделка. Это гораздо больше того. Такой интерьер должен отвечать условию наличия главной триады архитектурной эстетики: функциональности, простоты и красоты.

Здесь мы, без сомнения, можем видеть весьма интимное приближение к идеальному ожиданию. Простота, взятая за основной принцип, прекрасно отвечает задаче пластически связать главные функциональные пространства дома: гостиную, жилую комнату и кухню. Подчёркнутый аскетизм призван расширить пространство интерьера, наравне со всепроникающими светлыми тонами.

В этом случае раздвижная полупрозрачная дверь-перегородка и повсеместное “высветление” красок справляются со своей задачей много эффективнее, чем то можно наблюдать подчас в наших небольших квартирах. Ещё один пример того, что даже прописные истины дизайна в полную меру могут работать только в сугубо специальных условиях.