Трансформация маленького дома

Многократно доказавшая свою релевантность формула “меньше – не значит хуже” всё же требует удостоверения опять и опять. Что же, благо примеров прекрасного освоения небольших пространств ещё достаточно.
Замечательная иллюстрация вышеозначенного тезиса – дом, перестроенный южнокорейской командой Handy Design. Маленький и не лишённый очарования домишко с ярким фасадом оставлял желать лучшего пока за него не взялись профессионалы.
С первого взгляда что-то могло зачаровать нас в этом домике: его яркость и приятное взаимодействие с окружающей растительностью. Но вглядываясь в его слегка неряшливые черты, мы неминуемо обнаруживаем множество отталкивающих деталей. Диссонанс алюминиевых дверей и окружения, натянутая бельевая верёвка, создающая характерный “разгильдяйский” антураж, и навязчивая симметрия фасада не только не интригуют нас, но и предвосхищают непривлекательность интерьеров.
Грубый задний фасад, с его текстурированными стенами и столь же малопривлекательными алюминиевыми воротами гаража не только не облагораживается нежным мятным тоном, но и напротив усугубляется. Здесь нам становится более чем очевидна несостоятельность дома. И не так уж просто увидеть в этом экземпляре исключительный декоративный потенциал .
Здесь отличается решительно всё! Теперь, за элегантными воротами из стали и дерева и за ровным белым фасадом, почти не узнать былого запустения. Мотив деревянных перекладин, расположенных горизонтально, повторён и в навершии забора, тем самым выровненного с козырьком над воротами. Всё вместе производит впечатление ненавязчивой респектабельности, характерной для модуляций постколониального стиля.
Хороший интерьер – это не только красивая мебель или роскошная отделка. Это гораздо больше того. Такой интерьер должен отвечать условию наличия главной триады архитектурной эстетики: функциональности, простоты и красоты.
Здесь мы, без сомнения, можем видеть весьма интимное приближение к идеальному ожиданию. Простота, взятая за основной принцип, прекрасно отвечает задаче пластически связать главные функциональные пространства дома: гостиную, жилую комнату и кухню. Подчёркнутый аскетизм призван расширить пространство интерьера, наравне со всепроникающими светлыми тонами.
В этом случае раздвижная полупрозрачная дверь-перегородка и повсеместное “высветление” красок справляются со своей задачей много эффективнее, чем то можно наблюдать подчас в наших небольших квартирах. Ещё один пример того, что даже прописные истины дизайна в полную меру могут работать только в сугубо специальных условиях.
Минималистичная ванная комната нисколько не отличается простором от всех прочих помещений в доме. И как легко и непринуждённо решается эта неловкость! Естественный свет, простое овальное зеркало, простой повторяющийся мотив керамической плитки – все эти бесхитростные средства в данном случае срабатывают как в учебнике: дважды два – четыре. Обилие света размывает края поверхностей, превращая небольшое помещение в не ограниченное ничем облако.
Всякому ясно, что недостаток пространства дома порождает простое и естественное устремление задействовать каждый уголок, каждый драгоценный сантиметр площади. Спальня – место не самое подходящее для хранения большого количества вещей. Однако, по необходимости вещи копятся и тут, отчего со временем всё острее становится вопрос увеличения площадей хранения.
И что может быть проще, чем разместить весь скарб под кроватью? В данном случае, эта простота даётся не за счёт жертвы стиля. Напротив, безо всякого лукавства дизайнеры выводят “на поверхность” зоны хранения, лёгким жестом облагораживая их открытым приёмом и натуральными материалами. Немаловажно в этой спальне и значение обоев, текстиля и освещения – ансамбля, создающего потрясающее ощущения покоя и сохранности – именно то чувство, которого ждут от пространства отдохновения.
Идеальный дом для молодой пары, этот проект мог бы послужить прекрасным примером для тех, кто берётся за переустройство старой недвижимости небольшого метража. Простота и лёгкость решения, делает его прекрасный образцом для копирования и интерпретации.