Перед тем как украсить задний дворик, следует решить, что вы там хотели бы видеть, что для вас важнее – практичность или эффектный внешний вид. Следует учитывать такие факторы, как образ жизни, наличие детей и домашних животных, будут собираться гости или нет. От всего этого зависит набор декора для заднего двора. Если учесть множество нюансов на начальном этапе планирования, то сможете избежать различных переделок, реконструкций и исправлений.

Весь участок рекомендуют разбить на сегменты-квадраты. В каждом таком квадрате должен быть декоративный элемент. Благодаря этому можно распределить равномерно все предметы и получить гармоничный внешний вид участка.