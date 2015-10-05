У коттеджей и частных домов обязательно должен быть небольшой участок – задний двор. Если вы не знаете, как украсить задний дворик, то необязательно обращаться к специалистам. Мы расскажем, как это можно сделать максимально быстро и легко. Ниже вы узнаете идеи того, как можно обустроить и украсить задний дворик.
Перед тем как украсить задний дворик, следует решить, что вы там хотели бы видеть, что для вас важнее – практичность или эффектный внешний вид. Следует учитывать такие факторы, как образ жизни, наличие детей и домашних животных, будут собираться гости или нет. От всего этого зависит набор декора для заднего двора. Если учесть множество нюансов на начальном этапе планирования, то сможете избежать различных переделок, реконструкций и исправлений.
Весь участок рекомендуют разбить на сегменты-квадраты. В каждом таком квадрате должен быть декоративный элемент. Благодаря этому можно распределить равномерно все предметы и получить гармоничный внешний вид участка.
Для достижения этой цели необязательно проводить грандиозные работы, но есть нюансы, на которые стоит обратить свое внимание, особенно если вы не знаете, как украсить задний дворик. Прежде всего, объективно оцените размер имеющегося участка, чтобы в дальнейшем определиться с тем, какой величины фигуры, украшения могут быть использованы. Для правильного оформления территории, для обеспечения отдыха нужно обязательно создать и тенистые, и солнечные зоны. При выборе цветов и растений для заднего двора не забудьте учесть ваши климатические условия. Следите за тем, чтобы декор не был в избытке. Также он должен сочетаться по стилю с основным домом.
Как украсить задний дворик при помощи декоративных элементов? Прежде всего, все элементы для декора следует разбить на тематические зоны, по функциональному назначению. Отлично смотрятся на заднем дворе различные скульптуры, созданные из самых разнообразных материалов, например, гипса, дерева, пластика, металла. Если в семье есть дети, то лучше тогда использовать фигурки гномов, фей, грибов, солнечных часов. Если необходимо расширить экстерьер участка, то поставьте зеркала, различные оптические иллюзии. Такие отражающие конструкции закрепляют в саду и на ограждениях. Чтобы зеркальные элементы выглядели еще более эффектно, их встраивают в клумбы, между камнями для имитации глади.
Если вы любите птиц, а также оригинальные предметы, то обязательно поставьте на заднем дворе скворечник. Его можно разукрасить собственными руками, Cкворечники отлично смотрятся, если при их изготовлении использовать разные материалы и цвета.
Выращивание ярких цветов до сих пор остается главным украшением заднего двора. Можно выращивать самые редкие виды цветов. Также цветы и растения можно поместить в клумбы и кадки, если у заднего двора небольшая площадь.
Если ваш задний двор имеет небольшие размеры, то в качестве декора можно использовать скамейки, столы и стулья оригинального внешнего вида. Они позволят иметь обеденную зону на открытом воздухе, для чего необязательно иметь большой участок. Такая зона хорошо дополняется обилием зелени. Материал, фактура и цвет мебели должны быть подобраны в соответствии со стилем дома. Чаще всего, конечно же, используют деревянную мебель. Ее можно самостоятельно декорировать, разукрасить. Также для садовой мебели можно выбрать такой материал, как нержавеющая сталь. Она имеет устойчивость к коррозии, проста в уходе. Кроме того, стальной блеск прекрасно смотрится на фоне бетонных и каменных поверхностей.
Удачным вариантом украшения заднего двора будет возведение небольшой беседки. Она может полностью выглядеть, как декоративный элемент. В центре беседки зачастую ставят мангал или просто раскидывают множество разноцветных подушек. Если окружить стены дома, беседки плющом или вьюнами, то тем самым создадите прекрасный мини-сад. Если данную композицию дополнить искусственным водопадом, водоемом с рыбками, то получите настоящую зону отдыха.
Незаменимым украшением для заднего двора станет камень. С его помощью можно выложить красивые дорожки, украсить газон, создать альпийские горки. Камни можно покрасить и декорировать различными способами, используя один цвет или различные сочетания, орнаменты. Камни подойдут самых разных размеров.
Организация света на заднем дворе нужна не только для того, чтобы облегчать передвижение по участку в темное время суток. Освещение также используется в качестве декоративного элемента. Стоит тщательно продумать подсветку растений, лестниц, скульптур. Все это приобретет прекрасный антураж в вечернее время. Если вы хотите экономить на энергии, то можно взять светильники, берущие энергию от ветра или солнца. При помощи гирлянд, свечей на заднем дворе можно создать романтичную атмосферу.
Как украсить задний дворик при помощи растений? Многие растения требуют постоянного ухода, поэтому если вы хотите иметь цветы просто в качестве украшения, то выбирайте неприхотливые их варианты. На террасе лучше не располагать сосновые растения. Если на заднем дворе у вас есть водоемы (пруд, бассейн), то дизайнеры не рекомендуют высаживать деревья, сбрасывающие листву, иначе будет провоцироваться гниение. Крупные кустарники высаживают на границе участке, чтобы создать эффект живой изгороди. Если задний двор имеет небольшой размер, то следует применять вертикальный принцип озеленения и альпийские горки.
Если вы имеете обширный задний двор, то обязательно следует разместить зону барбекю. Она будет иметь и декоративную, и практическую функцию. Вы сможете на открытом воздухе поглощать свои кулинарные шедевры, созданные на открытом огне. Это место будет отлично смотреться, если оно будет отражать стиль главного дома. В этой зоне следует разместить барбекю, мягкую мебель, небольшую столовую, способную принять не только членов семьи, но и гостей. Все должно выглядеть просто и лаконично. Но можно к мебели или элементам декора добавить несколько ярких пятен, чтобы в бетонной или деревянной атмосфере заднего двора появилось ощущение праздника.
Таким образом, задний дворик любого частного дома или коттеджа можно преобразить, добавив различные украшения, декоративные элементы. При этом важно использовать только те детали, которые подходят к размеру участка, к его стилю. Некоторые декоративные элементы можно даже делать своими руками, что придаст им еще большую оригинальность и потребуется минимум финансовых затрат. Также украшений не должно быть слишком много, соблюдайте баланс и гармонию. Не забывайте, что лучше всего, если украшения будут иметь еще и практические свойства. Теперь вы знаете, как украсить задний дворик.