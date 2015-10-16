Как выбрать карнизы для штор

Карнизы различаются, прежде всего, по своей конфигурации. Также они делятся по способу крепежа на потолочные и настенные. По материалу они бывают таких видов, как деревянные, металлические и пластиковые.

Наиболее распространенным и классическим вариантом являются деревянные карнизы, их чаще используют дизайнеры. Они подходят для любого интерьера. Для основы используют породы деревьев, имеющие плотную структуру и четко выраженные продольные волокна (это дуб, вишня, орех и хвойные деревья). В основном деревянные карнизы однорядные, но иногда бывают и двухрядными.