Любой оконный проем нуждается в декорировании, поэтому его невозможно представить без таких атрибутов, как шторы и карнизы. Установка карниза положительно влияет на восприятие комнаты в целом. На данный момент существует немалое многообразие карнизов, поэтому во всем этом сориентироваться достаточно трудно. Вы узнаете, в какой ситуации стоит предпочесть ту или иную конструкцию, как выбрать карнизы для штор, исходя из их видов.
Если вам нужно визуально сделать окно длиннее, то в таком случае повесьте шторы примерно от 20 до 30 см выше верхнего края окна или же установите карниз на потолке. Чтобы сделать окно шире, следует взять карниз со светлым текстилем, идущим во всю ширину окна. Тем, кто хочет больше уюта в комнате, нужно уменьшить слишком большое окно. Для этого надо взять карниз, который точно совпадает по размеру с проемом окна.
Карнизы различаются, прежде всего, по своей конфигурации. Также они делятся по способу крепежа на потолочные и настенные. По материалу они бывают таких видов, как деревянные, металлические и пластиковые.
Наиболее распространенным и классическим вариантом являются деревянные карнизы, их чаще используют дизайнеры. Они подходят для любого интерьера. Для основы используют породы деревьев, имеющие плотную структуру и четко выраженные продольные волокна (это дуб, вишня, орех и хвойные деревья). В основном деревянные карнизы однорядные, но иногда бывают и двухрядными.
Как выбрать карнизы для штор из профиля? Профильный карниз отличается гибкостью, делается он из алюминиевого профиля. Его основным достоинством является практичность. Благодаря пластичности материала можно создавать конструкции самых необычных форм, например, в виде арок, многоуровневые карнизы или эркерные. Формы хоть и однообразные, зато имеется долгий срок эксплуатации. Если нужно крепить шторы с ламбрекенами, то используют именно этот вид карниз. Ламбрекен к фасаду изделия обычно прикрепляется липучками.
Как выбрать карнизы для штор круглой формы, каковы их особенности? Такие конструкции в своей основе имеют штангу, сделанную из дерева, металла или полимеров (самый распространенный вариант). Диаметр основной трубы составляет обычно от десяти до сорока миллиметров. Дополнительная труба выпускается диаметром от двух до трех миллиметров. Традиционный способ крепежа штор подразумевает размещение плотных штор на основной трубе, а на дополнительную помещают тюль. Но этот способ постепенно отходит на второй план и поэтому поверх однотонного текстиля вешают прозрачную органзу с узором. Чтобы прикрепить третий ряд ткани, используют струну. Следует учесть, что чем тяжелее будут шторы, тем толще нужно выбрать трубки карниза. Немаловажную роль играет и длина текстиля. Для короткой шторы вполне подойдет и тонкая штанга.
Несущей конструкцией в струнных карнизах является тонкий трос. Такие карнизы могут иметь один ярус, два или три. Преимущества струнного карниза – это возможность монтирования к потолку или к стене, небольшой вес конструкции. Единственным недостатком считается то, что подобного рода карнизы не смогут выдержать тяжелые полотна. Струнные карнизы являются универсальными, так как они подходят большинству стилей интерьера.
С помощью применения потолочных карнизов можно значительно расширить возможности украшения комнаты. Они могут визуально добавить пространства. Такие карнизы не отличаются массивностью. Их сочетают либо с потолком, либо с цветом мебели. Эти карнизы по типу конструкции подразделяются на струнные, рельсовые или штанговые (круглая штанга крепится на кронштейны). Потолочные карнизы из пластика являются конструкцией, состоящей из ровной планки с отверстиями для перемещения крючков, двух округленных деталей, являющихся окончанием и багета, и карниза. Багет может иметь любую расцветку, и однотонную цветную, и имитирующую дерево. Планку ставят на монтированный карниз. Если со временем вам захочется сменить мебель, то будет достаточно поменять багет для сохранения гармоничной цветовой гаммы в одном стиле. Как выбрать карнизы для штор? Сначала определитесь, сколько рядов нужно – один, два или три. Благодаря потолочным карнизам можно создать самые разные конфигурации в оконном проеме. Например, можно сделать волну или карниз, закругленный в ту или иную сторону.
Как выбрать карнизы для штор из пластика? Такие конструкции экономичны, имеют разнообразие расцветок и дополнительной фурнитуры. Благодаря этому пластиковые карнизы являются хорошей заменой дорогим вариантам. Следует учесть, что модели светлых оттенков значительно поддаются выгоранию, карниз,ы сделанные под дерево, или модели черного цвета могут прослужить очень долго. Еще к преимуществам относят несложную установку, небольшую цену, легкий уход.
Многие предпочитают устанавливать металлические карнизы. В основном они делают такой выбор из-за прочности материала. По виду карнизы одновременно просты и декоративны. Такие изделия бывают как однорядными, так и многорядными. Карнизы из металла способны выдержать массу набивных портьер и гобеленнего текстиля. Они также стильно смотрятся и с легкими тканями. Особое место среди металлических карнизов отводят ковке. У кованых карнизов имеется необыкновенная прочность, а изящные линии прекрасно дополнят имеющиеся в интерьере ажурные элементы ковки. Они бывают белыми, позолоченными, глянцевыми, черными, матовыми, медными, цвета латуни. Если уникальные карнизы, выполненные в технике ковки, для вас дороги, то можно остановиться на имитации ковки. Под этим подразумевается сочетание натурального дерева с камнем. Такой вариант особенно подходит для создания стиля прованс или барокко. В качестве крепежей для штор можно выбрать крючки или же прищепки.
Иногда из-за ширины подоконника невозможно повесить длинные шторы, такое положение легко исправить. Для этого используют рельсовые или шинные карнизы. Рельсовыми карнизами являются ПВХ конструкции или алюминиевые, имеющие один либо несколько желобков. По ним перемещаются ролики с крючками. Благодаря специальным заглушкам предотвращается выпадение роликов из рельс.
Особенностью багетных карнизов является то, что имеется планка, которая собой закрывает систему для крепления штор. Планка имеет декоративный вид и бывает любых расцветок, например, под мрамор, бронзу, золото, серебро, иногда повторяет структуру древесины, паркета. Она может быть и цельной и пустотелой. Некоторые в такие карнизы устанавливают подсветку, к примеру, галогеновые или точечные светодиодные лампы. Осветительную систему маскируют багетной планкой, но иногда светильники могут разместить и на наконечниках.
Таким образом, вы знаете теперь, как выбрать карнизы для штор, каких они бывают видов, какие имеют недостатки и преимущества. Карниз всегда можно подобрать под любое окно и под любой стиль интерьера.