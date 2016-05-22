​Дружественный минимализм

Что такое идеальный дом для современной семьи? Пожалуй каждый из нас имеет свое собственное ни с чем не сравнимое определение такого жилья. Какой он – прекрасный дом? Уютный, вместительный, с удобным расположением комнат? Возможно декорированный фитостенами или имеющий минималистичный дизайн интерьера? Специалисты из Австрии считают, что секрет успеха зависит от чувства комфорта и атмосферы свободы. Так ли это, поговорим сегодня в нашей новой книге идей.
Авторы проекта решили удивить нас масштабами своей работы. Первый этаж имеет выход на террасу с видом на сад и бассейн. Это пространство идеально подходит для вечерних посиделок в кругу семьи и друзей, именно поэтому оно оборудовано еще одним большим столом и может быть дополнено баром или компактным грилем.
Прогуливаясь по улице, невозможно не остановить взгляд на этом прекрасном доме с лаконичным фасадом. Его архитектура отличается прямыми линиями и формами, а также большим вниманием к деталям в экстерьере. Внешние стены фасада окрашены в белый цвет, в их отделке также использованы натуральный камень. Из больших окон открывается прекрасный вид на окрестности. Немало важно, что дом абсолютно не противоречит характеру экстерьера.
На первом этаже находится просторная гостиная, столовая и кухня – все эти зоны объединены в одном открытом пространстве. Гостиная обозначена диванной группой, небольшим журнальным столиком из стекла и символом домашнего уюта – камином. Внутреннее убранство выполнено в гармонии с природой и предусматривает полностью деревянную отделку. В качестве меблировки служат предметы с использованием натурального текстиля.
Столовая расположилось в самой удачной точке обзора и, благодаря панорамным окнам, отсюда стало возможным любоваться прекрасным пейзажем в любое время суток. В теплое время года именно они осуществляют прямую связь этого пространства и террасы. Продуманная раздвижная система в открытом состоянии полностью стирает грань между интерьером и экстерьером. Также авторы уделили внимание световому сценарию, позволяющему регулировать освещение и создавать атмосферу под стать настроению или мероприятию.
Зона кухни четко обозначена планировочным решением. Она оформлена невероятно элегантно, без лишних деталей и с продуманными акцентами. Зонирование помогает решить потолок и кухонный остров. Идея лаконичности доведена до максимума, что придает помещению безупречный вид. Союз натуральной текстуры дерева с матовым белым в фасадах мебели — тренд по созданию стильного и уютного интерьера.
Матовые и глянцевые поверхности мебели в ванной комнате — практичное и популярное решение, мечта эстетов и любителей современных и минималистичных интерьеров. Этот роскошный санузел смотрится стильно и респектабельно благодаря своей подчеркнутой геометрии. Комната кажется местом аскетичным, спокойным и структурированным, где внимание не перегружено, а также присутствует ощущение природной естественности и порядка.