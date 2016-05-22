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​Дружественный минимализм

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Wohnen am Pool, PASCHINGER ARCHITEKTEN ZT KG PASCHINGER ARCHITEKTEN ZT KG Дома в стиле модерн Твердая древесина Белый
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Что такое идеальный дом для современной семьи? Пожалуй каждый из нас имеет свое собственное ни с чем не сравнимое определение такого жилья. Какой он – прекрасный дом? Уютный, вместительный, с удобным расположением комнат? Возможно декорированный фитостенами или имеющий минималистичный дизайн интерьера? Специалисты из Австрии считают, что секрет успеха зависит от чувства комфорта и атмосферы свободы. Так ли это, поговорим сегодня в нашей новой книге идей.

Торжество масштабов

Wohnen am Pool, PASCHINGER ARCHITEKTEN ZT KG PASCHINGER ARCHITEKTEN ZT KG Бассейн в стиле модерн Бетон Серый
PASCHINGER ARCHITEKTEN ZT KG

PASCHINGER ARCHITEKTEN ZT KG
PASCHINGER ARCHITEKTEN ZT KG
PASCHINGER ARCHITEKTEN ZT KG

Авторы проекта решили удивить нас масштабами своей работы. Первый этаж имеет выход на террасу с видом на сад и бассейн. Это пространство идеально подходит для вечерних посиделок в кругу семьи и друзей, именно поэтому оно оборудовано еще одним большим столом и может быть дополнено баром или компактным грилем.

Наслаждаясь природой

Wohnen am Pool, PASCHINGER ARCHITEKTEN ZT KG PASCHINGER ARCHITEKTEN ZT KG Дома в стиле модерн Твердая древесина Белый
PASCHINGER ARCHITEKTEN ZT KG

PASCHINGER ARCHITEKTEN ZT KG
PASCHINGER ARCHITEKTEN ZT KG
PASCHINGER ARCHITEKTEN ZT KG

Прогуливаясь по улице, невозможно не остановить взгляд на этом прекрасном доме с лаконичным фасадом. Его архитектура отличается прямыми линиями и формами, а также большим вниманием к деталям в экстерьере. Внешние стены фасада окрашены в белый цвет, в их отделке также использованы натуральный камень. Из больших окон открывается прекрасный вид на окрестности. Немало важно, что дом абсолютно не противоречит характеру экстерьера.

Уютная обитель

Wohnen am Pool, PASCHINGER ARCHITEKTEN ZT KG PASCHINGER ARCHITEKTEN ZT KG Гостиная в стиле модерн Бетон Черный
PASCHINGER ARCHITEKTEN ZT KG

PASCHINGER ARCHITEKTEN ZT KG
PASCHINGER ARCHITEKTEN ZT KG
PASCHINGER ARCHITEKTEN ZT KG

На первом этаже находится просторная гостиная, столовая и кухня – все эти зоны объединены в одном открытом пространстве. Гостиная обозначена диванной группой, небольшим журнальным столиком из стекла и символом домашнего уюта – камином. Внутреннее убранство выполнено в гармонии с природой и предусматривает полностью деревянную отделку. В качестве меблировки служат предметы с использованием натурального текстиля.

Домашний очаг

Wohnen am Pool, PASCHINGER ARCHITEKTEN ZT KG PASCHINGER ARCHITEKTEN ZT KG Столовая комната в стиле модерн Твердая древесина Многоцветный
PASCHINGER ARCHITEKTEN ZT KG

PASCHINGER ARCHITEKTEN ZT KG
PASCHINGER ARCHITEKTEN ZT KG
PASCHINGER ARCHITEKTEN ZT KG

Столовая расположилось в самой удачной точке обзора и, благодаря панорамным окнам, отсюда стало возможным любоваться прекрасным пейзажем в любое время суток. В теплое время года именно они осуществляют прямую связь этого пространства и террасы. Продуманная раздвижная система в открытом состоянии полностью стирает грань между интерьером и экстерьером. Также авторы уделили внимание световому сценарию, позволяющему регулировать освещение и создавать атмосферу под стать настроению или мероприятию.

Идеальная кухня

Wohnen am Pool, PASCHINGER ARCHITEKTEN ZT KG PASCHINGER ARCHITEKTEN ZT KG Кухня в стиле модерн Твердая древесина Многоцветный
PASCHINGER ARCHITEKTEN ZT KG

PASCHINGER ARCHITEKTEN ZT KG
PASCHINGER ARCHITEKTEN ZT KG
PASCHINGER ARCHITEKTEN ZT KG

Зона кухни четко обозначена планировочным решением. Она оформлена невероятно элегантно, без лишних деталей и с продуманными акцентами. Зонирование помогает решить потолок и кухонный остров. Идея лаконичности доведена до максимума, что придает помещению безупречный вид. Союз натуральной текстуры дерева с матовым белым в фасадах мебели — тренд по созданию стильного и уютного интерьера.

Аскетичная ванная комната

Wohnen am Pool, PASCHINGER ARCHITEKTEN ZT KG PASCHINGER ARCHITEKTEN ZT KG Ванная комната в стиле модерн Бетон Серый
PASCHINGER ARCHITEKTEN ZT KG

PASCHINGER ARCHITEKTEN ZT KG
PASCHINGER ARCHITEKTEN ZT KG
PASCHINGER ARCHITEKTEN ZT KG

Матовые и глянцевые поверхности мебели в ванной комнате — практичное и популярное решение, мечта эстетов и любителей современных и минималистичных интерьеров. Этот роскошный санузел смотрится стильно и респектабельно благодаря своей подчеркнутой геометрии. Комната кажется местом аскетичным, спокойным и структурированным, где внимание не перегружено, а также присутствует ощущение природной естественности и порядка.

TOП-12 проектов одноэтажных домов
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