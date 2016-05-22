​Дружественный минимализм

Что такое идеальный дом для современной семьи? Пожалуй каждый из нас имеет свое собственное ни с чем не сравнимое определение такого жилья. Какой он – прекрасный дом? Уютный, вместительный, с удобным расположением комнат? Возможно декорированный фитостенами или имеющий минималистичный дизайн интерьера? Специалисты из Австрии считают, что секрет успеха зависит от чувства комфорта и атмосферы свободы. Так ли это, поговорим сегодня в нашей новой книге идей.