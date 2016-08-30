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Гламурный коттедж в стиле модерн

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
homify Гостиная в стиле модерн
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Осознаем мы это или нет, но пространство вокруг ежесекундно меняет нас. Каждый порыв ветерка, коснувшийся лица, каждая пальма, порадовавшая нас в отпуске, каждый палисандр, удививший своим эффектным цветением – уже часть нас самих. К счастью, это касается не только природы, но и страны, дома, квартиры, комнаты, кровати и даже матраца, сменив который, вы будто унесете часть своей ежедневной усталости и раздражительности и позволите себе опять просыпаться с улыбкой: «Новый день! Ура! Я столько всего могу сделать!»

Купите новую кровать именно с тем модным изголовьем, что так восхитило вас в журнале. Сделайте ремонт в комнате и поставьте кровать так,чтобы вас встречала утром не стена, а высоченная ель, которая наконец-то добралась до высоты вашего 4 этажа. Купите квартиру в том районе, что рядом с любимым парком, и тогда именно вдоль него вы будете радостно(!) идти на работу. Постройте дом, где учтете все-все-все, что хотят ваши близкие, и даже немного больше. Соберите пару-тройку чемоданов, почувствуйте себя свободным сменить даже страну, потому что то ощущение, что так явственно коснулось вас в прошлогоднем отпуске, не врет. Это действительно, то место, куда стремится ваша душа, где вы действительно будете счастливы…

Паркинг

homify Дома в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Только представьте: вы подъезжаете вечером не к подъезду панельной новостройки и даже не к дому в коттеджном поселке, а к этому белоснежному особняку с колоннами, стеклянной стеной (язык не поворачивается назвать остекление таких размеров «окном»), дабл-паркингом под навесом и изысканным ландшафтным дизайном.

Белоснежное совершенство

homify Дома в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

И да, все это изменит вас безвозвратно. Новая страна (дом, квартира, кровать или лампа) сделают то, что под силу только квалифицированному психотерапевту (или ежедневно повторяемым мантрам). Они изменят ваши привычки. Вы вылупитесь из своего рутинного кокона. И получите шанс стать именно тем человеком, которым ощущаете себя в минуты душевного подъема и максимально хорошего самочувствия. Возможно, вы наконец-то сможете рисовать или писать. Да-да, вы всегда знали, что можете, но почему-то прежде ваши попытки оказывались не столь впечатляющими, как бы вам хотелось.

Но теперь вы можете! Так что дерзайте, смените квартиру (страну, кровать) или постройте дом. Например, как этот. Не можете сами, наймите специалистов, как студия ARQUITETO AQUILES NÍCOLAS KÍLARIS, что построила этот шедевр. Вам это пока не совсем по карману? Порадуйтесь за ту семью, для которой построен этот дом, и приметьте парочку интересных приемов для воплощения у себя. Они обязательно принесут с собой часть того, что вы увидите, путешествуя с нами по этой резиденции.

​Гостиная-столовая

homify Гостиная в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Захватывающее панорамное остекление, изысканная цветовая гамма интерьера, мягчайший бархат подушек на низком и невероятно удобном диване, ласкающая нежность длинноворсового ковра, переливающийся в солнечном свете хрусталь над обеденным столом… Роскошь во всем!

Кухня

homify Кухня в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Глянцевая кухня с потрясающим керамогранитным полированным полом выглядит потрясающе свежо и современно!

​Бассейн

homify Бассейн в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

В жарком климате невозможно жить без водоема. Реки, моря или хотя-бы бассейна. «Хотя бы» – так думают про бассейн очень многие. Но нельзя сравнивать бассейн под открытым небом и тот бассейн в фитнесс-центре, куда вы ходите 3 раза в неделю, даже если они очень похожи по размеру. В некоторых нюансах бассейн даже лучше моря, например, до него не нужно идти и вода в нем всегда кристально чиста. 

Оазис

homify Дома в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

А если он еще так сложно и эффектно спроектирован, вокруг него расставлены новенькие, модные и, конечно же, удобные шезлонги, а рядом (и вы это точно знаете!) кухня с блендером и холодильник со льдогенератором, о нем никак нельзя сказать «хотя бы бассейн», это целый мир, который удовлетворит подавляющее большинство ваших летних желаний, расположенный посреди оазиса! 

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​Ванная

homify Ванная комната в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Волшебная простота и максимальная функциональность. Ничего лишнего, но при этом есть все, даже джакузи.

​Кабинет главы семьи

homify Рабочий кабинет в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Такой дом не появляется из ниоткуда. Кто-то (и возможно он даже не один) работает над этим. И не только в офисе, но и дома. Создать идеальные условия для интеллектуального труда не просто. И дело даже не в тишине и недоступности для детей. Есть множество важных характеристик из области эргономики пространства (типа высоты стола, стула и мягкости его сиденья), но правда в том, что нас настраивают на рабочий лад совершенно разные вещи. Кому-то нужна музыка погромче и чашка кофе, кого-то мотивирует Доска желаний перед глазами, а для третьего нужна действительно тишина и предрассветные сумерки (или вечерний полумрак).

​На закате

homify Дома в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Когда заходит солнце, включается подсветка, а ты в это время все еще лежишь в шезлонге у бассейна, потому что июль, суббота и вообще какая-то сладкая нега разлилась по всему телу. В этот момент ты вспоминаешь тот день, когда сменил матрас и подумал: «Всего-то! Это я могу!»

Для тех, кто ищет гармонии:

— Шикарные ванные комнаты в стиле SPA;

— Освещение на улицеосвещение в ванной комнате и освещение на кухне;

— Кухни мечты: найди свою.

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