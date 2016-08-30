Гламурный коттедж в стиле модерн

Осознаем мы это или нет, но пространство вокруг ежесекундно меняет нас. Каждый порыв ветерка, коснувшийся лица, каждая пальма, порадовавшая нас в отпуске, каждый палисандр, удививший своим эффектным цветением – уже часть нас самих. К счастью, это касается не только природы, но и страны, дома, квартиры, комнаты, кровати и даже матраца, сменив который, вы будто унесете часть своей ежедневной усталости и раздражительности и позволите себе опять просыпаться с улыбкой: «Новый день! Ура! Я столько всего могу сделать!»

Купите новую кровать именно с тем модным изголовьем, что так восхитило вас в журнале. Сделайте ремонт в комнате и поставьте кровать так,чтобы вас встречала утром не стена, а высоченная ель, которая наконец-то добралась до высоты вашего 4 этажа. Купите квартиру в том районе, что рядом с любимым парком, и тогда именно вдоль него вы будете радостно(!) идти на работу. Постройте дом, где учтете все-все-все, что хотят ваши близкие, и даже немного больше. Соберите пару-тройку чемоданов, почувствуйте себя свободным сменить даже страну, потому что то ощущение, что так явственно коснулось вас в прошлогоднем отпуске, не врет. Это действительно, то место, куда стремится ваша душа, где вы действительно будете счастливы…