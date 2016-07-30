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Шикарный дом в стиле неоклассика

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
homify Столовая комната в стиле модерн
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Роскошный гламурный дом – это прекрасный способ создать для своей семьи оазис благополучия и спокойствия посреди любого пригорода. В этом районе, где построен данный проект от студии ARQUITETO AQUILES NÍCOLAS KÍLARIS, большинство домов имеют особенное, элегантное очарование глянца и гламура в неоклассическом стиле.

Каждый проект архитектора Николаса Килариса оригинален и эксклюзивен, но если вы загляните в его портфолио, то невооруженным взглядом заметите фирменный почерк. Все они похожи в создании как определенного эффекта гламурной, почти голливудской роскоши, так и в лаконичном практичном дизайне.

Дизайн фасадов

homify Дома в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Почти симметричный фасад этого дома показывает, как можно жить, если у вас есть бюджет на дом площадью около 400 кв. метров. Шикарная автомобильная парковка выложена керамической плиткой и реализована в формате ниши для двух автомобилей – мини-вэна и джипа.

Роскошный палисадник выдержан в современном стиле, а двум пальмам, что вы видите на фотографии выше, уже более 30-ти лет – они играли важную роль в деле покупки именно этого участка!

Фасады решены в неоклассической элегантной манере со смесью модерна. Именно так выглядят бразильские коттеджи мечты!

​Дизайн кухни

homify Кухня в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Современная кухня оформлена в стиле модерн, имеет шикарный набор мебели и бытовой техники, включая встроенные духовой шкаф и микроволновку и холодильник. Кроме того, на кухне в семейном доме с детьми нельзя обойтись без барной стойки, которая удобна как для завтраков, так и в течение дня!

Глянцевые фасады

homify Кухня в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Шикарные черные глянцевые фасады выглядят здесь вместе с блеском стали и композитной столешницей просто потрясающе! 

​Глянцевая столовая

homify Столовая комната в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Элементы ар-деко вы найдете в столовой, оформленной с любовью к голливудским виллам. Здесь зеркальная мебель, отделка стен и блеск софитов позволяют создать настоящее шоу на фоне современного интерьера.

​Дизайн гостиной

homify Гостиная в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Рядом со столовой находится и парадная гостиная с зоной лестничного холла. Здесь стоит удивительно модный асимметричный зеркальный кофейный столик, а изгибы лестницы с мраморными ступенями напоминают о дизайне лестниц на люксовых лайнерах.

​Мастер-сьют

homify Спальня в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

В доме вы найдете несколько мастер-сьютов – все со встроенными системами хранения, некоторые – с отдельной зоной с мягкой мебелью для просмотра кинофильмов. Телевизор может поворачиваться, образуя зону отдыха и на кровати.

Нужна помощь с проектом дома?
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Детская

homify Детская комната в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Фантастическая гламурная детская для девочки выполнена в фирменном стиле бразильяно – модерн, припудренный глянцем, роскошью, блеском и гламурными нотками.

​Ванная комната

homify Ванная комната в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Главная ванная комната при мастер-сьюте разделена на три зоны: одна – для будуарного и туалетного столика, другая – для унитаза и биде, третья – для душевой кабины. Будуарный столик имеет важное дополнение – закрытые стеклом ниши для украшений.

​Вечерняя подсветка

homify Дома в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Вечером дом становится не просто красивым произведением искусства в частной архитектуре, но и лучшим местом во всем мире для одной конкретной семьи! Почему? Смотрите ответ на следующей фотографии!

​Зона у бассейна

homify Дома в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

На заднем дворике мы найдем шикарный ландшафтный проект, основанный на террасах и мощеных площадках при бассейне с изумрудной подсветкой. Вокруг посажены пальмы разных сортов, а под навесом – летняя кухня со столовой позволяют весь вечер проводить, отдыхая на свежем воздухе.

​Дизайн бассейна

homify Дома в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

У бассейна есть специальная неглубокая ниша для младенца, которая будет использоваться с комфортом мамой и ребенком, а в общей зоне есть водопад для гидромассажа.

​Летняя кухня с мангалом

homify Дома в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Прекрасная летняя кухня с мангалом, барной стойкой, зоной кулинарии и двумя круглыми столами позволяет собрать друзей в любой день и вместе отпраздновать красоту жизни!

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