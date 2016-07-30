Шикарный дом в стиле неоклассика

Роскошный гламурный дом – это прекрасный способ создать для своей семьи оазис благополучия и спокойствия посреди любого пригорода. В этом районе, где построен данный проект от студии ARQUITETO AQUILES NÍCOLAS KÍLARIS, большинство домов имеют особенное, элегантное очарование глянца и гламура в неоклассическом стиле.

Каждый проект архитектора Николаса Килариса оригинален и эксклюзивен, но если вы загляните в его портфолио, то невооруженным взглядом заметите фирменный почерк. Все они похожи в создании как определенного эффекта гламурной, почти голливудской роскоши, так и в лаконичном практичном дизайне.