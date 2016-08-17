Дизайнерский люксовый лофт

Фантастически стильный и оформленный настоящими талантами из студии IPPOLITO FLEITZ GROUP – IDENTITY ARCHITECTS, этот проект действительно является одним из лучших примеров того, что стиль лофт может быть не только брутальным и мужским, но и семейным местом для жизни.

Район Пальмше парк в Есслингине – это бывший казарменный военный городок, образец архитектуры позднего вильгельмского периода. Еще двадцать лет назад никто не думал, что здесь в принципе могут захотеть жить молодые семьи или даже те, кто отчаянно нуждается в жилье.

Правда, в конце 90-х он был переделан в престижный жилой комплекс с панорамным остеклением, новой отделкой и особенно удобными планировками и квадратурой. Но, что самое интересное, этот проект лофта является частью данной реконструкции лишь отчасти. Еще три года назад он были двумя офисами на первом и втором этаже здания и только сейчас стал идеальным местом – воплощением мечты о современной жизни в центре города для молодой семьи с двумя маленькими детьми!