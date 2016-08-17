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Дизайнерский люксовый лофт

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Loft ESN, Ippolito Fleitz Group – Identity Architects Ippolito Fleitz Group – Identity Architects Столовая комната в стиле модерн
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Фантастически стильный и оформленный настоящими талантами из студии IPPOLITO FLEITZ GROUP – IDENTITY ARCHITECTS, этот проект действительно является одним из лучших примеров того, что стиль лофт может быть не только брутальным и мужским, но и семейным местом для жизни.

Район Пальмше парк в Есслингине – это бывший казарменный военный городок, образец архитектуры позднего вильгельмского периода. Еще двадцать лет назад никто не думал, что здесь в принципе могут захотеть жить молодые семьи или даже те, кто отчаянно нуждается в жилье.

Правда, в конце 90-х он был переделан в престижный жилой комплекс с панорамным остеклением, новой отделкой и особенно удобными планировками и квадратурой. Но, что самое интересное, этот проект лофта является частью данной реконструкции лишь отчасти. Еще три года назад он были двумя офисами на первом и втором этаже здания и только сейчас стал идеальным местом – воплощением мечты о современной жизни в центре города для молодой семьи с двумя маленькими детьми!

​Концепт проекта

Loft ESN, Ippolito Fleitz Group – Identity Architects Ippolito Fleitz Group – Identity Architects Столовая комната в стиле модерн
Ippolito Fleitz Group – Identity Architects

Loft ESN

Ippolito Fleitz Group – Identity Architects
Ippolito Fleitz Group – Identity Architects
Ippolito Fleitz Group – Identity Architects

Так, офисное помещение в два уровня с очень высокими потолками стало местом для жизни прекрасных людей с очень современным вкусом. В дизайне были использованы элементы стиля модерн, лофт, индастриал, а сама квартира больше всего похожа на пентхаус.

В концепции проекта во главу угла встала открытая планировка общественного пространства, которое занимает весь первый уровень и, частично, второй.

Столовая

Loft ESN, Ippolito Fleitz Group – Identity Architects Ippolito Fleitz Group – Identity Architects Столовая комната в стиле модерн
Ippolito Fleitz Group – Identity Architects

Loft ESN

Ippolito Fleitz Group – Identity Architects
Ippolito Fleitz Group – Identity Architects
Ippolito Fleitz Group – Identity Architects

Шикарная столовая для званых ужинов и семейных обедов расположилась рядом с двусветным остеклением, она помогает совмещать внутренние балконы и холлы второго этажа.

В этой столовой царит особенная атмосфера благодаря эклектичному дизайну интерьера, сдержанной цветовой гамме и очень эффектной высоте потолков. Здесь приятно видеть семью за завтраком и друзей за ужином, и именно данная зона является фокусной точкой всей композиции интерьера.

​Кухня

Loft ESN, Ippolito Fleitz Group – Identity Architects Ippolito Fleitz Group – Identity Architects Кухня в стиле модерн
Ippolito Fleitz Group – Identity Architects

Loft ESN

Ippolito Fleitz Group – Identity Architects
Ippolito Fleitz Group – Identity Architects
Ippolito Fleitz Group – Identity Architects

Шикарная кухня очень современна и составлена из брендового модульного гарнитура. Здесь мы найдем матовые фасады, печь из стеклокерамики, кухонный остров с дополнительными выступающими модулями хранения и дизайнерскую сантехнику.

​Гостиная

Loft ESN, Ippolito Fleitz Group – Identity Architects Ippolito Fleitz Group – Identity Architects Гостиная в стиле модерн
Ippolito Fleitz Group – Identity Architects

Loft ESN

Ippolito Fleitz Group – Identity Architects
Ippolito Fleitz Group – Identity Architects
Ippolito Fleitz Group – Identity Architects

В дизайне гостиной особенно заметным элементом стала зеркальная отделка стен с орнаментом, напоминающим ветви старого дерева. Здесь чувствуется атмосфера урбанистического шале!

​Современный подход

Loft ESN, Ippolito Fleitz Group – Identity Architects Ippolito Fleitz Group – Identity Architects Гостиная в стиле модерн
Ippolito Fleitz Group – Identity Architects

Loft ESN

Ippolito Fleitz Group – Identity Architects
Ippolito Fleitz Group – Identity Architects
Ippolito Fleitz Group – Identity Architects

Встроенные подсветка и винотека и интегрированные модули для всей электроники в зоне гостиной прекрасно сочетаются с роялем в дальнем углу комнаты.

​Акцентные стены

Loft ESN, Ippolito Fleitz Group – Identity Architects Ippolito Fleitz Group – Identity Architects Кухня в стиле модерн
Ippolito Fleitz Group – Identity Architects

Loft ESN

Ippolito Fleitz Group – Identity Architects
Ippolito Fleitz Group – Identity Architects
Ippolito Fleitz Group – Identity Architects

По всей территории апартаментов дизайнер предусмотрел акцентные стены – они позволяет создавать нужное настроение при переходе из одной зоны в другую.

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​Ванная комната

Loft ESN, Ippolito Fleitz Group – Identity Architects Ippolito Fleitz Group – Identity Architects Ванная комната в стиле модерн
Ippolito Fleitz Group – Identity Architects

Loft ESN

Ippolito Fleitz Group – Identity Architects
Ippolito Fleitz Group – Identity Architects
Ippolito Fleitz Group – Identity Architects

На втором этаже находятся приватные зоны – спальни и ванные комнаты. Одна из них оформлена в морской сине-песчаной цветовой гамме и смотрится, благодаря тропическим растениям, очень колоритно.

​Главная спальня

Loft ESN, Ippolito Fleitz Group – Identity Architects Ippolito Fleitz Group – Identity Architects Гардеробная в стиле модерн
Ippolito Fleitz Group – Identity Architects

Loft ESN

Ippolito Fleitz Group – Identity Architects
Ippolito Fleitz Group – Identity Architects
Ippolito Fleitz Group – Identity Architects

Интересно выглядит на мансарде и главная спальня со скошенными потолками и необычайно большим зеркалом, составленным из двух частей. Встроенные системы хранения отлично справляются с созданием геометричного узора из белых и синих зон в интерьере, полном косых линий.  Всего в лофте несколько спален с ванными комнатами, отдельные гардеробные и просторные холлы.

Такой лофт, созданный на основе бывшего казарменного строения, а затем офисов, показывает нам эволюцию архитектуры. Факт в том, что любое строение может быть преобразовано в жилое в какой-то момент своей истории, и это открывает огромный простор для идей и мысли архитекторам и дизайнерам интерьера.

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