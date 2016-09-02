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​50 квадратов элегантного модерна

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Apartament w Warszawie, Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz Кухня в стиле модерн
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Не все хотят в собственной квартире воплотить шоу для зрителей. Большинство из нас стремится создать функциональный интерьер, который будет сдержан и немного аристократичен, не испугает гостей головой коня, вылезающего из стены в прихожей, и примирит вкусы всех, вынужденно или по доброй воле проживающих в квартире.

Сегодня мы предлагаем вашему вниманию именно такой интерьер. Элегантный и современный, модный, но все же с некоторыми оттенками ретро. Он подойдет и для молодой семьи, которая только приобрела свое первое жилье, и для пары, дети которой выросли и уже вьют собственное гнездо где-то в другом месте.

Мы представляем вам интерьер, который не тянет внимание на себя, а представляет уютное пространство, в котором вы не будете чувствовать себя дополнением к нему.

​Открытая планировка

Apartament w Warszawie, Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz Гостиная в стиле модерн
Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz

Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz
Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz
Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz

50 кв. метров в квартире, в которой есть приватная спальня и ванная комната – не слишком много, чтобы организовать отдельные комнаты для кухни, столовой и гостиной. Но все же этого вполне достаточно, чтобы при открытой планировке этих зон удобно разместилось все необходимое. Два блока дверей-слайдеров заливают все пространство солнечным светом. Между ними – искусно задрапированная элегантными шторами стена. За ними – балкончик с прозрачными экранами и модулями для хранения всего, что хотелось бы убрать подальше, чем в гардеробный шкаф. А радиаторы по всей квартире встроены в пол.

​Гостиная

Apartament w Warszawie, Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz Гостиная в стиле модерн
Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz

Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz
Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz
Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz

Зона гостиной представлена угловым диванчиком и модным кофейным столиком из металла из стекла. Телевизор расположен на противоположной стене, рядом с кухней. Цвета подвесной тумбы под ним (белый глянец и светлое дерево) продублированы и в кухонном гарнитуре. Сдержанная цветовая палитра всего интерьера была дополнена ярко-красным на подушках и картине над диваном. Возможно, это не самый удачный вариант, но зато эти акценты очень легко заменить.

​Кухня-столовая

Apartament w Warszawie, Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz Кухня в стиле модерн
Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz

Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz
Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz
Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz

В нише вдоль стены с TV находится традиционный кухонный гарнитур с закрытыми верхними шкафчиками, дополненный бело-глянцевым модулем для встроенной техники. Дизайн кухонного гарнитура полностью вписан в открытое пространство кухни-столовой-гостиной. Уютный диванчик вдоль окна, оформленный колоннами и библиотекой, привносит атмосферу аристократичного салона. А обеденный столик на четверых с ретро-стульями сюда подходит просто идеально.

​Спальня

Apartament w Warszawie, Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz Спальня в стиле модерн
Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz

Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz
Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz
Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz

Спальня оформлена в нежно-серых тонах. Здесь повторяются некоторые элементы гостиной, например, шторы в пол, огромные окна-двери в пол, подсветка, встроенная в карнизы. Маленькая площадь спальни (15 кв. метров) не помешала создать столь изысканный и функциональный интерьер. Для облегчения визуального ряда миниатюрные тумбочки сделаны подвесными, а традиционные прикроватные лампы заменили стальные шары на подвесах. Все это дополнено качественным текстилем.

​Гардеробная

Apartament w Warszawie, Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz Спальня в стиле модерн
Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz

Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz
Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz
Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz

Нашлось местечко в этой спальне и для гардеробной, которой досталось ниша за сдвижными дверьми из матового стекла, которое удивительно гармонично сочетается с шелковым «мехом» пледа. Гардеробная система продумана до мелочей и полностью соответствует нуждам именно владельцев квартиры.

​Ванная комната

Apartament w Warszawie, Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz Ванная комната в стиле модерн
Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz

Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz
Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz
Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz

Огромное зеркало во всю стену над раковиной и еще одно меньшего формата на противоположной стене создают эффектную иллюзию. Все размещено очень рационально, для экономии места даже отказались от традиционной тумбы под умывальником, но устроили нишу для туалетных принадлежностей в стене. Не забыли и про розетки и подсветку. Ванная обрамлена той же глянцевой плиткой, имитирующей черный мрамор, которой покрыт пол и стены.

​Душевая кабина

Apartament w Warszawie, Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz Ванная комната в стиле модерн
Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz

Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz
Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz
Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz

В душевой кабине нас тоже встречает минималистичный люкс. На потолке –тропический душ, на стене – черный «мрамор», подсвеченный сверху, слив вмонтирован в пол. Добавьте к этому прозрачную дверцу и вы уже не вспомните о том, что здесь не так уж много места.

За снимки, которые сопровождали наше путешествие благодарность фотографу MICHAŁ MŁYNARCZYK.

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