​50 квадратов элегантного модерна

Не все хотят в собственной квартире воплотить шоу для зрителей. Большинство из нас стремится создать функциональный интерьер, который будет сдержан и немного аристократичен, не испугает гостей головой коня, вылезающего из стены в прихожей, и примирит вкусы всех, вынужденно или по доброй воле проживающих в квартире.

Сегодня мы предлагаем вашему вниманию именно такой интерьер. Элегантный и современный, модный, но все же с некоторыми оттенками ретро. Он подойдет и для молодой семьи, которая только приобрела свое первое жилье, и для пары, дети которой выросли и уже вьют собственное гнездо где-то в другом месте.

Мы представляем вам интерьер, который не тянет внимание на себя, а представляет уютное пространство, в котором вы не будете чувствовать себя дополнением к нему.