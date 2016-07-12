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​TOП-10 коттеджей в стиле минимализм

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
homify Дома в стиле модерн
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Вы давно мечтаете о таком – лаконичном, ультра-современном доме в стиле минимализм, который полностью перевернул бы вашу жизнь! Сегодня мы специально для вас подготовили 10 проектов коттеджей в стиле минимализм, которые достойны самой высшей оценки!

Двойная роскошь

Дом под Москвой ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT Дома в стиле минимализм
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

Дом под Москвой

ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

Этот не менее невероятный проект в стиле минимализм мы нашли в портфолио архитектора Александра Жидкова. В нем есть не только непревзойденная эстетика современности, но и очень рациональная планировка, которая придется по вкусу всем эстетам.

​Новый формат

Residência Bosque Tramontim, studio vtx studio vtx Дома в стиле минимализм
studio vtx

studio vtx
studio vtx
studio vtx

Этот красивый дом имеет потрясающую планировку, вытянутую в сторону сада, отличную автостоянку для двух машин и очень минималистичную отделку фасадов (штукатурка белого и грифельного цвета и деревянные панели).

Швейцарский люкс

Objekt 329, meier architekten zürich meier architekten zürich Дома в стиле модерн
meier architekten zürich

meier architekten zürich
meier architekten zürich
meier architekten zürich

Этот лаконичный и очень шикарный проект коттеджа выглядит просто фантастически –изысканность нового времени гармонично сочетается с эффектным форматом остекления. Например, на втором этаже слева мы найдем гостиную со сплошным остеклением сразу двух внешних стен и видом на горы и балкон.

​Асимметрия 21-ого века

BIAŁY PAWILON, PAWEL LIS ARCHITEKCI PAWEL LIS ARCHITEKCI Балкон и терраса в стиле минимализм Стекло Белый
PAWEL LIS ARCHITEKCI

PAWEL LIS ARCHITEKCI
PAWEL LIS ARCHITEKCI
PAWEL LIS ARCHITEKCI

Еще один интересный проект мы нашли в портфолио архитектора Павла Лиса. Он создан для реализации под Варшавой и имеет отличные шансы стать прекрасным местом для жизни современной семьи. Общая площадь дома – всего лишь 230 кв. метров, хотя кажется, что в два раза больше!

​Пригородная приватность

Casa A, mousa / Inspiración Arquitectónica mousa / Inspiración Arquitectónica Дома в стиле минимализм
mousa / Inspiración Arquitectónica

mousa / Inspiración Arquitectónica
mousa / Inspiración Arquitectónica
mousa / Inspiración Arquitectónica

Следующий дом является удачным примером приватного модерна, который создается для проекта на шумной улице. Здесь есть все, что нужно при таком подходе – красиво и оригинально оформленные сплошные фасады.

​Пляжный домик

homify Дома в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Этот просто невероятной красоты пляжный домик создан по проекту BIURO PROJEKTOWE MTM STYL для реализации в Польше. Он – эффектный представитель модерна, который не боится быть открытым природе.

Проект называется Asteria и имеет потрясающую планировку, которую вы можете увидеть на официальном сайте студии. Если коротко, то в нем есть гостиная площадью 40 кв. метров, спальни площадью 34, 16 и 18 кв. метров (с гардеробными) и другие сюрпризы!

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

​Красота по-мексикански

Casa BAT, Bau-Art Taller de Arquitectura Bau-Art Taller de Arquitectura Дома в стиле минимализм
Bau-Art Taller de Arquitectura

Bau-Art Taller de Arquitectura
Bau-Art Taller de Arquitectura
Bau-Art Taller de Arquitectura

Еще один пример латиноамериканского бюджетного модерна имеет панорамное остекление в пол сразу в нескольких вариациях – двусветном на лестнице, дверях-слайдерах в спальнях и узких окнах с выходом на крыльцо на кухне!

​Бразильские тропики

Projeto GP 02, HAUS HAUS Дома в стиле минимализм
HAUS

HAUS
HAUS
HAUS

Этот шикарный дом имеет отличный сад в стиле тропической лагуны – здесь есть самые настоящие пальмы, гамак и бассейн изумрудного цвета!

​Минимализм в Цюрихе

Umbau Hofhaus, Giesser Architektur + Planung Giesser Architektur + Planung Сад в стиле кантри
Giesser Architektur + Planung

Giesser Architektur + Planung
Giesser Architektur + Planung
Giesser Architektur + Planung

Еще один швейцарский проект реализован в более приватном формате в пригороде и не рассчитан, как многие шале и дома в Цюрихе и окрестностях, на панорамный вид из окна. Скорее, он обращен в сторону сада и создан на вдохновении именно азиатским минимализмом – здесь есть сад камней, террасы вдоль дома, маленький плавательный бассейн и очень красивый дизайн интерьеров!

​Южноамериканская роскошь

Casa H, Mader Arquitetos Associados Mader Arquitetos Associados Дома в стиле минимализм
Mader Arquitetos Associados

Mader Arquitetos Associados
Mader Arquitetos Associados
Mader Arquitetos Associados

Последний проект в нашей фото-подборке является прекрасным представителем одного из самых фантастических трендов в частной архитектуре теплых стран. Такие проекты мы уже видели из Португалии и Испании, а теперь нашли и в Бразилии. Главное в них – потрясающая открытая гостиная на первом этаже у бассейна, полностью продуваемая воздухом с одной из сторон (а иногда и с двух). Все окна-слайдеры здесь прячутся в модуль справа (с отделкой под темный камень) и летом вы о них просто забываете!

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Из обычного дома в сказочное шале
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