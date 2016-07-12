​TOП-10 коттеджей в стиле минимализм

Этот просто невероятной красоты пляжный домик создан по проекту BIURO PROJEKTOWE MTM STYL для реализации в Польше. Он – эффектный представитель модерна, который не боится быть открытым природе.

Проект называется Asteria и имеет потрясающую планировку, которую вы можете увидеть на официальном сайте студии. Если коротко, то в нем есть гостиная площадью 40 кв. метров, спальни площадью 34, 16 и 18 кв. метров (с гардеробными) и другие сюрпризы!