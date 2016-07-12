​TOП-10 коттеджей в стиле минимализм

Вы давно мечтаете о таком – лаконичном, ультра-современном доме в стиле минимализм, который полностью перевернул бы вашу жизнь! Сегодня мы специально для вас подготовили 10 проектов коттеджей в стиле минимализм, которые достойны самой высшей оценки!
Этот не менее невероятный проект в стиле минимализм мы нашли в портфолио архитектора Александра Жидкова. В нем есть не только непревзойденная эстетика современности, но и очень рациональная планировка, которая придется по вкусу всем эстетам.
Этот красивый дом имеет потрясающую планировку, вытянутую в сторону сада, отличную автостоянку для двух машин и очень минималистичную отделку фасадов (штукатурка белого и грифельного цвета и деревянные панели).
Этот лаконичный и очень шикарный проект коттеджа выглядит просто фантастически –изысканность нового времени гармонично сочетается с эффектным форматом остекления. Например, на втором этаже слева мы найдем гостиную со сплошным остеклением сразу двух внешних стен и видом на горы и балкон.
Еще один интересный проект мы нашли в портфолио архитектора Павла Лиса. Он создан для реализации под Варшавой и имеет отличные шансы стать прекрасным местом для жизни современной семьи. Общая площадь дома – всего лишь 230 кв. метров, хотя кажется, что в два раза больше!
Следующий дом является удачным примером приватного модерна, который создается для проекта на шумной улице. Здесь есть все, что нужно при таком подходе – красиво и оригинально оформленные сплошные фасады.
Этот просто невероятной красоты пляжный домик создан по проекту BIURO PROJEKTOWE MTM STYL для реализации в Польше. Он – эффектный представитель модерна, который не боится быть открытым природе.
Проект называется Asteria и имеет потрясающую планировку, которую вы можете увидеть на официальном сайте студии. Если коротко, то в нем есть гостиная площадью 40 кв. метров, спальни площадью 34, 16 и 18 кв. метров (с гардеробными) и другие сюрпризы!
Еще один пример латиноамериканского бюджетного модерна имеет панорамное остекление в пол сразу в нескольких вариациях – двусветном на лестнице, дверях-слайдерах в спальнях и узких окнах с выходом на крыльцо на кухне!
Этот шикарный дом имеет отличный сад в стиле тропической лагуны – здесь есть самые настоящие пальмы, гамак и бассейн изумрудного цвета!
Еще один швейцарский проект реализован в более приватном формате в пригороде и не рассчитан, как многие шале и дома в Цюрихе и окрестностях, на панорамный вид из окна. Скорее, он обращен в сторону сада и создан на вдохновении именно азиатским минимализмом – здесь есть сад камней, террасы вдоль дома, маленький плавательный бассейн и очень красивый дизайн интерьеров!
Последний проект в нашей фото-подборке является прекрасным представителем одного из самых фантастических трендов в частной архитектуре теплых стран. Такие проекты мы уже видели из Португалии и Испании, а теперь нашли и в Бразилии. Главное в них – потрясающая открытая гостиная на первом этаже у бассейна, полностью продуваемая воздухом с одной из сторон (а иногда и с двух). Все окна-слайдеры здесь прячутся в модуль справа (с отделкой под темный камень) и летом вы о них просто забываете!
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