​Традиционный и современный коттедж

Этот очаровательный дом является симбиозом традиционных и современных стилей. В нем есть шикарная отделка натуральным деревом с помощью современных панелей, фантастическое двусветное остекление в гостиной, отделка цоколя красивым искусственным камнем и планировка, которая заставит вас захотеть построить этот дом своей семье!

Общая площадь дома – 162 кв. метра, в нем 3, 4 или 5 спален (на выбор), потрясающая гостиная, отдельная котельная, кладовая для кухни, гараж на два автомобиля и… 5 гардеробных! Кто бы мог подумать, что такой традиционный на вид дом может быть столь комфортабельным!

Студия ARCHON+ PROJEKTY DOMÓW спроектировала данный коттедж на основе нашей с вами любви к традиционному облику загородного дома. Так, в нем можно найти легкие намеки на стили шале, кантри и рустик, но основа его составлена из модерна и современных технологий.