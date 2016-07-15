​Традиционный и современный коттедж

Этот очаровательный дом является симбиозом традиционных и современных стилей. В нем есть шикарная отделка натуральным деревом с помощью современных панелей, фантастическое двусветное остекление в гостиной, отделка цоколя красивым искусственным камнем и планировка, которая заставит вас захотеть построить этот дом своей семье!
Общая площадь дома – 162 кв. метра, в нем 3, 4 или 5 спален (на выбор), потрясающая гостиная, отдельная котельная, кладовая для кухни, гараж на два автомобиля и… 5 гардеробных! Кто бы мог подумать, что такой традиционный на вид дом может быть столь комфортабельным!
Студия ARCHON+ PROJEKTY DOMÓW спроектировала данный коттедж на основе нашей с вами любви к традиционному облику загородного дома. Так, в нем можно найти легкие намеки на стили шале, кантри и рустик, но основа его составлена из модерна и современных технологий.
С этой стороны мы видим, как столовая и спальня открываются навстречу саду. Здесь расположена красивая терраса для патио, а все двери и окна с обеих сторон оформлены декоративными деревянными панелями. Перила балкончика – стеклянные, а отделка дымоходов реализована с помощью искусственного камня.
В этом доме продумано все до мелочей. Практичная отделка позволяет сэкономить часы на уборке, стильное остекление делает гостиную и главную спальню очень завидными местами для отдыха, а открытая планировка первого этажа поразит даже самого искушенного любителя проектов коттеджей!
Потрясающая гостиная, окна которой вы видели на обеих фотографиях выше, имеет камин и находится всего в двух шагах от кухни (за стеной с камином). В эркере с панорамным остеклением мы найдем столовую на 6-8 персон, а окно самой гостиной находится слева от входа в дом (смотрите на фотографии выше).
Кухня расположена за камином, в ней два окна – одно над раковиной и одно слева (в пол) с выходом на террасу. Гарнитур решен в современной комбинированной манере, а фасады имитируют ценную породу древесины и рельеф песчаных дюн в белом цвете. Очень красиво! Кухонный фартук выполнен из стекла в оттенках молочного шоколада, а открытые полочки имеют стеклянные вставки и подсветку.
Посмотрите внимательно на левую часть дома и вы найдете здесь гостиную, камин, столовую и кухню (цифры на плане 3 и 4). При кухне есть кладовая, а при столовой – огромная терраса, которую мы уже видели ранее. Также на первом этаже есть гараж на два автомобиля, прихожая (1), топочная (7) и душевая комната. Жилая комната (9) находится рядом с душевой и может использоваться и как спальня, и как кабинет/игровая.
На втором этаже мы найдем еще более интересную и современную планировку. Главная спальня находится над гостиной и имеет две гардеробные (мужскую и женскую). Рядом с ней находится большая комната, которая может быть использована как спальня или кабинет для детей (10), в ней тоже есть гардеробная (11). Справа – две детские спальни (4 и 6) с гардеробными (3 и 5) и одна главная ванная комната (2).
В целом этот дом отлично подойдет как для небольшой семьи с двумя детьми, так и для большой – с 4-5 детьми, если правильно спланировать пространство. А комната на первом этаже может использоваться как спальня для старшего члена семьи или взрослого ребенка, который хочет больше приватности.
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