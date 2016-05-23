До и После: глобальные изменения с аккуратными акцентами

Итак, в настоящее время фасад дома полностью отреставрирован и сияет свежестью. На полу — новая плитка, уличные светильники теперь расположены по периметру дома, что помогает создать уютную и комфортную атмосферу в темное время суток. Немало важно, что через пару лет одну из стен будет украшать вьющееся до крыши дерево. Колодец сохранил свое основное предназначение, в настоящее время помимо своей главной функции, он выполняет еще и эстетически ценную. Заметили ли вы появление панорамного окна?