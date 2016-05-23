До и После: глобальные изменения с аккуратными акцентами

Наша новая книга идей посвящена очаровательной реконструкции аргентинской виллы. Специалисты MILENA OITANA подробно рассказывают нашим читателям о том, что достаточно устаревшее понимание комфортной жизни в собственном доме может идти рука об руку с современными стандартами. Программа ремонта включала в себя расширение жилого пространства, в том числе обновление патио и кухни. Давайте посмотрим, как дом выглядел первоначально, и что удалось создать дизайнерам интерьера.
В целом облик современных городов Аргентины разнообразен. Несмотря на современные веяния, страна сохранила и пронесла через столетия свое бесценное наследство.В архитектурном плане здесь часто встречаются образцы колониальной застройки, для которых характерно наличие внутренних двориков, красных черепичных крыш и глинобитных стен. Многие частные виллы нуждаются в капитальном ремонте, как и та, на которую мы смотрим сейчас.
Когда от колониальной роскоши, казалось бы, не осталось и следа, на помощь приходят современные решения, способные облагородить даже самое устаревшее помещение. Такие аксессуары, как светильники и стилизованный под старину водяной насос способны привнести в пространство утраченную за долгие годы историческую атмосферу. Мы видим, что авторы проекта восстановили кирпичную стену, полностью заменили окна и двери, отдав дань уважения классическим формам. В стене создали специальную нишу для растения в глиняной кадке – типичное украшение интерьера патио или внутреннего дворика.
Так выглядел внутренний двор до ремонта. Несмотря на мрачный облик этого пространства, нам нравится, что здесь сохранился частный колодец, который вносит в это пространство определенную романтику и таинственные черты. Предлагаем вам посмотреть на привнесенные преобразования.
Итак, в настоящее время фасад дома полностью отреставрирован и сияет свежестью. На полу — новая плитка, уличные светильники теперь расположены по периметру дома, что помогает создать уютную и комфортную атмосферу в темное время суток. Немало важно, что через пару лет одну из стен будет украшать вьющееся до крыши дерево. Колодец сохранил свое основное предназначение, в настоящее время помимо своей главной функции, он выполняет еще и эстетически ценную. Заметили ли вы появление панорамного окна?
Новая кухня выполнена в характерном деревенском стиле и меблирована по периметру квадратного помещения. Её объединили со столовой зоной, обустроив максимально функционально. В этом пространстве также имеется небольшой бар. Рогожка на полу и специально подобранная кухонная утварь дополняют интерьер, подчёркивая в нем атмосферу загородного уюта.
По словам авторов проекта, жемчужиной кухни стала старинная печь, которая использовалась прежними хозяевами для приготовления еды и обогрева помещения. Сохранившись в идеальном состоянии, её по прежнему можно использовать по своему функциональному назначению.
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