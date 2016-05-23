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До и После: глобальные изменения с аккуратными акцентами

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REMODELACIÓN COCINA - COMEDOR - PATIO DE LUZ, milena oitana milena oitana Кухня в рустикальном стиле
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Наша новая книга идей посвящена очаровательной реконструкции аргентинской виллы. Специалисты MILENA OITANA подробно рассказывают нашим читателям о том, что достаточно устаревшее понимание комфортной жизни в собственном доме может идти рука об руку с современными стандартами. Программа ремонта включала в себя расширение жилого пространства, в том числе обновление патио и кухни. Давайте посмотрим, как дом выглядел первоначально, и что удалось создать дизайнерам интерьера.

Тайная обитель

REMODELACIÓN COCINA - COMEDOR - PATIO DE LUZ, milena oitana milena oitana
milena oitana

milena oitana
milena oitana
milena oitana

В целом облик современных городов Аргентины разнообразен. Несмотря на современные веяния, страна сохранила и пронесла через столетия свое бесценное наследство.В архитектурном плане здесь часто встречаются образцы колониальной застройки, для которых характерно наличие внутренних двориков, красных черепичных крыш и глинобитных стен. Многие частные виллы нуждаются в капитальном ремонте, как и та, на которую мы смотрим сейчас.

Свет и уют

REMODELACIÓN COCINA - COMEDOR - PATIO DE LUZ, milena oitana milena oitana Сад в рустикальном стиле
milena oitana

milena oitana
milena oitana
milena oitana

Когда от колониальной роскоши, казалось бы, не осталось и следа, на помощь приходят современные решения, способные облагородить даже самое устаревшее помещение. Такие аксессуары, как светильники и стилизованный под старину водяной насос способны привнести в пространство утраченную за долгие годы историческую атмосферу. Мы видим, что авторы проекта восстановили кирпичную стену, полностью заменили окна и двери, отдав дань уважения классическим формам. В стене создали специальную нишу для растения в глиняной кадке – типичное украшение интерьера патио или внутреннего дворика.

Призрачный дом

REMODELACIÓN COCINA - COMEDOR - PATIO DE LUZ, milena oitana milena oitana
milena oitana

milena oitana
milena oitana
milena oitana

Так выглядел внутренний двор до ремонта. Несмотря на мрачный облик этого пространства, нам нравится, что здесь сохранился частный колодец, который вносит в это пространство определенную романтику и таинственные черты. Предлагаем вам посмотреть на привнесенные преобразования.

Колодец и прочие радости

REMODELACIÓN COCINA - COMEDOR - PATIO DE LUZ, milena oitana milena oitana Сад в рустикальном стиле
milena oitana

milena oitana
milena oitana
milena oitana

Итак, в настоящее время фасад дома полностью отреставрирован и сияет свежестью. На полу — новая плитка, уличные светильники теперь расположены по периметру дома, что помогает создать уютную и комфортную атмосферу в темное время суток. Немало важно, что через пару лет одну из стен будет украшать вьющееся до крыши дерево. Колодец сохранил свое основное предназначение, в настоящее время помимо своей главной функции, он выполняет еще и эстетически ценную. Заметили ли вы появление панорамного окна?

Деревенская кухня

REMODELACIÓN COCINA - COMEDOR - PATIO DE LUZ, milena oitana milena oitana Кухня в рустикальном стиле
milena oitana

milena oitana
milena oitana
milena oitana

Новая кухня выполнена в характерном деревенском стиле и меблирована по периметру квадратного помещения. Её объединили со столовой зоной, обустроив максимально функционально. В этом пространстве также имеется небольшой бар. Рогожка на полу и специально подобранная кухонная утварь дополняют интерьер, подчёркивая в нем атмосферу загородного уюта.

Старинные мотивы

REMODELACIÓN COCINA - COMEDOR - PATIO DE LUZ, milena oitana milena oitana Столовая комната в рустикальном стиле
milena oitana

milena oitana
milena oitana
milena oitana

По словам авторов проекта, жемчужиной кухни стала старинная печь, которая использовалась прежними хозяевами для приготовления еды и обогрева помещения. Сохранившись в идеальном состоянии, её по прежнему можно использовать по своему функциональному назначению.

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