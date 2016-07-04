Плюсы современных деревянных домов

Проекты модульных деревянных домов помогут вам рассмотреть все плюсы подобного типа современной архитектуры. Ультра-практичные, очень привлекательные внешне, с удобными планировками и стильным дизайном – то, что нужно семье!
На примере 5-ти проектов мы покажем вам, какие оригинальные особенности есть у современных деревянных домов, как они строятся, как выглядят внешне и в интерьерах.
Сборный деревянный дом может быть построен на вашем участке всего за несколько дней (от 2-х – для маленьких домов и от 7-ми – для больших). Правда, придется подождать, пока сам дом изготавливают на заводе – от 2-х до 8-ми недель.
У современных деревянных домов панорамное остекление не является чем-то особенным, а скорее частью стиля в дизайне фасадов. Панорамные виды из гостиной, двери-слайдеры из кухни на террасу с летней столовой выглядят на фоне деревянного дома очень стильно и современно.
На уже готовом фундаменте после слоя гидроизоляции строители устанавливают модули стен, окон и дверей, на них – крышу и все остальные элементы по мере продвижения процесса. Сборность деревянной конструкции – большой плюс в качестве, скорости, бюджетности проекта.
Современные деревянные дома могут стоить в своей комфортабельной комплектации гораздо дешевле, чем срубы. Их плюсы в том, что даже самый стандартный проект априори гораздо удобнее сруба и выглядит как пентхаус!
В данный проектах использовалась древесина бренда MetsäWood. Термически обработанная с помощью паров воды без химических веществ, она является модификацией обычной древесины и имеет более привлекательные свойства для отделки фасадов.
В частности, древесина приобретает отличную стабильность размеров, высокую устойчивость к атмосферным влияниям (осадкам, влаге, ветру), не деградирует в присутствии воды как в атмосфере, так и при непосредственном контакте и становится устойчива к атаке насекомых и гнили. На термодревесину обычно распространяется гарантия от 20-ти лет, в данном случае – все 30 лет!
В фирме по проектированию и продаже сборных домов вам предложат множество вариантов планировок. Они могут быть составлены из модулей, где некоторые части с легкостью могут быть пристроены позднее, по мере расширения вашего бюджета.
Модульность конструкции также означает гибкость планировки, единый стиль (даже при изменении изначального проекта на ваш собственный эксклюзивный) плюс в нем останутся проверенные временем профессиональные решения.
Сборные деревянные дома могут особенно порадовать вас удивительными вариантами остекления. Например, на этой невероятно красивой кухне мы найдем горизонтальное окно над столешницей, что не помешало дизайнеру найти место для верхних модулей хранения!
Стили минимализм и модерн, как никакие другие, подходят для оформления современного деревянного дома. Фасад такого проекта строится на использовании панорамного остекления, террас, отделки термодеревом и лаконичных линий.
Невероятно футуристичный вид современного деревянного дома подкупает – в нем чувствуется грация и капелька космической эстетики! Такой дом станет самым интересным на улице или даже во всем поселке.
Деревянные сборные дома такого типа с экологичным утеплителем, отделкой термодеревом и современным дизайном имеют повышенную экологичность. В них вы можете не беспокоиться за здоровье ваших детей и всех близких.
Мы показали вам 5 самых удивительных проектов из портфолио студии JULAR MADEIRAS. Все они выполнены в едином минималистичном стиле, с использованием отделки из термодерева для фасадов и являются гордостью коллекции homify.
Для тех, кто любит комфорт: