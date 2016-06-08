Образцовый пример расширения дома

Как это характерно для многих домов Эдинбурга данной эпохи, этот особняк, несмотря на свое великолепие, имеет ограниченный доступ к саду и полумрачную непрактичную кухню. Для любого семейного дома, функциональная и уютная кухня является жизненно важным пространством, именно поэтому было принято решение о трансформации и расширении дома.

Новый пристрой к дому в виде стеклянного куба, который мы с вами рассмотрим далее более подробно, обеспечивает большую кухню и столовую с прямым доступом к саду. Потрясающий элегантный пристрой является прекрасным дополнением существующего объекта. Конечный результат не только функционален, но и эстетически красив. Убедитесь сами!