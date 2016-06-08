Образцовый пример расширения дома

Как это характерно для многих домов Эдинбурга данной эпохи, этот особняк, несмотря на свое великолепие, имеет ограниченный доступ к саду и полумрачную непрактичную кухню. Для любого семейного дома, функциональная и уютная кухня является жизненно важным пространством, именно поэтому было принято решение о трансформации и расширении дома.
Новый пристрой к дому в виде стеклянного куба, который мы с вами рассмотрим далее более подробно, обеспечивает большую кухню и столовую с прямым доступом к саду. Потрясающий элегантный пристрой является прекрасным дополнением существующего объекта. Конечный результат не только функционален, но и эстетически красив. Убедитесь сами!
При более близком рассмотрении вы можете действительно по достоинству оценить работу архитекторов. Думаем, все согласны с их выбором в сторону современной архитектуры и с тем, что они не стали придерживаться стиля первоначального здания в работе над пристроем. Он как бы существует сам по себе, но в то же время придает более современный и шикарный вид старинному дому.
Архитектура нового объема довольно проста, но это не умаляет его достоинств. За счет обширного остекления и отражения в нем окружения он словно сливается с садом. Рефлекс неба на окнах растворяет куб в пространстве, делает его воздушным. Какой умный ход!
Здорово, когда современный пристрой гармонично сочетается со старым зданием, таким образом, что первоначальный объект по-прежнему привлекает больше внимания, а новый является его логическим дополнением. Это именно то, что произошло в данном случае, благодаря внимательной команда дизайнеров, которые стремились дополнить, а не
затмить прекрасный дом с историей.
Архитекторы из Zone Architects умело сочетали современный стеклянный пристрой с традиционным кирпичным особняком. В итоге они представляют собой единое целое снаружи и внутри. Просто прекрасно.
На этом фото перед вами удивительный, залитый естественным светом коридор, который соединяет новую и старую часть здания. Признайтесь, вы не ожидали увидеть внутри что-то подобное!
Такой коридор является идеальным
мостиком в новый объем. Он вроде как подготавливает почву перед тем как мы попадаем в новую просторную кухню-столовую. Интерьер его довольно лаконичен. Давайте же совершим небольшую прогулку от старого к новому по этому мостику между эпохами.
Вот что мы видим в конце пути. Продуманная архитектура с уютным стильным интерьером. Купаясь в естественном свете эта вместительная кухня – столовая просто ошеломляет. Дизайнеры прекрасно справились с превращением темной небольшой кухни, которой хозяева довольствовались раньше, в это потрясающее пространство.
Тонированные стекла гарантирует проникновение света и в то же время защищают обедающих от посторонних глаз. Они прекрасно гармонируют с отделкой помещения высокого класса в целом. Выполненная на заказ кухня из светлого бука, отражает лучи света и добавляет пространству воздуха, а также уютной и гостеприимной атмосферы.
Как мы знаем, раньше сад был недоступен. Из оригинальной кухни и задней части дома в общем не было никакого выхода, но благодаря этому новому пристрою, хозяева могут не только наслаждаться живописным видом, но и использовать полезное пространство сада полностью.
Только представьте себе, что вы готовите на этой кухне. Сплошное удовольствие! Мы не сомневаемся, что новый архитектурный объект вдохнул новую жизнь в старый дом и создал ему связь с настоящим.
Еще больше удивительных расширений домов вы найдете в наших книгах идей:
- До и После: Проект расширения старого дома.
- Пристройка к дому: стеклянная гостиная.
- Старый дом с шикарной пристройкой.
А что вы думаете о таком сочетании старой и новой архитектуры? Поделитесь нами своими комментариями ниже.