Скромный красавец

До недавнего времени эта прекрасная вилла начала 20-го века, расположенная в очаровательном городе Перхтольдсдорф в Австрии, стояла в запущенном состоянии и нуждалась в некоторых существенных изменениях. Новые владельцы хотели получить современный просторный дом, в котором были бы предложены все удобства и комфорт. Тем не менее, они определенно хотели, чтобы историческое очарование в стиле модерн не было потеряно в процессе реконструкции. Сочетать современность с классикой обычно нелегко, поэтому они вызвали на помощь специалистов из lliz ARCHITEKTUR .
Сегодня вилла может похвастаться удивительным новым современным интерьером, который объединяет в себе традиционную элегантность с современностью. Семья может наслаждаться захватывающим и стильным домом, размер которого составляет 207 кв.м.
Мы ценим идеальные условия, которые обычно предлагаются виллой. Все кажется совершенным в каждом аспекте дома и сада, но так и должно быть.
В рамках ремонтных работ были изменены некоторые аспекты структуры здания. Несколько карнизов было разобрано. В результате вилла выглядит уменьшенной, более простой на вид, теперь воплощающей гораздо больше современных архитектурных идей, сохраняя при этом свой исторический шарм.
Здесь на фото показан дом до начала ремонта. На протяжении многих лет предыдущие владельцы виллы изменили изначальный стиль эпохи ар-нуво этого здания практически без учета его наследия. Это был большой проект, но владельцы были уверены, что вилла может начать новую главу в своей истории.
Новое дополнение к дому имеет ярко выраженный современный внешний вид. Современная структура заменяет первоначальное деревянное крыльцо -типичная особенность домов в этой части Австрии. Несущие участки деревянного крыльцо покрыты сетью лакированных лент, которые придают структуре интересный вид с помощью своего узора, а не цвета.
Архитекторы создали открытую планировку жилой площади, что больше подходит для современного семейного образа жизни. На первом этаже в настоящее время помещение является почти полностью одной большой комнатой, в которой есть гостиная, кухня, столовая и прихожая. Декор был выбран так, чтобы отразить новый современный вид дома. Выдвижные двери придают вилле легкость и воздушность, чего не было до этого.
Кухня имеет основные черты, характерные для тенденции минимализма, которая популярна в настоящее время. Сразу заметна цельность кухни, которая достигается выбранными шкафами без ручек. Дизайн кухонного острова имеет скрытые функции, такие как духовка из нержавеющей стали и интегрированная сенсорная плита. В целом, пространство умно спланировано, технически оснащено и хорошо сбалансировано благодаря профессионализму Illiz Architektur .
Мы находимся наверху в мансарде, которая является гостевой спальней. Опять видим белую цветовую схему, которая изящно подчеркивает углы. Удивительно, но каждая поверхность в пространстве представляет оттенок белого, кроме дизайнерского стула, окрашенного в солнечный желтый цвет. Он единственный, кто дает всплеск цвета в комнате.
Первое, что мы замечаем в основной спальне, это нейтральный декор и мягкие текстуры, создающие спокойную и тихую атмосферу. Это идеальное место, чтобы расслабиться и отдохнуть после долгого тяжелого дня. Деревянный пол придает теплый, землистый тон комнате, которая неизменно продолжает минималистский стиль остальной части дома.
Красивая двуспальная кровать так и манит, чтобы на ней отдохнули. Она идет в комплекте с легкими белыми хлопковыми простынями и соответствующими подушками. Балконные двери могут оставаться открытыми, чтобы позволить легкому ветерку войти в помещение и поддерживать в нем приятную температуру.
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