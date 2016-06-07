Скромный красавец

До недавнего времени эта прекрасная вилла начала 20-го века, расположенная в очаровательном городе Перхтольдсдорф в Австрии, стояла в запущенном состоянии и нуждалась в некоторых существенных изменениях. Новые владельцы хотели получить современный просторный дом, в котором были бы предложены все удобства и комфорт. Тем не менее, они определенно хотели, чтобы историческое очарование в стиле модерн не было потеряно в процессе реконструкции. Сочетать современность с классикой обычно нелегко, поэтому они вызвали на помощь специалистов из lliz ARCHITEKTUR .

Сегодня вилла может похвастаться удивительным новым современным интерьером, который объединяет в себе традиционную элегантность с современностью. Семья может наслаждаться захватывающим и стильным домом, размер которого составляет 207 кв.м.