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Фантастически современная вилла в Мексике

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Caúcaso, MARIANGEL COGHLAN MARIANGEL COGHLAN Гостиная в классическом стиле
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Невероятно эстетичная и современная вилла с шикарной планировкой и роскошными интерьерами сегодня будет представлена вам во все красе. А в конце статьи вы найдете планировку, цветовую палитру, составленную дизайнерами из студии MARIANGEL COGHLAN и подробное описание проекта.

Просматривая интерьеры, любуясь изысканными тканями и современным дизайном, не забудьте, что мексиканский дом во многом отличается от европейского или американского. Его определяет образ жизни, который развивался после эпохи колонизации этого региона испанцами. Здесь арабский стиль в архитектуре и дизайнера интерьера смешался с современным модерном весьма особенным образом. Например, оригинальные планировки классического арабского дома были преобразованы в уникальной манере, но все же остались узнаваемыми.

​Вилла нового уровня

Caúcaso, MARIANGEL COGHLAN MARIANGEL COGHLAN Балкон и терраса в стиле модерн
MARIANGEL COGHLAN

MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN

Задний дворик обычно оформлен либо как арабский оазис, либо в стиле минимализм – с упрощенной схемой ландшафтного дизайна на основе газонной площадки. Двусветные гостиные, связанные с парадной столовой и лестничным холлом, на таких виллах – не редкость, а правило. Тогда как кухня является часто закрытой зоной прислуги и расположена в крыле рядом с комнатами для прислуги и реализована в двух комнатах.

Современный облик крепости

Caúcaso, MARIANGEL COGHLAN MARIANGEL COGHLAN Дома в стиле модерн
MARIANGEL COGHLAN

MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN

Для начала стоит вспомнить, как выглядит мексиканский элитный пригород. Здесь существуют общие тротуарные дорожки вдоль участка, между ними и дорогой – полоска газона с деревьями или без. Ширина дорогого участка около 16 метров, длина – в 3-4 раза больше. Бюджетные дома в Мексике в загородном формате размещаются на участках шириной от 6 до 10-ти метров.

Из-за статусности поселка приватность здесь сохранятся на высшем уровне. Высокий бетонный забор, который является частью парадного входа во дворик и гаража выглядит здесь, как начало шикарной крепости.

​Дизайн интерьера

Caúcaso, MARIANGEL COGHLAN MARIANGEL COGHLAN Гостиная в классическом стиле
MARIANGEL COGHLAN

MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN

Драматичность колониального стиля, европейская элегантность рояля и французского кресла и современный стиль модерн смотрятся вместе очень современно.

Парадный вход

Caúcaso, MARIANGEL COGHLAN MARIANGEL COGHLAN Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле Многоцветный
MARIANGEL COGHLAN

MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN

Этот эффектный парадный вход выглядит, как райская вилла на средиземноморском острове. Шикарные тропические растения, фиолетовые кустарники в кадках и даже водопад – все здесь создано для того, чтобы красиво встретить хозяев и гостей.

​Панорамное остекление

Caúcaso, MARIANGEL COGHLAN MARIANGEL COGHLAN Столовая комната в стиле модерн
MARIANGEL COGHLAN

MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN

Минималистичные двери-слайдеры на первом этаже и сплошное безрамное остекление на втором – модный тренд для дизайна двусветной гостиной в Мексике.

​Дизайн кабинета

Caúcaso, MARIANGEL COGHLAN MARIANGEL COGHLAN Рабочий кабинет в стиле модерн
MARIANGEL COGHLAN

MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN

Кабинет в современном мексиканском доме – просто традиция. За ним часто дети готовят домашние уроки, играют на компьютере перед ужином.

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​Дизайн спальни

Caúcaso, MARIANGEL COGHLAN MARIANGEL COGHLAN Спальня в стиле модерн
MARIANGEL COGHLAN

MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN

Спальни на грани эстетики великой колониальной державы и атмосферы сьюта в бутик-отеле выглядят просто роскошно. Мексиканские виллы умеют быть традиционными даже на основе современного дизайна.

​Ванная комната

Caúcaso, MARIANGEL COGHLAN MARIANGEL COGHLAN Ванная комната в стиле модерн
MARIANGEL COGHLAN

MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN

Этнические ванные комнаты с энергетикой SPA или средиземноморья – любимая часть дизайн-проектов по всему миру. Камень и темное дерево сочетаются здесь в брутальной, но незабываемой манере.

​Планировка первого уровня

Caúcaso, MARIANGEL COGHLAN MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN

MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN

На данном плане вы легко можете найти зону гостиной по дивану и столовой по круглому столу. Ниже расположен рояль, справа – зона кабинета, за ним – парадный холл с водопадом, который мы уже видели на фотографии.

В верхней части плана и справа – место для работы и жизни прислуги. Две кухни, отдельная лестница, кладовая и прачечная, отдельный выход на улицу, спальня для горничной и кухарки, а также гараж расположены именно здесь.

​Планировка второго уровня

Caúcaso, MARIANGEL COGHLAN MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN

MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN

На втором этаже вы найдете три мастер-сьюта с гардеробными и ванными комнатами для родителей, сына и дочери. В центре расположена еще одна гостиная – домашний кинотеатр для всей семьи.

​Цветовая палитра

Caúcaso, MARIANGEL COGHLAN MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN

MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN

Удивительно эффектная и стильная цветовая палитра интересна нам, как показатель современных мексиканских трендов. Слева направо и сверху вниз цвета: Almibar, Azor, Vostok, Anhelo, Microfono, Destello.

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