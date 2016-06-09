Фантастически современная вилла в Мексике

Невероятно эстетичная и современная вилла с шикарной планировкой и роскошными интерьерами сегодня будет представлена вам во все красе. А в конце статьи вы найдете планировку, цветовую палитру, составленную дизайнерами из студии MARIANGEL COGHLAN и подробное описание проекта.

Просматривая интерьеры, любуясь изысканными тканями и современным дизайном, не забудьте, что мексиканский дом во многом отличается от европейского или американского. Его определяет образ жизни, который развивался после эпохи колонизации этого региона испанцами. Здесь арабский стиль в архитектуре и дизайнера интерьера смешался с современным модерном весьма особенным образом. Например, оригинальные планировки классического арабского дома были преобразованы в уникальной манере, но все же остались узнаваемыми.