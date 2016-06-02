​До и После: Современный ремонт квартиры

Все, что было в этом доме – бетонные стены и окна, а также бетонный пол и крепкие перекрытия для второго этажа. После покупки инвесторами старое здание в городе Ла-Корунья, Испания преобразовали талантливые архитекторы и дизайнеры из студии INTRA ARQUITECTOS.

Казалось бы, в этом пространстве сложно реализовать уютный и современный дизайн-проект. И уж тем более – идеальный по актуальным меркам модного дизайна. Посмотрим, так ли это?

В итоге получилась шикарная квартира в стиле мезонетте (Maisonette) с характерной гостиной, столовой с лестницей и роскошным интерьером в стиле модерн.