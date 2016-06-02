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​До и После: Современный ремонт квартиры

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Reforma integral de piso, Intra Arquitectos Intra Arquitectos Ванная комната в стиле модерн
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Все, что было в этом доме – бетонные стены и окна, а также бетонный пол и крепкие перекрытия для второго этажа. После покупки инвесторами старое здание в городе Ла-Корунья, Испания преобразовали талантливые архитекторы и дизайнеры из студии INTRA ARQUITECTOS.

Казалось бы, в этом пространстве сложно реализовать уютный и современный дизайн-проект. И уж тем более – идеальный по актуальным меркам модного дизайна. Посмотрим, так ли это?

В итоге получилась шикарная квартира в стиле мезонетте (Maisonette) с характерной гостиной, столовой с лестницей и роскошным интерьером в стиле модерн.

​До: блочные стены без отделки

Reforma integral de piso, Intra Arquitectos Intra Arquitectos
Intra Arquitectos

Intra Arquitectos
Intra Arquitectos
Intra Arquitectos

Этот вид напоминает стройку, заброшенные дома или даже фабричные здания. Только что в этом старом блочном здании был произведен монтаж новых окон. Ранее здесь была всего пара маленьких окон, которые освещали всю комнату лишь до середины.

​После: гостиная высшего класса

Reforma integral de piso, Intra Arquitectos Intra Arquitectos Столовая комната в стиле модерн
Intra Arquitectos

Intra Arquitectos
Intra Arquitectos
Intra Arquitectos

Оттенок мокко для стен, лестница из темного дерева, белоснежная мебель, потолки и окна – что еще нужно для элегантного интерьера в стиле модерн? Талант дизайнера здесь ощущается с первого взгляда, кажется, что весь интерьер – это единый мир со своими правилами и законами, нетипичными, но очень эффектными.

Мы советуем вам присмотреться к темно-ореховому ламинату или в цвете венге, белым толстым полочкам для декора и аксессуаров, особенно лаконичной мебели для TV и шикарной идее добавить колонны в дизайн интерьера квартиры.

Если вы еще раз посмотрите на фотографию выше в статье до ремонта, то заметите эти колонны, которые невероятно удачно вписались в общую атмосферу нового люкса. Кстати, ремонт такого блочного здания гораздо дешевле, чем принято думать, ведь основа из бетонного пола и стен уже готова.

​После: вид на лестницу

Reforma integral de piso, Intra Arquitectos Intra Arquitectos Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
Intra Arquitectos

Intra Arquitectos
Intra Arquitectos
Intra Arquitectos

С этой стороны квартира выглядит еще более шикарной. Будто миниатюрный пентхаус, она блестит и сверкает, а темное дерево оттеняет великолепные светлые оттенки в декоре и мебели.

Мягкая зона в гостиной – особенное место с атмосферой настоящего релакса. Такое впечатление, что этот интерьер находится в ультра-современном люксовом бунгало на Мальдивах, а не в центре европейского города.

​После: гостиная

Reforma integral de piso, Intra Arquitectos Intra Arquitectos Гостиная в стиле модерн
Intra Arquitectos

Intra Arquitectos
Intra Arquitectos
Intra Arquitectos

Удачно подобрана к мягком дивану мебель в виде кофейного столика и тумбы под TV. В ходе реконструкции  два больших окна заранее были спланированы симметричными и достаточно панорамными, чтобы открывать хороший вид на город.

Если вы планируете капитальный ремонт и реконструкцию, обязательно подумайте об увеличении окон и их количества. Солнечная комната красива в любом случае.

​До: кухня

Reforma integral de piso, Intra Arquitectos Intra Arquitectos
Intra Arquitectos

Intra Arquitectos
Intra Arquitectos
Intra Arquitectos

Возвращаясь в ранее уже жилую часть здания, мы видим старый, неприглядный интерьер.

​После: кухня

Reforma integral de piso, Intra Arquitectos Intra Arquitectos Кухня в стиле модерн
Intra Arquitectos

Intra Arquitectos
Intra Arquitectos
Intra Arquitectos

Новый дизайн-проект кухни с белоснежным глянцевым гарнитуром, варочной поверхностью из стеклокерамики, большим окном с видом на городок Ла-Корунья и стильным встроенным боксом для духовки и микроволновки у окна смотрится блестяще!

Перегородка между столовой и кухней была частично снесена и заменена на стеклянные экраны.

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

​До: ванная комната

Reforma integral de piso, Intra Arquitectos Intra Arquitectos
Intra Arquitectos

Intra Arquitectos
Intra Arquitectos
Intra Arquitectos

На ванные комнаты в статьях «До и После» смотреть страшнее всего, но и послевкусие после редизайна гораздо приятнее!

​После: ванная комната

Reforma integral de piso, Intra Arquitectos Intra Arquitectos Ванная комната в стиле модерн
Intra Arquitectos

Intra Arquitectos
Intra Arquitectos
Intra Arquitectos

Стиль SPA в этой ванной получился очень современным и стильным. Шикарные раковины с элегантными изгибами, туалетные столики с широкой ручкой для полотенец и встроенное в отделку зеркало смотрится минималистично и люксово!

​До: нехватка места

Reforma integral de piso, Intra Arquitectos Intra Arquitectos
Intra Arquitectos

Intra Arquitectos
Intra Arquitectos
Intra Arquitectos

Узкие коридоры и маленькие комнаты в этой квартире ранее не давали свободно передвигаться и хорошо жить.

​После: расширение пространства

Reforma integral de piso, Intra Arquitectos Intra Arquitectos Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
Intra Arquitectos

Intra Arquitectos
Intra Arquitectos
Intra Arquitectos

Лестница из столовой ведет нас в библиотеку, достаточно широкий и просторный коридор, а далее – даже в зону домашнего кинотеатра.

​После: домашний кинотеатр

Reforma integral de piso, Intra Arquitectos Intra Arquitectos Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
Intra Arquitectos

Intra Arquitectos
Intra Arquitectos
Intra Arquitectos

Одна из комнат наверху была преобразована в домашний кинотеатр, используемый только членами семьи.

​После: спальня

Reforma integral de piso, Intra Arquitectos Intra Arquitectos Спальня в стиле модерн
Intra Arquitectos

Intra Arquitectos
Intra Arquitectos
Intra Arquitectos

Возвращаясь на второй этаж, мы попадаем в спальню, которая находится за раздвижной дверью от яркого пурпурного дивана домашнего кинотеатра!

До: ванная комната

Reforma integral de piso, Intra Arquitectos Intra Arquitectos
Intra Arquitectos

Intra Arquitectos
Intra Arquitectos
Intra Arquitectos

Невероятно винтажное состояние этой ванной комнаты стоит посмотреть хотя-бы ради результата!

Душевая

Reforma integral de piso, Intra Arquitectos Intra Arquitectos Ванная комната в стиле модерн
Intra Arquitectos

Intra Arquitectos
Intra Arquitectos
Intra Arquitectos

Так выглядит современный ремонт и дизайн душевой кабины в ванной комнате в стиле модерн. Браво!

​После: гостевая ванная комната

Reforma integral de piso, Intra Arquitectos Intra Arquitectos Ванная комната в стиле модерн
Intra Arquitectos

Intra Arquitectos
Intra Arquitectos
Intra Arquitectos

На первом – еще одна маленькая гостевая ванная комната, тоже оформленная очень стильно.

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