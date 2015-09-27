Разрабатывая интерьер кафе, необходимо найти гармонию между функциональностью и эстетикой. Создание уникального дизайна интерьера кафе зависит от множества факторов, но гостям и посетителям запоминаются именно детали. Почему мы частенько выбираем именно определенное кафе? Почему оно становится нашим любимым местом? Ведь ассортимент напитков и блюд не так уж сильно отличается во всех кафе. Возможно, дело в атмосфере уюта и тепла в гостеприимном заведении, в оформлении интерьера кафе в соответствующем стиле. Наверняка, нас привлекают какие то уютные и особенные детали в дизайне интерьера кафе, будь то приятное освещение, удобные стулья и столики, книжные полки или вежливое обслуживание.

Цветовое решение дизайна интерьера кафе может быть абсолютно разнообразным. Самое важное – соблюдать баланс в сочетании различных цветов и оттенков. Выгоднее всего смотрятся естественные цвета, теплые и спокойные полутона, создающие уютную и спокойную атмосферу. При выборе палитры для дизайна интерьера кафе стоит учитывать габариты заведения. Ведь, как известно, светлые оттенки визуально делают помещение более просторным, а темные – зрительно сужают пространство кафе.

Мебель в кафе должна быть из таких материалов, за которыми будет легко ухаживать. Иными славами, она должна быть антивандальной. И одновременно, мебель должна быть приятна на ощупь. Сейчас многие владельцы кафе накрывают мебель специальными чехлами, которые легко снять, привести в респектабельный вид и вернуть на место. Также крайне важно оформить интерьер кафе таким образом, чтобы в нем были различные зоны посадки посетителей: стулья, кресла и диванчики.

Освещение в дизайне интерьера кафе играет далеко не последнюю роль. Создать приятное для глаза и уютное место поможет теплое освещение ламп накаливания. А также можно поэкспериментировать с различными оригинальными торшерами, люстрами и настольными лампами. Необычные источники освещения придадут помещению уютный и домашний вид. В отдельных особенных случаях в качестве освещения подойдут свечи – они придадут кафе романтическое и необычное настроение.

Музыка в кафе тоже важна и создает определенную атмосферу. Она должна меняться на протяжении всего дня. Даже если музыка в заведении играет тихо, важно помнить то, что она все равно задает нужную атмосферу в помещении. Телевизоры в кафе лучше не устанавливать. Потому что уютное кафе должно в первую очередь заставлять людей общаться и наслаждаться живым общением.