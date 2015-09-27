Разрабатывая интерьер кафе, необходимо найти гармонию между функциональностью и эстетикой. Создание уникального дизайна интерьера кафе зависит от множества факторов, но гостям и посетителям запоминаются именно детали. Почему мы частенько выбираем именно определенное кафе? Почему оно становится нашим любимым местом? Ведь ассортимент напитков и блюд не так уж сильно отличается во всех кафе. Возможно, дело в атмосфере уюта и тепла в гостеприимном заведении, в оформлении интерьера кафе в соответствующем стиле. Наверняка, нас привлекают какие то уютные и особенные детали в дизайне интерьера кафе, будь то приятное освещение, удобные стулья и столики, книжные полки или вежливое обслуживание.
Цветовое решение дизайна интерьера кафе может быть абсолютно разнообразным. Самое важное – соблюдать баланс в сочетании различных цветов и оттенков. Выгоднее всего смотрятся естественные цвета, теплые и спокойные полутона, создающие уютную и спокойную атмосферу. При выборе палитры для дизайна интерьера кафе стоит учитывать габариты заведения. Ведь, как известно, светлые оттенки визуально делают помещение более просторным, а темные – зрительно сужают пространство кафе.
Мебель в кафе должна быть из таких материалов, за которыми будет легко ухаживать. Иными славами, она должна быть антивандальной. И одновременно, мебель должна быть приятна на ощупь. Сейчас многие владельцы кафе накрывают мебель специальными чехлами, которые легко снять, привести в респектабельный вид и вернуть на место. Также крайне важно оформить интерьер кафе таким образом, чтобы в нем были различные зоны посадки посетителей: стулья, кресла и диванчики.
Освещение в дизайне интерьера кафе играет далеко не последнюю роль. Создать приятное для глаза и уютное место поможет теплое освещение ламп накаливания. А также можно поэкспериментировать с различными оригинальными торшерами, люстрами и настольными лампами. Необычные источники освещения придадут помещению уютный и домашний вид. В отдельных особенных случаях в качестве освещения подойдут свечи – они придадут кафе романтическое и необычное настроение.
Музыка в кафе тоже важна и создает определенную атмосферу. Она должна меняться на протяжении всего дня. Даже если музыка в заведении играет тихо, важно помнить то, что она все равно задает нужную атмосферу в помещении. Телевизоры в кафе лучше не устанавливать. Потому что уютное кафе должно в первую очередь заставлять людей общаться и наслаждаться живым общением.
UNIQUE Organic Bar
Дизайн ресторанов и кафе в эко-стиле всегда привлекал внимание дизайнеров всего мира. Именно этот эко-дизайн разрабатывало частное дизайн-бюро ’East-West
. Эко-Кафе UNIQUE Organic Bar’ является тем самым уникальным местом, где посетитель попадает в захватывающее гастрономическое путешествие в Средиземноморье и Индию. Дизайн кафе подчеркивает изысканность средиземноморской и восточной кухни. Интерьер выполнен в яркой цветовой палитре, которая подчеркивает этническую принадлежность интерьера.
Это кафе разработано специально для работников, чтобы они в обеденный перерыв приятно проводили время за чашечкой кофе или вкусным и сытным блюдом. Кафе получилось очень ярким, стильным и уютным, чего никак не скажешь по названию. Сочные цвета в предметах мебели и декор в современном стиле призваны создавать хорошее настроение для отдыхающих работников.
Стиль лофт является на сегодняшний день одним из самых востребованных стилей в интерьере кафе. Причина такой невероятной популярности кроется в простоте реализации такого проекта. Для такого интерьера не понадобятся ни дорогая мебель, ни позолоченный декор, ни роскошные люстры и шикарные отделочные материалы. Тут стильно смотрятся даже просто висящие лампочки под потолком и выглядывающая из-за слоя штукатурки кирпичная кладка. Также основными элементами дизайна интерьера кафе в стиле лофт являются большие фабричные окна и недорогая и простая мебель.
И еще один пример интерьера кафе в стиле лофт. Тут также присутствуют промышленные элементы интерьера, такие как кирпичная кладка, выпирающие трубы и грубая штукатурка. Тут тоже присутствуют большие окна, как на производственных зданиях. Из таких окон обычно открывается великолепный панорамный вид на округу, так что выбирайте место в районе посимпатичнее. Сочетание старого и нового в этом интерьере кафе образует уникальный стиль лофт, не похожий на все остальные.
Ле-Гриль
Дизайн этого кафе выполнен в традиционном американском стиле. Такие кафе быстрого питания Вы наверняка не раз встречали в таких фильмах, как
Брюс Всемогущий,
С меня хватит или в одной из частей фильма
Человек-паук, в главной роли Тоби Магуайр. Это стандартное заведение общественного питания в США, где можно как слегка перекусить, так и плотно пообедать. В этом дизайне интерьера использованы три классических цвета: черный, белый и красный. Абсолютно беспроигрышный вариант, эти три цвета всегда образуют стильное сочетание.
А это бюджетный проект интерьера кафе в стиле модерн, выполненный дизайнером Еленой Арсентьевой. Ей удалось создать очень уютное и грамотно зонированное помещение без лишних затрат. Клетчатые чехлы на разнообразных сиденьях излучают комфорт и домашний уют, а теплые оттенки в отделке стен придают интерьеру спокойствия и естественности.
Карамель
А это интерьер кафе
Карамель, выполненный дизайнеров Надеждой Каппер. Кафе выглядит по весеннему ярко, сочно и одновременно нежно. Это кафе по стилистике напоминает детское заведение. Люстры, напоминающие карамельки, яркие мягкие стулья и разнообразный сочный декор, розовый цвет в отделке стен и потолка. Сюда хочется привести маленьких детей и вкусно накормить их разнообразными сладостями с ароматным чаем.
Это кафе расположено на окраине Мельбурна в помещении бывшей тюрьмы. Единственным элементом, напоминающим о прошлом использовании этого места, является его название
Jury, что в переводе с английского означает
судья. В этом интерьере значительно преобладают деревянные детали. Здесь деревянная отделка стен и пола, деревянные столы и стулья, и даже деревянная барная стойка. Это место напоминает о летнем загородном домике, в котором так приятно отдохнуть от городской суеты.
А это кафе находится в сердце крупнейшего города на юге Германии - Штутгарта. Называется оно
PANO, и тут задачей интерьера является создать максимально комфортное и домашнее настроение у посетителей заведения. Каждый, кто посетил это кафе, должен себя чувствовать так, как будто он зашел на чашку чая к друзьям.
Оформлено кафе исключительно натуральными материалами, например мебель из древесины дуба, итальянская керамическая плитка в отделке стен и кожаные украшения, сделанные вручную мастерами своего дела.
Подробнее об этом и других кафе Вы можете прочитать в этой статье.