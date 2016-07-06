Модные тенденции в дизайне интерьера 2016

Шикарные подвесные потолки с подсветкой – повод для гордости за свою красивую и современную квартиру! На фотографии вы видите шикарный двухуровневый потолок.

Матовый белый натяжной потолок стоит около 500 рублей за кв. метров. (с установкой и работой). Глянцевый потолок стоит от 600 рублей за кв. метр. Бюджетные варианты имеют производственную базу в России.

При монтаже на всю квартиру от каждой цены могут быть скидки до 30%. Более дорогие и качественные варианты – глянцевые итальянские (от 750 рублей), швейцарская ткань (от 1700 рублей), фотопечать (от 2200 рублей) и другие будут выглядеть более современно, но и стоят дороже. Сатиновый потолок – самый доступный вариант, он стоит от 370 рублей за кв. метр.

Данные цены не включают в себя дополнительные расходы – светильники, окантовку труб, плинтусы, потолочные карнизы.