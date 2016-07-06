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Модные тенденции в дизайне интерьера 2016

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Rustikaler Landhaus-Traum im Altbau, Küchenquelle Küchenquelle КухняЭлектроника
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Современная отделка интерьера подразумевает практичный и продуманный дизайн, технологичность и при этом – трендовый подход к оформлению помещений. В этой статье мы рассмотрим модные тенденции, позволяющие делать наши квартиры более стильными, удобными и даже «умными», подходящими под современный образ жизни.

Мы нашли примерные цены на их воплощение в условиях обычной городской квартиры и, что самое важное, реальные примеры на фотографиях, вдохновляющие нас на ремонты!

​Подвесные и натяжные потолки с подсветкой

Reforma Casa Ipiranga, Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Гостиная в стиле модерн
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Шикарные подвесные потолки с подсветкой – повод для гордости за свою красивую и современную квартиру! На фотографии вы видите шикарный двухуровневый потолок.

Матовый белый натяжной потолок стоит около 500 рублей за кв. метров. (с установкой и работой). Глянцевый потолок стоит от 600 рублей за кв. метр. Бюджетные варианты имеют производственную базу в России. 

При монтаже на всю квартиру от каждой цены могут быть скидки до 30%. Более дорогие и качественные варианты – глянцевые итальянские (от 750 рублей), швейцарская ткань (от 1700 рублей), фотопечать (от 2200 рублей) и другие будут выглядеть более современно, но и стоят дороже. Сатиновый потолок – самый доступный вариант, он стоит от 370 рублей за кв. метр.

Данные цены не включают в себя дополнительные расходы – светильники, окантовку труб, плинтусы, потолочные карнизы.

​Открытая планировка

Hogar familiar en Badalona, Dröm Living Dröm Living Гостиная в классическом стиле
Dröm Living

Dröm Living
Dröm Living
Dröm Living

Открытая планировка для маленьких квартир – это не просто тренд, но и новый образ жизни! Объединение зон позволяет на 30 кв. метрах создать рай для жизни двух-четырех человек в блеске и глянце!

Открытая планировка чаще всего касается объединения кухни и гостиной. В таком случае можно добавить квартире пару лишних квадратов за счет сноса стен, присоединения лоджии и части прихожей.

​Встроенные плита, духовка и гриль

Rustikaler Landhaus-Traum im Altbau, Küchenquelle Küchenquelle КухняЭлектроника
Küchenquelle

Küchenquelle
Küchenquelle
Küchenquelle

Модные встроенные плиты, духовка и гриль позволяют с большим удобством использовать современные гарнитуры. Встроенный в высокий модуль с деревянной дверцей холодильник – следующий этап реновации кухни.

​Ниши из гипсокартона и текстильные стены

DORMITÓRIO, Joana & Manoela Arquitetura Joana & Manoela Arquitetura Спальня в стиле модерн
Joana &amp; Manoela Arquitetura

Joana & Manoela Arquitetura
Joana &amp; Manoela Arquitetura
Joana & Manoela Arquitetura

Ниши из гипсокартона часто используются для аксессуаров и декора, имеют подсветку, становятся основой для фото-галереи или зеркальной отделки стен. А текстильные стены (чаще всего – в спальне за изголовьем) делают интерьер приватного пространства более уютным и стильным.

​Двери-слайдеры

Apartamento compacto à beira mar., Claudia Stach e Daniela Bordignon Arquitetura Claudia Stach e Daniela Bordignon Arquitetura Гостиная в стиле модерн МДФ Белый
Claudia Stach e Daniela Bordignon Arquitetura

Claudia Stach e Daniela Bordignon Arquitetura
Claudia Stach e Daniela Bordignon Arquitetura
Claudia Stach e Daniela Bordignon Arquitetura

Двери-слайдеры, позволяющие сделать маленькие квартиры более удобными и компактными! В данном случае в этой маленькой двухкомнатной квартире площадью 36 кв. метров такие двери выглядят просто прекрасно.

​Интегрированная подсветка

APARTAMENTO GRENWOOD - 65,00m², TRÍADE ARQUITETURA TRÍADE ARQUITETURA Столовая комната в стиле модерн Дерево Бежевый
TRÍADE ARQUITETURA

TRÍADE ARQUITETURA
TRÍADE ARQUITETURA
TRÍADE ARQUITETURA

Интегрированная в мебель, в потолок, в кухонный гарнитур, в пол или стены подсветка – это то, что делает простой современный интерьер волшебно красивым вечером! Используются точечные светильники, неоновые нити и другие варианты.

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​Панорамное остекление

APARTAMENTO PORTO ALEGRE , Joana & Manoela Arquitetura Joana & Manoela Arquitetura Гостиная в стиле модерн
Joana &amp; Manoela Arquitetura

Joana & Manoela Arquitetura
Joana &amp; Manoela Arquitetura
Joana & Manoela Arquitetura

Панорамное остекление становится возможным в рядовых городских квартирах не только из-за новостроек и элитных комплексов, но и просто в панельных домах. Легче всего его организовать, присоединив лоджию к гостиной, спальне или кухне и организовав остекление от пола до потолка. Окна от пола до потолка может стать и вашей реальностью!

​Встроенные сливы в ванной комнате

Мансарда, Pavel Alekseev Pavel Alekseev Ванная комната в стиле модерн
Pavel Alekseev

Мансарда

Pavel Alekseev
Pavel Alekseev
Pavel Alekseev

Встроенный слив для унитаза и раковины в ванной комнате позволяет сделать гипсокартон. В процессе могут быть установлены встроенные зеркала, ниши, декоративные элементы, подсветка и другие детали.

Для тех, кто ищет гармонии:

— Дизайн кухни:инновации и тренды 2016;

— Шикарные ванные комнаты в стиле SPA;

— Кухни мечты: найди свою.

homify Гостиная в стиле модерн
homify

homify
homify
homify
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