Модные тенденции в дизайне интерьера 2016

Современная отделка интерьера подразумевает практичный и продуманный дизайн, технологичность и при этом – трендовый подход к оформлению помещений. В этой статье мы рассмотрим модные тенденции, позволяющие делать наши квартиры более стильными, удобными и даже «умными», подходящими под современный образ жизни.
Мы нашли примерные цены на их воплощение в условиях обычной городской квартиры и, что самое важное, реальные примеры на фотографиях, вдохновляющие нас на ремонты!
Шикарные подвесные потолки с подсветкой – повод для гордости за свою красивую и современную квартиру! На фотографии вы видите шикарный двухуровневый потолок.
Матовый белый натяжной потолок стоит около 500 рублей за кв. метров. (с установкой и работой). Глянцевый потолок стоит от 600 рублей за кв. метр. Бюджетные варианты имеют производственную базу в России.
При монтаже на всю квартиру от каждой цены могут быть скидки до 30%. Более дорогие и качественные варианты – глянцевые итальянские (от 750 рублей), швейцарская ткань (от 1700 рублей), фотопечать (от 2200 рублей) и другие будут выглядеть более современно, но и стоят дороже. Сатиновый потолок – самый доступный вариант, он стоит от 370 рублей за кв. метр.
Данные цены не включают в себя дополнительные расходы – светильники, окантовку труб, плинтусы, потолочные карнизы.
Открытая планировка для маленьких квартир – это не просто тренд, но и новый образ жизни! Объединение зон позволяет на 30 кв. метрах создать рай для жизни двух-четырех человек в блеске и глянце!
Открытая планировка чаще всего касается объединения кухни и гостиной. В таком случае можно добавить квартире пару лишних квадратов за счет сноса стен, присоединения лоджии и части прихожей.
Модные встроенные плиты, духовка и гриль позволяют с большим удобством использовать современные гарнитуры. Встроенный в высокий модуль с деревянной дверцей холодильник – следующий этап реновации кухни.
Ниши из гипсокартона часто используются для аксессуаров и декора, имеют подсветку, становятся основой для фото-галереи или зеркальной отделки стен. А текстильные стены (чаще всего – в спальне за изголовьем) делают интерьер приватного пространства более уютным и стильным.
Двери-слайдеры, позволяющие сделать маленькие квартиры более удобными и компактными! В данном случае в этой маленькой двухкомнатной квартире площадью 36 кв. метров такие двери выглядят просто прекрасно.
Интегрированная в мебель, в потолок, в кухонный гарнитур, в пол или стены подсветка – это то, что делает простой современный интерьер волшебно красивым вечером! Используются точечные светильники, неоновые нити и другие варианты.
Панорамное остекление становится возможным в рядовых городских квартирах не только из-за новостроек и элитных комплексов, но и просто в панельных домах. Легче всего его организовать, присоединив лоджию к гостиной, спальне или кухне и организовав остекление от пола до потолка. Окна от пола до потолка может стать и вашей реальностью!
Встроенный слив для унитаза и раковины в ванной комнате позволяет сделать гипсокартон. В процессе могут быть установлены встроенные зеркала, ниши, декоративные элементы, подсветка и другие детали.
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