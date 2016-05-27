Идеальная влажность в вашем доме

Не смотря на распространённость шутки про то, как много общего у человека с арбузом, знание об особом статусе жидкости в нашей жизни почти совершенно на саму жизнь не влияют. Мы не слишком рьяно следим за тем, как строго соблюдается нами норма потребления воды, и с такой же, а возможно и пущей халатностью следим за влажностью в нашем доме. Что же до последнего, то безразличие к сухости воздуха в доме может представлять собой угрозу не для одних только нас, но и для всех наших домочадцев.

Растения покрываются пятнами и высыхают. Мебель и музыкальные инструменты рассыхаются. Всюду царит сухость и запустение… Что возможно предпринять, чтобы своими силами справиться с навязчивой сухостью? Кое-какие хитрости вам на заметку.