Идеальная влажность в вашем доме

Не смотря на распространённость шутки про то, как много общего у человека с арбузом, знание об особом статусе жидкости в нашей жизни почти совершенно на саму жизнь не влияют. Мы не слишком рьяно следим за тем, как строго соблюдается нами норма потребления воды, и с такой же, а возможно и пущей халатностью следим за влажностью в нашем доме. Что же до последнего, то безразличие к сухости воздуха в доме может представлять собой угрозу не для одних только нас, но и для всех наших домочадцев.
Растения покрываются пятнами и высыхают. Мебель и музыкальные инструменты рассыхаются. Всюду царит сухость и запустение… Что возможно предпринять, чтобы своими силами справиться с навязчивой сухостью? Кое-какие хитрости вам на заметку.
Наш организм реагирует на недостаток влаги сухостью кожи и слизистых оболочек носа, першением в горле, воспалением глаз. В сухом воздухе увеличивается опасность распространения пыли, содержащей болезнетворные микроорганизмы, в том числе пылевого клеща, вызывающего аллергические реакции.
Недостаточная влажность ведёт к ухудшению иммунитета, повышенной утомляемости и досрочному старению кожи. Особенно чувствительны к перепадам влажности дети, а новорожденные – и того больше. Их чувствительность имеет самый высокий уровень, поэтому наиболее тщательно стоит относиться к уровню влажности в детской комнате.
Прежде всего необходимо разобраться с тем, какова норма влажности в квартире. Оптимальная влажность воздуха в квартире по общему мнению должна составлять порядка 45%. Однако показатель этот варьируется в зависимости от назначения помещения и составляет от 30% до 60%.
В среднем можно говорить о том, что, например, для гостиной или кухни норма влажности колеблется в пределах 40-60%, в то время как в кабинете или библиотеке она не должна превышать 40%, но и не падать ниже 30%
Как правило, для урегулирования влажности в квартире сегодня прибегают к помощи специальных увлажнителей воздуха. Однако, традиционные средства на поверку оказываются зачастую не менее эффективными, да и в добавок к тому решают свои сугубо специальные задачи.
Простейшее измерение влажности без использования специальных приспособлений можно выполнить при помощи определения точки росы с помощью обыкновенной чашки с водой, наполненной льдом. Всем хорошо известно, как в жаркий день на стакане с холодной водой образуется испарина. Температуру, при которой начинается конденсация пара, легко определить без проведения сложных вычислений.
В глянцевую металлическую посуду наливают воду, в которую помещают несколько кусочков льда. После тщательного перемешивания содержимого следует обратить внимание на температуру, при которой на наружных стенках посуды начнётся конденсация водяного пара. Проведя несколько измерений, вы сможете получить довольно точное значение точки росы в данный момент и в данном месте, на основании которого вычислить влажность в помещении.
Что же до самих приёмов по нормализации влажности в помещении, то традиция предписывает обратиться к самым тривиальным процедурам. Так, установив самую простую и привычную сушилку для стиранного белья в спальне на ночное время, вы не только сэкономите на электроэнергии, которая потребовалась бы в случае применения автоматической сушилки, но и замечательно увлажните воздух в помещении.
Кроме того, если вы используете ароматный кондиционер для белья, по мере испарения влаги комната будет наполняться лёгким и ненавязчивым запахом свежести.
Не менее очевидное и в своей простоте изящное решение – завести комнатные растения. В идеале, это может быть зелёный уголок, где с привычными цветами вперемежку будут расти те, что растут прямо в воде, например, драцена. Их можно содержать в подобии простой колбы с водой, время от времени удобряя жидкими питательными смесями.
В такой уголок можно поместить ещё и аквариум, если это позволяет сделать достаточно просторное помещение. Таким образом, вместе с решением поставленной задачи, вы получите прекрасный декоративный акцент в вашем интерьере и зону отдыха. Собственно, именно в связи с диапазоном задач, которые решает такой уголок, дизайнеры так часто навязчиво предлагают заказчикам нечто в этом духе.
Впрочем, едва ли один цветок сможет исправить ситуацию. В том же случае, если комната не достаточна велика, чтобы отдавать существенную её часть под изыски, в целом, не совершенно обязательные, можно совершить ещё один декораторский трюк.
Если вы склонны украшать горизонтальные поверхности всевозможными сосудами, наполненными декоративным сухоцветом или ароматными безделушками, попробуйте заменить их содержимое на простую воду. Такого рода декор не только разнообразит ваше представление о эстетике интерьера и солнечного света, но и естественным образом увлажнит воздух в комнате.
Если вы любитель принимать горячие ванны, не спешите поскорее сливать после себя воду. Распахнув дверь в ванную комнату на ночь после ванных процедур вы позволите влаге свободно циркулировать по квартире.
В наших домах это полезно вдвойне, ведь как правило, ванные комнаты у нас не достаточно вентилируются, в то время как остальные помещения, в особенности в отопительный сезон, отличаются мучительно сухим воздухом. Кроме того, вы сэкономите на дополнительном расходе воды, что совсем не маловажно.
Однако, этот метод может оказаться не приемлемым в том случае, если у вас есть маленькие дети: вам придётся выбирать из прочих простых, но не менее эффективных методик.
Ну, и напоследок, следует сказать, что не стоит пренебрегать и самыми простыми и тривиальными способами. Почаще проводите дома влажную уборку, протирая достаточно смоченной тряпкой пол и мебель. Помимо очевидной пользы и обязательности этой процедуры в связи с поддержанием гигиены, вы без лишних ухищрений сможете существенно увлажнить воздух: большая площадь испарения – один из главных залогов эффективного увлажнения воздуха.