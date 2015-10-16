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Ванные комнаты в винтажном стиле

Алиса Алиса
Квартира 78 м2, г. Минск, студия Design3F студия Design3F Ванная в классическом стиле
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Винтажный стиль в интерьере – это символ ушедшей эпохи. Ванная комната в винтажном стиле будет выглядеть изящно и стильно, а романтическое очарование прошедших времен – это всегда беспроигрышный вариант в оформлении дизайна интерьера. Ванная комната в таком стиле превратится из обычного помещения в роскошные апартаменты. Винтажный стиль в интерьере актуален прежде всего потому, что ему присущи уют и роскошь.

Сегодня производители сантехнического оборудования выпускают множество коллекций, оснащенных максимально комфортными составными частями. Некоторые коллекции выполнены специально в винтажном стиле, которые покорят любое винтажное сердце. Вам остается только выбрать нужную сантехнику в Вашу ванную комнату, подходящую именно Вам.

Стиль винтаж отличается от других стилей гармоничным сочетанием современных материалов в отделке и декоре помещения. Особенностями этого стиля являются: использование одновременно как старинных, так и современных предметов мебели и декора, наличие цветочных узоров на мебельной обивке, обоях или шторах, ощущение легкого творческого беспорядка в помещении. В проекте дизайна интерьера ванной комнаты в винтажном стиле главное грамотно сочетать элементы декора с антикварной сантехникой, либо стилизованной под такую.

Мебель в ванную комнату лучше выбирать с патиной, так создается эффект обжитого помещения. Декор и аксессуары также должны подчеркивать старинный винтажный стиль, новомодные предметы декора сюда не впишутся ни в коем случае. Шкафчик для туалетных принадлежностей можно заменить обычным комодом.

Также важно помнить, что не стоит перегружать ванную комнату цветовыми пятнами. Иными словами, если у Вас стены покрыты обоями в цветочек, мебель стоит выбирать однотонную и неброскую. А если стены наоборот выполнены в однотонном цвете – тогда лучше брать мебель с обивкой в цветочек или с другим уместным узором. Вообще в ванной комнате в винтажном стиле приветствуются приглушенные пастельные тона, естественные потертости и царапины. Пол лучше делать из светлого дерева, либо покрасить его в светлый оттенок. Также в интерьере приветствуются трещины, потрескивания и неровности.

Современная ванная комната в винтажном стиле позволит водным процедурам стать настоящим праздником для души и тела.

Балдахин в ванной

Проект 2х этажного коттеджа в классическом стиле, Инна Михайская Инна Михайская Ванная в классическом стиле Бежевый
Инна Михайская

Проект 2х этажного коттеджа в классическом стиле

Инна Михайская
Инна Михайская
Инна Михайская

Еще одним интересным дополнением для винтажной ванной комнаты станет балдахин над самой ванной. Для него подойдет полупрозрачная ткань, однотонная или с мелким рисунком. Этот прием позволяет добиться ощущения уюта и комфорта в ванной комнате. Чего добиться на самом деле сложно в большом и холодном помещении. А мягкое кресло с витыми ножками поможет усилить этот эффект и создать нужное настроение.

Камин в ванной комнате

homify Ванная в классическом стиле Синий барокко
homify

homify
homify
homify

В качество особого изыска в ванной комнате можно установить… камин. Да, именно камин в классическом стиле. Такой ход позволит создать необычное и уютное пространство комнаты, и поможет Вашей ванной комнате приобрести свое особенное винтажное обаяние. А повесив над ним красивое винтажное зеркало в позолоченной витой раме вы завершите образ изысканной винтажной ванной комнаты. Образ дополнят также позолоченная шикарная хрустальная люстра и классическая ванная на позолоченных витых ножках. Но о ванных мы поговорим чуть ниже.

Зеркало в позолоченной раме

The House in Wonderland, udesign udesign Ванная в классическом стиле
udesign

The House in Wonderland

udesign
udesign
udesign

Одним из самых важных предметов декора в винтажной ванной комнате является старинное зеркало в позолоченной витой раме. Это классический элемент винтажного стиля. Такие зеркала имеют свой отпечаток старины, каждое из них может рассказать свою собственную, уникальную историю. Большое зеркало в ванной также зрительно увеличит ее размеры, создаст иллюзию просторного помещения. Маленькое зеркало будет прекрасно сочетаться с винтажным умывальником с золотым краном и ножками, особенно если повесить зеркало над ним.

Натуральный камень

Санузел при мужской спальне Defacto studio Ванная в классическом стиле
Defacto studio

Санузел при мужской спальне

Defacto studio
Defacto studio
Defacto studio

Проектом этой ванной комнаты занималась студия ’defakto-studio’. Это санузел при мужской спальне. Здесь использованы фрески и лепной декор. Стены отделаны натуральным камнем – мрамором и ониксом. Винтажный стиль чувствуется здесь от каждого предмета мебели или декора, исходит от стен из натурального маня и пола. Роскошный позолоченный умывальник приковывает к себе все взгляды. Это поистине произведение искусства прошлого века. Ванная комната выглядит просто невероятно роскошно.

Винтажная мебель

Дом на Днепре, SBM studio SBM studio Ванная в классическом стиле
SBM studio

Дом на Днепре

SBM studio
SBM studio
SBM studio

Также в качестве дополнения винтажному интерьеру отлично подойдут такие изысканные предметы мебели как ажурная позолоченная решетка на батарею или винтажная мягкая скамья с витыми позолоченными ножками. Обивка у скамьи может быть полосатой, в цветочек либо вообще однотонной пастельных тонов. Вообще, если Вы хотите создать винтажный интерьер, используйте только позолоту либо бронзу. Серебряный металл или хром совершенно не подойдут винтажному стилю. 

Ванная на витых ножках

Интерьер ванной комнаты в дизайне дома Дизайн студия Ольги Кондратовой Ванная в классическом стиле
Дизайн студия Ольги Кондратовой

Интерьер ванной комнаты в дизайне дома

Дизайн студия Ольги Кондратовой
Дизайн студия Ольги Кондратовой
Дизайн студия Ольги Кондратовой

Мы подошли к самому важному и значимому предмету в ванной комнате. А особенно в винтажной ванной комнате. Ванная на витых ножках является ключевым элементом в ванной. Без нее интерьер не будет выглядеть законченным и логически завершенным. Винтажная ванная придаст помещению романтичный и изысканный вид. Многие из нас мечтали о такой ванной когда-либо, ведь это полная противоположность типичным квадратным ванным в стандартных квартирах. Творческим натурам всегда хочется уйти от этой обыденности, приобрести нечто особенное и нетипичное. Ванная на ножках – как раз такой элемент интерьера.

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Зеркальная позолоченная ширма

Дом в Песочном, Privilege Design Privilege Design Ванная в классическом стиле
Privilege Design

Дом в Песочном

Privilege Design
Privilege Design
Privilege Design

Отличным дополнительным элементом декора винтажной ванной комнаты станет зеркальная позолоченная ширма. Если конечно Вам позволяет пространство комнаты впихнуть туда такой массивный предмет. Изначально, у ширм была одна единственная функция – прикрывать переодевающегося человека, скрывать его наготу. Сегодня такую ширму снабдили еще одним важным и полезным предметом – зеркалом. Получился очень многофункциональный элемент винтажного декора. Который, кстати, является также прекрасным и роскошным украшением для помещения.

Картины в ванной

ванная студия Design3F Ванная в классическом стиле
студия Design3F

ванная

студия Design3F
студия Design3F
студия Design3F

Для особенных ценителей прекрасного можно посоветовать такой элемент винтажного декора, как изысканные классические картины. Такую картину можно повесить в ванную комнату в роскошной позолоченной раме, или же без нее. А можно вообще поэкспериментировать с обоями. В любом случае результатом станет ванная комната с прекрасными произведениями искусства. Это придаст ванной комнате торжественности и утонченности.

Подробнее о роскошных ванных комнатах Вы можете почитать, пройдя по этой ссылке.

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