Ванные комнаты в винтажном стиле

Винтажный стиль в интерьере – это символ ушедшей эпохи. Ванная комната в винтажном стиле будет выглядеть изящно и стильно, а романтическое очарование прошедших времен – это всегда беспроигрышный вариант в оформлении дизайна интерьера. Ванная комната в таком стиле превратится из обычного помещения в роскошные апартаменты. Винтажный стиль в интерьере актуален прежде всего потому, что ему присущи уют и роскошь.
Сегодня производители сантехнического оборудования выпускают множество коллекций, оснащенных максимально комфортными составными частями. Некоторые коллекции выполнены специально в винтажном стиле, которые покорят любое
винтажное сердце. Вам остается только выбрать нужную сантехнику в Вашу ванную комнату, подходящую именно Вам.
Стиль винтаж отличается от других стилей гармоничным сочетанием современных материалов в отделке и декоре помещения. Особенностями этого стиля являются: использование одновременно как старинных, так и современных предметов мебели и декора, наличие цветочных узоров на мебельной обивке, обоях или шторах, ощущение легкого творческого беспорядка в помещении. В проекте дизайна интерьера ванной комнаты в винтажном стиле главное грамотно сочетать элементы декора с антикварной сантехникой, либо стилизованной под такую.
Мебель в ванную комнату лучше выбирать с патиной, так создается эффект обжитого помещения. Декор и аксессуары также должны подчеркивать старинный винтажный стиль, новомодные предметы декора сюда не впишутся ни в коем случае. Шкафчик для туалетных принадлежностей можно заменить обычным комодом.
Также важно помнить, что не стоит перегружать ванную комнату цветовыми пятнами. Иными словами, если у Вас стены покрыты обоями в цветочек, мебель стоит выбирать однотонную и неброскую. А если стены наоборот выполнены в однотонном цвете – тогда лучше брать мебель с обивкой в цветочек или с другим уместным узором. Вообще в ванной комнате в винтажном стиле приветствуются приглушенные пастельные тона, естественные потертости и царапины. Пол лучше делать из светлого дерева, либо покрасить его в светлый оттенок. Также в интерьере приветствуются трещины, потрескивания и неровности.
Современная ванная комната в винтажном стиле позволит водным процедурам стать настоящим праздником для души и тела.
Еще одним интересным дополнением для винтажной ванной комнаты станет балдахин над самой ванной. Для него подойдет полупрозрачная ткань, однотонная или с мелким рисунком. Этот прием позволяет добиться ощущения уюта и комфорта в ванной комнате. Чего добиться на самом деле сложно в большом и холодном помещении. А мягкое кресло с витыми ножками поможет усилить этот эффект и создать нужное настроение.
В качество особого изыска в ванной комнате можно установить… камин. Да, именно камин в классическом стиле. Такой ход позволит создать необычное и уютное пространство комнаты, и поможет Вашей ванной комнате приобрести свое особенное винтажное обаяние. А повесив над ним красивое винтажное зеркало в позолоченной витой раме вы завершите образ изысканной винтажной ванной комнаты. Образ дополнят также позолоченная шикарная хрустальная люстра и классическая ванная на позолоченных витых ножках. Но о ванных мы поговорим чуть ниже.
Одним из самых важных предметов декора в винтажной ванной комнате является старинное зеркало в позолоченной витой раме. Это классический элемент винтажного стиля. Такие зеркала имеют свой отпечаток старины, каждое из них может рассказать свою собственную, уникальную историю. Большое зеркало в ванной также зрительно увеличит ее размеры, создаст иллюзию просторного помещения. Маленькое зеркало будет прекрасно сочетаться с винтажным умывальником с золотым краном и ножками, особенно если повесить зеркало над ним.
Проектом этой ванной комнаты занималась студия ’defakto-studio’. Это санузел при мужской спальне. Здесь использованы фрески и лепной декор. Стены отделаны натуральным камнем – мрамором и ониксом. Винтажный стиль чувствуется здесь от каждого предмета мебели или декора, исходит от стен из натурального маня и пола. Роскошный позолоченный умывальник приковывает к себе все взгляды. Это поистине произведение искусства прошлого века. Ванная комната выглядит просто невероятно роскошно.
Также в качестве дополнения винтажному интерьеру отлично подойдут такие изысканные предметы мебели как ажурная позолоченная решетка на батарею или винтажная мягкая скамья с витыми позолоченными ножками. Обивка у скамьи может быть полосатой, в цветочек либо вообще однотонной пастельных тонов. Вообще, если Вы хотите создать винтажный интерьер, используйте только позолоту либо бронзу. Серебряный металл или хром совершенно не подойдут винтажному стилю.
Мы подошли к самому важному и значимому предмету в ванной комнате. А особенно в винтажной ванной комнате. Ванная на витых ножках является ключевым элементом в ванной. Без нее интерьер не будет выглядеть законченным и логически завершенным. Винтажная ванная придаст помещению романтичный и изысканный вид. Многие из нас мечтали о такой ванной когда-либо, ведь это полная противоположность типичным квадратным ванным в стандартных квартирах. Творческим натурам всегда хочется уйти от этой обыденности, приобрести нечто особенное и нетипичное. Ванная на ножках – как раз такой элемент интерьера.
Отличным дополнительным элементом декора винтажной ванной комнаты станет зеркальная позолоченная ширма. Если конечно Вам позволяет пространство комнаты впихнуть туда такой массивный предмет. Изначально, у ширм была одна единственная функция – прикрывать переодевающегося человека, скрывать его наготу. Сегодня такую ширму снабдили еще одним важным и полезным предметом – зеркалом. Получился очень многофункциональный элемент винтажного декора. Который, кстати, является также прекрасным и роскошным украшением для помещения.
Для особенных ценителей прекрасного можно посоветовать такой элемент винтажного декора, как изысканные классические картины. Такую картину можно повесить в ванную комнату в роскошной позолоченной раме, или же без нее. А можно вообще поэкспериментировать с обоями. В любом случае результатом станет ванная комната с прекрасными произведениями искусства. Это придаст ванной комнате торжественности и утонченности.
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