Ванные комнаты в винтажном стиле

Винтажный стиль в интерьере – это символ ушедшей эпохи. Ванная комната в винтажном стиле будет выглядеть изящно и стильно, а романтическое очарование прошедших времен – это всегда беспроигрышный вариант в оформлении дизайна интерьера. Ванная комната в таком стиле превратится из обычного помещения в роскошные апартаменты. Винтажный стиль в интерьере актуален прежде всего потому, что ему присущи уют и роскошь.

Сегодня производители сантехнического оборудования выпускают множество коллекций, оснащенных максимально комфортными составными частями. Некоторые коллекции выполнены специально в винтажном стиле, которые покорят любое винтажное сердце . Вам остается только выбрать нужную сантехнику в Вашу ванную комнату, подходящую именно Вам.

Стиль винтаж отличается от других стилей гармоничным сочетанием современных материалов в отделке и декоре помещения. Особенностями этого стиля являются: использование одновременно как старинных, так и современных предметов мебели и декора, наличие цветочных узоров на мебельной обивке, обоях или шторах, ощущение легкого творческого беспорядка в помещении. В проекте дизайна интерьера ванной комнаты в винтажном стиле главное грамотно сочетать элементы декора с антикварной сантехникой, либо стилизованной под такую.

Мебель в ванную комнату лучше выбирать с патиной, так создается эффект обжитого помещения. Декор и аксессуары также должны подчеркивать старинный винтажный стиль, новомодные предметы декора сюда не впишутся ни в коем случае. Шкафчик для туалетных принадлежностей можно заменить обычным комодом.

Также важно помнить, что не стоит перегружать ванную комнату цветовыми пятнами. Иными словами, если у Вас стены покрыты обоями в цветочек, мебель стоит выбирать однотонную и неброскую. А если стены наоборот выполнены в однотонном цвете – тогда лучше брать мебель с обивкой в цветочек или с другим уместным узором. Вообще в ванной комнате в винтажном стиле приветствуются приглушенные пастельные тона, естественные потертости и царапины. Пол лучше делать из светлого дерева, либо покрасить его в светлый оттенок. Также в интерьере приветствуются трещины, потрескивания и неровности.

Современная ванная комната в винтажном стиле позволит водным процедурам стать настоящим праздником для души и тела.