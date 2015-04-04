10 лучших домов мира – часть 1

База данных homify eжедневно пополняется потрясающими проектами, созданными руками талантливых архитекторов и дизайнеров. От виллы с бескрайним бассейном до уютного коттеджа в отдаленном от города поселке, от футуристичного дома в горах до пентхауса на крыше высотного дома – за время существования homify мы уже видели столько потрясающих домов мечты, что пришла пора составить список из 10 лучших домов мечты на homify.
На первое месте нашего чарта лучших домов мечты попала южноафриканская вилла под названием Aloe Ridge House. Дом расположен в южной части страны, и имеет в наличии все, что положено иметь настоящему дому мечты. Чего стоит только потрясающий вид, открывающийся из его окон. Иметь возможность каждый вечер наблюдать такие закаты – это действительно ни с чем несравнимая роскошь.
Используемые для постройки виллы материалы идеально сочетаются с окружающей дом природой. Дерево, камень, стекло и бетон гармонично комбинируют с насыщенными цветами южноафриканского неба, земли и растений. Стеклянные стены, вписанные в прямые и четкие линии каркаса, создают неразрывную связь между интерьером внутри дома и дикой природой снаружи. Вы словно сливаетесь с окружающей вас средой и непрерывно присутствуете в ней, несмотря на множество высокотехнологичных предметов вокруг вас.
В отличие от наружной части дома, в комнатах виллы доминируют скорее прохладные тона. Африканские оттенки снаружи и европейская сдержанность внутри создают очаровательный контраст. Изогнутая мебель против ровных линий контраста, сочетание приглушенных цветов против ярких красок, повторяющих цветовую гамму южной природы.
Даже в ванной дизайнеры не отказались от контрастного решения. Холодные зеленые стены, леопардовый абажур лампы и шкура животного образуют эклектичный цветовой ансамбль, в котором романтика африканского континента удачно соединена с европейской лаконичностью.
Мы покидаем Южную Африку и отправляемся на остров Сентоза, находящийся рядом с Сингапуром, чтобы найти там еще один дом мечты, от красоты которого просто невозможно оторвать взгляд. Дом Meera Sky Garden особенно восхитит любителей природы, поскольку сады и зеленые насаждения не только окружают его со всех сторон, но еще и растут на всех его этажах, включая крышу. Предназначение садов на домах заключается не только в создании ежедневного вау-эффекта для жителей и гостей этой необычного дома, но также в экономии энергии за счет того, что подобные крыши поглащают значительно меньше тепла, а значит, позволяют хозяевам дома обойтись всего несколькими кондиционерами.
Дом полностью построен из натуральных материалов, его стены выполнены из дерева и чудесным образом гарманируют с кристалльно чистой водой небольшого бассейна.
Плавующие дома для многих являются воплощением свободы, приключений и романтики. Однако наш следующий проект – это намного больше, чем просто дом на плаву. Это настоящий дворец на воде, который помимо необыкновенно красивого фасада, подарит своим жителям настоящий праздник роскоши и высокотехнологичности. Этот эксклюзивный проект оснащен кухней, столовой, лаунж – комнатой, спальней, камином, ванными комнатами, а также гардеробной. И это еще не все. Для тех, кто стремится к жизни в гармонии с природой и во всем следует принципам экологичности, этот дом предоставит возможность использовать исключительно ветряную и солнечную энергию на протяжении всего года.
Вот так выглядит этот дворец на воде внутри. Его интерьер минималистичен и сочетает в себе простоту, функциональность и элегантность. Большие стеклянные стекла позволят вам непрерывно наблюдать за морской стихией. Шторм будет сменяться штилем, день – ночью, а вы будете чувствовать себя защищенно и спокойно посреди бескрайних просторов моря.
Наш следующий дом мечты находится в Италии, а точнее в провинции Апулия, недалеко от города Мартина Франка. Дом, который мы видим на изображении был недавно отреставрирован и модернизирован. Теперь это здание, построенное в 1897 году, соответствует самым высоким техническим стандартам и обладает запоминающимся фасадом.
Интерьер дома оформлен в сочетании рустикального и традиционного стилей. Стены из крупного кирпича, сводчатые потолки и элементы дерева напоминают нам о классических итальянских домах, какими они были несколько веков назад. Аксессуары, украшающие интерьер, непосредственно связаны с историей региона и придают комнате особый национальный шарм. Осталось только принести вино, тарелку пасты и добавить немного солнечных лучей!
Для тех, кто мечтает жить в квартире в центре города, но при этом находиться в гармонии с природой, мы нашли идеальное решение. Таковым является дом мечты в Мехико. Этот дом – прямое доказательство того, что все мечты сбываются. Он сверху донизу наполнен цветами. Жизнь в таком красочном оазисе, посреди городского шума и суеты, представляется настоящим раем. Дом оснащен автоматизированной системой орошения, которая будет всегда поддерживать надлежащую свежесть в этом царстве цветов. Этот исключительный дизайн отличается не только красотой, он также обеспечит максимально приятный климат в доме.