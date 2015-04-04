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10 лучших домов мира – часть 1

Мой Homify Мой Homify
Il Gelso Bianco, Architetto Floriana Errico Architetto Floriana Errico Сад Бассейны и водоемы
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База данных homify eжедневно пополняется потрясающими проектами, созданными руками талантливых архитекторов и дизайнеров. От виллы с бескрайним бассейном до уютного коттеджа в отдаленном от города поселке, от футуристичного дома в горах до пентхауса на крыше высотного дома – за время существования homify мы уже видели столько потрясающих домов мечты, что пришла пора составить список из 10 лучших домов мечты на homify.

1. Мечтающим об Африке

Aloe Ridge, Metropole Architects - South Africa Metropole Architects - South Africa Модерн
Metropole Architects – South Africa

Aloe Ridge

Metropole Architects - South Africa
Metropole Architects – South Africa
Metropole Architects - South Africa

На первое месте нашего чарта лучших домов мечты попала южноафриканская вилла под названием Aloe Ridge House. Дом расположен в южной части страны, и имеет в наличии все, что положено иметь настоящему дому мечты. Чего стоит только потрясающий вид, открывающийся из его окон. Иметь возможность каждый вечер наблюдать такие закаты – это действительно ни с чем несравнимая роскошь. 

Aloe Ridge, Metropole Architects - South Africa Metropole Architects - South Africa Модерн
Metropole Architects – South Africa

Aloe Ridge

Metropole Architects - South Africa
Metropole Architects – South Africa
Metropole Architects - South Africa

Используемые для постройки виллы материалы идеально сочетаются с окружающей дом природой. Дерево, камень, стекло и бетон гармонично комбинируют с насыщенными цветами южноафриканского неба, земли и растений. Стеклянные стены, вписанные в прямые и четкие линии каркаса, создают неразрывную связь между интерьером внутри дома и дикой природой снаружи. Вы словно сливаетесь с окружающей вас средой и непрерывно присутствуете в ней, несмотря на множество высокотехнологичных предметов вокруг вас.

Aloe Ridge, Metropole Architects - South Africa Metropole Architects - South Africa Модерн
Metropole Architects – South Africa

Aloe Ridge

Metropole Architects - South Africa
Metropole Architects – South Africa
Metropole Architects - South Africa

В отличие от наружной части дома, в комнатах виллы доминируют скорее прохладные тона. Африканские оттенки снаружи и европейская сдержанность внутри создают очаровательный контраст. Изогнутая мебель против ровных линий контраста, сочетание приглушенных цветов против ярких красок, повторяющих цветовую гамму южной природы.

Aloe Ridge, Metropole Architects - South Africa Metropole Architects - South Africa Модерн
Metropole Architects – South Africa

Aloe Ridge

Metropole Architects - South Africa
Metropole Architects – South Africa
Metropole Architects - South Africa

Даже в ванной дизайнеры не отказались от контрастного решения. Холодные зеленые стены, леопардовый абажур лампы и шкура животного образуют эклектичный цветовой ансамбль, в котором романтика африканского континента удачно соединена с европейской лаконичностью.

2. Люксус в гармонии с природой

MEERA SKY GARDEN HOUSE Guz Architects Дома в стиле модерн
Guz Architects

MEERA SKY GARDEN HOUSE

Guz Architects
Guz Architects
Guz Architects

Мы покидаем Южную Африку и отправляемся на остров Сентоза, находящийся рядом с Сингапуром, чтобы найти там еще один дом мечты, от красоты которого просто невозможно оторвать взгляд. Дом Meera Sky Garden особенно восхитит любителей природы, поскольку сады и зеленые насаждения не только окружают его со всех сторон, но еще и растут на всех его этажах, включая крышу. Предназначение садов на домах заключается не только в создании ежедневного вау-эффекта для жителей и гостей этой необычного дома, но также в экономии энергии за счет того, что подобные крыши поглащают значительно меньше тепла, а значит, позволяют хозяевам дома обойтись всего несколькими кондиционерами.

MEERA SKY GARDEN HOUSE Guz Architects Сад в стиле модерн
Guz Architects

MEERA SKY GARDEN HOUSE

Guz Architects
Guz Architects
Guz Architects

Дом полностью построен из натуральных материалов, его стены выполнены из дерева и чудесным образом гарманируют с кристалльно чистой водой небольшого бассейна.

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

3. Плавующий дворец

Ei-Home, Nautilus Hausboote GmbH Nautilus Hausboote GmbH Яхты и катеры
Nautilus Hausboote GmbH

Nautilus Hausboote GmbH
Nautilus Hausboote GmbH
Nautilus Hausboote GmbH

Плавующие дома для многих являются воплощением свободы, приключений и романтики. Однако наш следующий проект – это намного больше, чем просто дом на плаву. Это настоящий дворец на воде, который помимо необыкновенно красивого фасада, подарит своим жителям настоящий праздник роскоши и высокотехнологичности. Этот эксклюзивный проект оснащен кухней, столовой, лаунж – комнатой, спальней, камином, ванными комнатами, а также гардеробной. И это еще не все. Для тех, кто стремится к жизни в гармонии с природой и во всем следует принципам экологичности, этот дом предоставит возможность использовать исключительно ветряную и солнечную энергию на протяжении всего года.

Ei-Home, Nautilus Hausboote GmbH Nautilus Hausboote GmbH Яхты и катеры
Nautilus Hausboote GmbH

Nautilus Hausboote GmbH
Nautilus Hausboote GmbH
Nautilus Hausboote GmbH

Вот так выглядит этот дворец на воде внутри. Его интерьер минималистичен и сочетает в себе простоту, функциональность и элегантность. Большие стеклянные стекла позволят вам непрерывно наблюдать за морской стихией. Шторм будет сменяться штилем, день – ночью, а вы будете чувствовать себя защищенно и спокойно посреди бескрайних просторов моря.

4. Сладкая жизнь в Трулло

Il Gelso Bianco, Architetto Floriana Errico Architetto Floriana Errico Сад Бассейны и водоемы
Architetto Floriana Errico

Architetto Floriana Errico
Architetto Floriana Errico
Architetto Floriana Errico

Наш следующий дом мечты находится в Италии, а точнее в провинции Апулия, недалеко от города Мартина Франка. Дом, который мы видим на изображении был недавно отреставрирован и модернизирован. Теперь это здание, построенное в 1897 году, соответствует самым высоким техническим стандартам и обладает запоминающимся фасадом.

Il Gelso Bianco, Architetto Floriana Errico Architetto Floriana Errico Сад Бассейны и водоемы
Architetto Floriana Errico

Architetto Floriana Errico
Architetto Floriana Errico
Architetto Floriana Errico

Интерьер дома оформлен в сочетании рустикального и традиционного стилей. Стены из крупного кирпича, сводчатые потолки и элементы дерева напоминают нам о классических итальянских домах, какими они были несколько веков назад. Аксессуары, украшающие интерьер, непосредственно связаны с историей региона и придают комнате особый национальный шарм. Осталось только принести вино, тарелку пасты и добавить немного солнечных лучей!

5. Цветочный дом

Estudio Coyoacan, Boutique de Arquitectura (Sonotectura + Refaccionaria) Boutique de Arquitectura (Sonotectura + Refaccionaria) Дома в стиле модерн
Boutique de Arquitectura (Sonotectura + Refaccionaria)

Boutique de Arquitectura (Sonotectura + Refaccionaria)
Boutique de Arquitectura (Sonotectura + Refaccionaria)
Boutique de Arquitectura (Sonotectura + Refaccionaria)

Для тех, кто мечтает жить в квартире в центре города, но при этом находиться в гармонии с природой, мы нашли идеальное решение. Таковым является дом мечты в Мехико. Этот дом – прямое доказательство того, что все мечты сбываются. Он сверху донизу наполнен цветами. Жизнь в таком красочном оазисе, посреди городского шума и суеты, представляется настоящим раем. Дом оснащен автоматизированной системой орошения, которая будет всегда поддерживать надлежащую свежесть в этом царстве цветов. Этот исключительный дизайн отличается не только красотой, он также обеспечит максимально приятный климат в доме.

10 лучших домов мира – часть 2

Интерьер офиса глянцевого журнала Cosmopolitan в Москве

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