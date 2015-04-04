10 лучших домов мира – часть 1

Мы покидаем Южную Африку и отправляемся на остров Сентоза, находящийся рядом с Сингапуром, чтобы найти там еще один дом мечты, от красоты которого просто невозможно оторвать взгляд. Дом Meera Sky Garden особенно восхитит любителей природы, поскольку сады и зеленые насаждения не только окружают его со всех сторон, но еще и растут на всех его этажах, включая крышу. Предназначение садов на домах заключается не только в создании ежедневного вау-эффекта для жителей и гостей этой необычного дома, но также в экономии энергии за счет того, что подобные крыши поглащают значительно меньше тепла, а значит, позволяют хозяевам дома обойтись всего несколькими кондиционерами.