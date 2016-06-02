Стили дизайна участка 2016

В ландшафтном дизайне есть популярные стили, которые позволят нам точно определить результат, который мы получим от дизайна сада. Эти стили имеют весьма характерную атмосферу и чаще всего созданы для разных типов климата или на основе тематических идей. Стильный ландшафтный дизайн – залог хорошего отдыха в саду или на участке.

Мечтая о том, как будет выглядеть ваш сад после планирования и реализации всех ваших мечт, мы советуем вам заглянуть и в нашу коллекцию стилей ландшафтного дизайна. Они покажут вам, что есть множество возможностей и настроений, которые можно скопировать или взять за основу.

Стоит также добавить, что стандартный сад в Испании или Турции уже выглядит как средиземноморский, в Египте – как арабский, в Бразилии – как тропический, а в Таиланде – как стиль SPA.