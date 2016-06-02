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Стили дизайна участка 2016

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Casa WS52, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura Бассейн в колониальном стиле
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В ландшафтном дизайне есть популярные стили, которые позволят нам точно определить результат, который мы получим от дизайна сада. Эти стили имеют весьма характерную атмосферу и чаще всего созданы для разных типов климата или на основе тематических идей. Стильный ландшафтный дизайн – залог хорошего отдыха в саду или на участке.

Мечтая о том, как будет выглядеть ваш сад после планирования и реализации всех ваших мечт, мы советуем вам заглянуть и в нашу коллекцию стилей ландшафтного дизайна. Они покажут вам, что есть множество возможностей и настроений, которые можно скопировать или взять за основу.

Стоит также добавить, что стандартный сад в Испании или Турции уже выглядит как средиземноморский, в Египте – как арабский, в Бразилии – как тропический, а в Таиланде – как стиль SPA.

​Азиатский: спокойствие природы

Japangarten mit Koiteich in Bremerhaven, japan-garten-kultur japan-garten-kultur Сад в азиатском стиле
japan-garten-kultur

japan-garten-kultur
japan-garten-kultur
japan-garten-kultur

Удивительный азиатский стиль смешивает современный минимализм, восточный сад камней, бонсаи и кусты под стрижку, клены момидзи и дизайнерскую брендовую мебель.

​Тропический: жизнь под пальмой

Reforma Casa Ipiranga, Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Сад в стиле модерн
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Самый удивительный и летний стиль в ландшафтном дизайне основан на тропическом изобилии и местных растениях. Шезлонги здесь могут быть похожими на доски для серфинга, пальмы быть единственными деревьями, а композитные бассейны напоминать форму листа или оазиса.

​Средиземноморский: арабская сказка

Casa WS52, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura Бассейн в колониальном стиле
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

Один из самых уютных в мире стилей в ландшафтном дизайне подразумевает маленькие патио и лагуны, внутренние дворики и арочные своды, растения в кашпо, бугенвиллии и глицинии на арках и сводах. Кроме того, он использует мозаику и подсветку лучше, чем какой-бы то ни было другой стиль.

​Континентальный: европейский сад

Ogród "Pod Jabłonią", Miejskie Ziele Miejskie Ziele Сад в классическом стиле
Miejskie Ziele

Miejskie Ziele
Miejskie Ziele
Miejskie Ziele

Местный климат средней полосы – континентальный, потому этот вариант характерен для России, Украины, Германии, Голландии, Польши, Прибалтики. В отличии от других стилей, он основан не столько на местных растениях, сколько на технологичных гибридах из Голландии, которые позволяют создать в холодном климате полноценный сад.

​Коастал: американский стиль

Exuberante, Loro Arquitetura e Paisagismo Loro Arquitetura e Paisagismo Сад в эклектичном стиле
Loro Arquitetura e Paisagismo

Loro Arquitetura e Paisagismo
Loro Arquitetura e Paisagismo
Loro Arquitetura e Paisagismo

Стиля коастал в ландшафтном дизайне попросту не существует – это лишь обустроенная полоска пляжа между домом и океаном или морем, которая используется для отдыха семьи. Здесь белоснежные оттенки вместе с морскими сливаются на дощатых пирсах и террасах.

​Арабский: лето в пустыне

Apartamento Bairro de Higienópolis, CARMELLO ARQUITETURA CARMELLO ARQUITETURA Сад в эклектичном стиле
CARMELLO ARQUITETURA

CARMELLO ARQUITETURA
CARMELLO ARQUITETURA
CARMELLO ARQUITETURA

Арабский стиль с многочисленными навесами, патио, мягкой низкой мебелью, с оштукатуренными светлыми стенами дома и всех дополнительных построек, с удивительными по красоте растениями и атмосферой вечного лета очень популярен на всем Средиземноморье.

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​Французский геометричный: аристократичная эстетика

A space to relax in Cameron Landscapes and Gardens Сад в классическом стиле
Cameron Landscapes and Gardens

A space to relax in

Cameron Landscapes and Gardens
Cameron Landscapes and Gardens
Cameron Landscapes and Gardens

Удивительный классический стиль – французский геометричный – в ландшафтном дизайне ведет себя скромно, но торжественно. Он удивительным образом напоминает нам о Париже и Брюсселе, мощеных улочках и кофейнях на углу. Основан он на кустарниках под стрижку, геометричных клумбах и строгом дизайне.

​Минимализм: голливудская вилла

The Wall House, guedes cruz arquitectos guedes cruz arquitectos Сад в стиле минимализм
guedes cruz arquitectos

guedes cruz arquitectos
guedes cruz arquitectos
guedes cruz arquitectos

Ландшафтный дизайн в стиле минимализм основан на содружестве природы и человека в самых простых формах. Там, где заканчивается природа, начинается профессионально ухоженный газон, а сразу за ним – зоны отдыха для семьи.

​Индийский: волшебный сад

G Farm House, Kumar Moorthy & Associates Kumar Moorthy & Associates Сад в эклектичном стиле
Kumar Moorthy &amp; Associates

Kumar Moorthy & Associates
Kumar Moorthy &amp; Associates
Kumar Moorthy & Associates

Эффектный и всегда праздничный индийский стиль любит густые компактные посадки разноформатных растений, создающих эффект непроходимой зеленой чащи с узкими дорожками. Популярны растения в кашпо, крытые галереи с внутренними двориками, подвесные растения и этнические светильники.

​Модерн: сад 21-ого века

Lounge das Jabuticabeiras, Denise Barretto Arquitetura Denise Barretto Arquitetura Сад в стиле модерн
Denise Barretto Arquitetura

Denise Barretto Arquitetura
Denise Barretto Arquitetura
Denise Barretto Arquitetura

Стиль модерн основан на геометричных посадках, ровных линиях, цветах в кашпо, исключительно символичных растениях и эксклюзивном подходе. В дизайне зон отдыха мы наблюдаем бледные серые и кофейные оттенки, мебель из техноротанга, террасы и навесы из натурального дерева и обилие текстиля.

​Тосканский пейзажный: итальянская ривьера

Residência MCK, Tellini Vontobel Arquitetura Tellini Vontobel Arquitetura Сад в средиземноморском стиле
Tellini Vontobel Arquitetura

Tellini Vontobel Arquitetura
Tellini Vontobel Arquitetura
Tellini Vontobel Arquitetura

Практически не требующий ухода, тосканский пейзажный стиль копирует сельский традиционный пейзаж одноименного района в Италии. Сосны, кипарисы, апельсиновые и оливковые деревья, можжевельник и несколько типов кустарников под обрезку создают в саду ощущение натуральной природы.

​Оазис: гавайское очарование

homify Бассейн в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Ландшафтный дизайн, который направлен лишь в одну центральную точку (к бассейну, или оазису) является оригинальной стилистической интерпретацией мечты о настоящем оазисе или тропической лагуне. Как правило, количество клумб с мелкими растениями здесь минимально.

​Классический: геометрия и роскошь

Volker Michael, Volker Michael Photography Volker Michael Photography Сад в стиле модерн
Volker Michael Photography

Volker Michael Photography
Volker Michael Photography
Volker Michael Photography

Классический стиль при особняках в Западной Европе выглядит шикарным и в тропических колониях в Африке и Азии. В современное время он расширен технологичным новшествами в виде автополива, рулонного газона, панорамного остекления у дома, но по-прежнему остается геометричным и изысканным.

​Рустик: эффекты hand-made

Laboratorio Botánico El Humedal, TAAR / TALLER DE ARQUITECTURA DE ALTO RENDIMIENTO TAAR / TALLER DE ARQUITECTURA DE ALTO RENDIMIENTO Сад в стиле модерн
TAAR / TALLER DE ARQUITECTURA DE ALTO RENDIMIENTO

TAAR / TALLER DE ARQUITECTURA DE ALTO RENDIMIENTO
TAAR / TALLER DE ARQUITECTURA DE ALTO RENDIMIENTO
TAAR / TALLER DE ARQUITECTURA DE ALTO RENDIMIENTO

Стиль рустик основан на природных посадках в пейзажном стиле, большом зеленом фоне, как полотне для деревянных элементов дизайна и декора. Мебель, дорожки и мостики, террасы и сам дом здесь декорированы деревом. Стиль рустик в ландшафтном дизайне напоминает скорее домик в лесу, чем коттедж с садом.

​Стиль SPA

Badewanne Objekte, Design by Torsten Müller Design by Torsten Müller Ванная комната в тропическом стиле
Design by Torsten Müller

Design by Torsten Müller
Design by Torsten Müller
Design by Torsten Müller

Азиатский тропический стиль SPA популярен не только в Таиланде и ближайших странах, но и в Бразилии, США, Австралии и ЮАР. Он позволяет создать атмосферу райских джунглей для отдыха в стиле релакс и водных процедур на свежем воздухе. Основан он на темной древесине, камнях, природных элементах и темной листве.

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