Стили дизайна участка 2016

В ландшафтном дизайне есть популярные стили, которые позволят нам точно определить результат, который мы получим от дизайна сада. Эти стили имеют весьма характерную атмосферу и чаще всего созданы для разных типов климата или на основе тематических идей. Стильный ландшафтный дизайн – залог хорошего отдыха в саду или на участке.
Мечтая о том, как будет выглядеть ваш сад после планирования и реализации всех ваших мечт, мы советуем вам заглянуть и в нашу коллекцию стилей ландшафтного дизайна. Они покажут вам, что есть множество возможностей и настроений, которые можно скопировать или взять за основу.
Стоит также добавить, что стандартный сад в Испании или Турции уже выглядит как средиземноморский, в Египте – как арабский, в Бразилии – как тропический, а в Таиланде – как стиль SPA.
Удивительный азиатский стиль смешивает современный минимализм, восточный сад камней, бонсаи и кусты под стрижку, клены момидзи и дизайнерскую брендовую мебель.
Самый удивительный и летний стиль в ландшафтном дизайне основан на тропическом изобилии и местных растениях. Шезлонги здесь могут быть похожими на доски для серфинга, пальмы быть единственными деревьями, а композитные бассейны напоминать форму листа или оазиса.
Один из самых уютных в мире стилей в ландшафтном дизайне подразумевает маленькие патио и лагуны, внутренние дворики и арочные своды, растения в кашпо, бугенвиллии и глицинии на арках и сводах. Кроме того, он использует мозаику и подсветку лучше, чем какой-бы то ни было другой стиль.
Местный климат средней полосы – континентальный, потому этот вариант характерен для России, Украины, Германии, Голландии, Польши, Прибалтики. В отличии от других стилей, он основан не столько на местных растениях, сколько на технологичных гибридах из Голландии, которые позволяют создать в холодном климате полноценный сад.
Стиля коастал в ландшафтном дизайне попросту не существует – это лишь обустроенная полоска пляжа между домом и океаном или морем, которая используется для отдыха семьи. Здесь белоснежные оттенки вместе с морскими сливаются на дощатых пирсах и террасах.
Арабский стиль с многочисленными навесами, патио, мягкой низкой мебелью, с оштукатуренными светлыми стенами дома и всех дополнительных построек, с удивительными по красоте растениями и атмосферой вечного лета очень популярен на всем Средиземноморье.
Удивительный классический стиль – французский геометричный – в ландшафтном дизайне ведет себя скромно, но торжественно. Он удивительным образом напоминает нам о Париже и Брюсселе, мощеных улочках и кофейнях на углу. Основан он на кустарниках под стрижку, геометричных клумбах и строгом дизайне.
Ландшафтный дизайн в стиле минимализм основан на содружестве природы и человека в самых простых формах. Там, где заканчивается природа, начинается профессионально ухоженный газон, а сразу за ним – зоны отдыха для семьи.
Эффектный и всегда праздничный индийский стиль любит густые компактные посадки разноформатных растений, создающих эффект непроходимой зеленой чащи с узкими дорожками. Популярны растения в кашпо, крытые галереи с внутренними двориками, подвесные растения и этнические светильники.
Стиль модерн основан на геометричных посадках, ровных линиях, цветах в кашпо, исключительно символичных растениях и эксклюзивном подходе. В дизайне зон отдыха мы наблюдаем бледные серые и кофейные оттенки, мебель из техноротанга, террасы и навесы из натурального дерева и обилие текстиля.
Практически не требующий ухода, тосканский пейзажный стиль копирует сельский традиционный пейзаж одноименного района в Италии. Сосны, кипарисы, апельсиновые и оливковые деревья, можжевельник и несколько типов кустарников под обрезку создают в саду ощущение натуральной природы.
Ландшафтный дизайн, который направлен лишь в одну центральную точку (к бассейну, или оазису) является оригинальной стилистической интерпретацией мечты о настоящем оазисе или тропической лагуне. Как правило, количество клумб с мелкими растениями здесь минимально.
Классический стиль при особняках в Западной Европе выглядит шикарным и в тропических колониях в Африке и Азии. В современное время он расширен технологичным новшествами в виде автополива, рулонного газона, панорамного остекления у дома, но по-прежнему остается геометричным и изысканным.
Стиль рустик основан на природных посадках в пейзажном стиле, большом зеленом фоне, как полотне для деревянных элементов дизайна и декора. Мебель, дорожки и мостики, террасы и сам дом здесь декорированы деревом. Стиль рустик в ландшафтном дизайне напоминает скорее домик в лесу, чем коттедж с садом.
Азиатский тропический стиль SPA популярен не только в Таиланде и ближайших странах, но и в Бразилии, США, Австралии и ЮАР. Он позволяет создать атмосферу райских джунглей для отдыха в стиле релакс и водных процедур на свежем воздухе. Основан он на темной древесине, камнях, природных элементах и темной листве.
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